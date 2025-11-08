बेतिया में खेसारी के रोड शो में रास्ते में फंसी एम्बुलेंस, दर्द से कराहती रही गर्भवती महिला, 45 मिनट बाद मिला रास्ता

बिहार बेतिया के नरकटियागंज में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी दीपक यादव के समर्थन में खेसारी के रोड शो के दौरान एक गर्भवती महिला 45 मिनट तक एंबुलेंस में तड़पती रही, लेकिन किसी ने उसकी चीखें नहीं सुनीं. क्योंकि यहां भोजपुरी स्टार खेसारीलाल यादव के साथ चल रहे जुलूस में गीत बजते रहे, नारे लगते रहे, लेकिन सूफिया देवी की पीड़ा उस भीड़ में कहीं खो गई. इस खबर के सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या वोटों की गूंज इंसान की जान से भी ज्यादा भारी हो गई है?

ये भी पढ़ें : बिहार में SIR पर ओवैसी का बड़ा आरोप, सीमांचल में हर बूथ पर 50-100 सही वोटरों के नाम काटे गए

क्या है पूरा मामला

नरकटियागंज से आरजेडी प्रत्याशी दीपक यादव के रोड शो में एम्बुलेंस में एक मरीज करीब 45 मिनट तक फंसी रही. दीपक यादव के समर्थन में भोजपुरी ट्रेडिंग स्टार खेसारीलाल रोड शो कर रहे थे. इसी दौरान प्रसव पीड़ा से परेशान सूफिया देवी को गंभीर अवस्था में नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल से GMCH रेफर कर दिया गया. मगर रेफर मरीज एंबुलेंस में ही तड़पती रही और एम्बुलेंस शायरन बजता रहा. लेकिन रोड शो की शोर में मस्त आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओ ने एक न सुनी.

ये भी पढ़ें : किशनगंज की सियासी तस्वीर, महागठबंधन के सामने ओवैसी की चुनौती

45 मिनट बाद आगे बढ़ सकी एम्बुलेंस

नरकटियागंज चीनी मिल मोड पर ही एम्बुलेंस में मरीज तड़पती रही. करीब 45 मिनट के बाद जब किसी तरह से रोड शो आगे बढ़ा तो मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस GMCH की ओर जा सकी. गौर करने वाली बात ये है कि जब अक्सर ये खबरें आती है कि देश के बड़े वीआईपी नेता ने अपना काफिला रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया. लेकिन ऐसे वक्त में बेतिया से इस खबर का आना बेहद दुखदायी है. ये बात हर किसी को पता है कि अगर मरीज अस्पताल में जरा सी देरी से पहुंचे तो उसके कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं.