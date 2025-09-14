विज्ञापन
विशेष लिंक

मोतिहारी में रिहायशी इलाके में घुसा 15 फीट का अजगर, वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा

डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) राजकुमार शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही एक रेस्क्यू टीम भेजी गई. टीम ने अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़ा और उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया.

Read Time: 2 mins
Share
मोतिहारी में रिहायशी इलाके में घुसा 15 फीट का अजगर, वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा
  • बिहार के मोतिहारी के बरियारपुर इलाके में 15 फीट लंबा अजगर देखा जाने पर लोगों में भय फैल गया था.
  • वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की सहायता से अजगर को पकड़कर सुरक्षित रूप से उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा.
  • डीएफओ राजकुमार शर्मा ने बताया कि रेस्क्यू टीम को तुरंत सूचना मिलने पर अजगर को पकड़ने के लिए भेजा गया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मोतिहारी:

बिहार के मोतिहारी में उस समय हड़कंप मच गया, जब छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर इलाके में 15 फीट लंबा अजगर देखा गया. इस खबर के फैलते ही अजगर को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. वन विभाग की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से अजगर को पकड़ लिया. मिली जानकारी के अनुसार, अजगर भोजन की तलाश में रिहायशी इलाके में आ गया था, जिसे देखकर लोगों में डर फैल गया.

डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) राजकुमार शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही एक रेस्क्यू टीम भेजी गई. टीम ने अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़ा और उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया.

DFO ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी जंगली जानवर या सांप दिखाई दे, तो खुद से कार्रवाई न करें. तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दें. उन्होंने कहा कि वन विभाग की टीम 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर है.

पंकज वर्मा के इनपुट के साथ
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Python Found In Bihar, Python Found, Python Found In Motihari, Python
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com