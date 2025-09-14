मोतिहारी में रिहायशी इलाके में घुसा 15 फीट का अजगर, वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ा

बिहार के मोतिहारी में उस समय हड़कंप मच गया, जब छतौनी थाना क्षेत्र के बरियारपुर इलाके में 15 फीट लंबा अजगर देखा गया. इस खबर के फैलते ही अजगर को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. वन विभाग की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से अजगर को पकड़ लिया. मिली जानकारी के अनुसार, अजगर भोजन की तलाश में रिहायशी इलाके में आ गया था, जिसे देखकर लोगों में डर फैल गया.

डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) राजकुमार शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही एक रेस्क्यू टीम भेजी गई. टीम ने अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़ा और उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया.

DFO ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी जंगली जानवर या सांप दिखाई दे, तो खुद से कार्रवाई न करें. तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दें. उन्होंने कहा कि वन विभाग की टीम 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर है.