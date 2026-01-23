विज्ञापन
साइना नेहवाल ने लिया बैडमिंटन से संन्यास, विराट कोहली ने की तारीफ

साइना नेहवाल के संन्यास लेने पर विराट कोहली ने रिएक्ट किया है. कोहली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर ओलंपिक विजेता खिलाड़ी की तारीफ की है. 

साइना नेहवाल की कोहली ने की तारीफ
  • ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने संन्यास की आधिकारिक पुष्टि की .
  • साइना नेहवाल ने अपना आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच 2023 सिंगापुर ओपन में खेला था
  • क्रिकेटर विराट कोहली ने साइना के संन्यास पर उन्हें एक शानदार करियर के लिए बधाई दी और भारत की ओर से गर्व जताया
ओलंपिक पदक विजेता भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने प्रतिस्पर्धी खेल से संन्यास की पुष्टि करते हुए कहा कि उनका शरीर अब एलीट खेल की मांगों के अनुरूप उनका साथ नहीं दे रहा है.  लंदन ओलंपिक 2012 की कांस्य पदक विजेता साइना ने आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच 2023 सिंगापुर ओपन में खेला था . साइना नेहवाल के संन्यास लेने पर विराट कोहली ने रिएक्ट किया है. कोहली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर ओलंपिक विजेता खिलाड़ी की तारीफ की है. कोहली ने साइना नेहवाल के लिए लिखा, "साइना नेहवाल  आपको एक शानदार करियर के लिए बधाई, जिसने भारतीय बैडमिंटन को दुनिया के मंच पर पहुंचाया. आपको एक खुशहाल, संतोषजनक और अच्छी तरह से हकदार रिटायरमेंट की शुभकामनाएं. भारत को आप पर गर्व है."

साइना ने एक पॉडकास्ट में कहा ,‘‘ मैने दो साल पहले ही खेलना छोड़ दिया था,  मुझे लगा कि मैंने अपनी शर्तों पर खेलना शुरू किया और अपनी शर्तों पर ही विदा लूंगी तो घोषणा करने की जरूरत ही नहीं थी. अगर आप और खेलने में सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं."  

कोहली से पहले महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने पूर्व विश्व नंबर एक बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की तारीफ करते हुए कहा कि आपका करियर इस बात का प्रमाण है कि महानता समय के साथ बनती है और उसकी विरासत केवल पदकों तक सीमित नहीं है.

तेंदुलकर ने ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘प्रिय साइना, आपका करियर इस बात का प्रमाण है कि महानता एक-एक दिन के प्रयास, धैर्य, साहस और निरंतरता से बनती है. आपने भारतीय बैडमिंटन को विश्व स्तर पर पहुंचाया और दिखाया कि विश्वास, जब तैयारी के साथ जुड़ता है, तो किसी खेल की दिशा बदल सकता है. आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि पदकों से परे है.”

तेंदुलकर ने कहा कि साइना की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल पदकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने देशभर के युवा खिलाड़ियों को यह विश्वास दिलाया कि शीर्ष स्तर पर सफलता हासिल करना संभव है.

