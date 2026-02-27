विज्ञापन

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का 32 करोड़ का अलीबाग का लग्जरी घर देखा है?  10 हजार स्क्वैयर फुट में है बना, देखें वीडियो

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का अलीबाग विला डबल हाइट सीलींग, महंगी खिड़कियां और लग्जरी इंटिरियर से सजाया गया है. 

Read Time: 2 mins
Share
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का 32 करोड़ का अलीबाग का लग्जरी घर देखा है?  10 हजार स्क्वैयर फुट में है बना, देखें वीडियो
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का अलीबाग वाला घर
नई दिल्ली:

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपनी पर्सनल लाइफ को सीक्रेट रखना पसंद करते हैं. वह अपना ज्यादातर वक्त लंदन में परिवार के साथ बिताते हुए नजर आते हैं. लेकिन क्या आपने कपल के अलीबाग वाले वेकेशन होम को देखा है, जिसकी कीमत 32 करोड़ की है. वहीं यह 10 हजार स्क्वैयर फीट में बनाया गया है, जिसे महंगे और लग्जरी वाले इंटीरियल से सजाया गया है. हाल ही में गुड होम्स मैग्जीन ने कपल के अलीबाग वाले वेकेशन होम की झलक दिखाई है, जो वायरल हो रहा है.

10 हजार स्क्वैयर फुट में बना है अनुष्का-विराट का घर

आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वेकेशन होम को स्टीफन एंटोनी ओल्मेसडाहल ट्रूएन आर्किटेक्ट्स (SAOTA) ने डिजाइन किया था, जिसे फिलिप फूचे लीड कर रहे थे. 10 हजार स्क्वायर फुट में बने इस विला की कीमत जनवरी 2025 की मिंट रिपोर्ट के अनुसार 32 करोड़ रुपए बताई गई है. 

ये भी पढ़ें- 5 साल की हुईं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी वामिका कोहली, एक्ट्रेस ने बर्थडे विश करते हुए लिखा- मैं तुम्हें नहीं जानती 

विराट कोहली ने दिखाया अलीबाग वाला घर

जैसा कि हाल ही में शेयर किए गए वीडियो में दिखाया गया है घर में बहुत सारी लग्जरी चीजें मौजूद हैं. वहीं शानदार सजावट, टेम्परेचर कंट्रोल वाला पूल, एक खास किचन, चार बाथरूम, एक जकूजी, बड़े बगीचे की झलक वीडियो में देखने को मिलती है. इसके साथ ही इटैलियन मार्बल, कच्चा ट्रैवर्टीन और टर्किश लाइमस्टोन पर भी फैंस की नजर पड़ती है. 

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के बारे में 

जैसा कि सब जानते हैं विराट कोहली इंडियन बैट्समैन हैं और अनुष्का शर्मा एक एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर हैं. कपल ने 2013 में एक एड शूट के बाद डेटिंग शुरु की थी. वहीं 11 दिसंबर 2017 को कपल ने इटली में प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. इसके बाद कपल 11 जनवरी 2021 में बेटी वामिका के पेरेंट्स बने. जबकि 15 फरवरी 2024 को अकाय के पेरेंट्स बने.  

ये भी पढ़ें- अनुष्का शर्मा को खाने में पसंद है ये चीज, जिसका नाम सुनते ही अमिताभ बच्चन ने सिकोड़ी नाक, बोले- आप कैसे खा...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
 virat Kohli, Anushka Sharma, Anushka Sharma Vacation Home
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com