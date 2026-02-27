अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का 32 करोड़ का अलीबाग का लग्जरी घर देखा है?  10 हजार स्क्वैयर फुट में है बना, देखें वीडियो

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपनी पर्सनल लाइफ को सीक्रेट रखना पसंद करते हैं. वह अपना ज्यादातर वक्त लंदन में परिवार के साथ बिताते हुए नजर आते हैं. लेकिन क्या आपने कपल के अलीबाग वाले वेकेशन होम को देखा है, जिसकी कीमत 32 करोड़ की है. वहीं यह 10 हजार स्क्वैयर फीट में बनाया गया है, जिसे महंगे और लग्जरी वाले इंटीरियल से सजाया गया है. हाल ही में गुड होम्स मैग्जीन ने कपल के अलीबाग वाले वेकेशन होम की झलक दिखाई है, जो वायरल हो रहा है.

10 हजार स्क्वैयर फुट में बना है अनुष्का-विराट का घर

आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वेकेशन होम को स्टीफन एंटोनी ओल्मेसडाहल ट्रूएन आर्किटेक्ट्स (SAOTA) ने डिजाइन किया था, जिसे फिलिप फूचे लीड कर रहे थे. 10 हजार स्क्वायर फुट में बने इस विला की कीमत जनवरी 2025 की मिंट रिपोर्ट के अनुसार 32 करोड़ रुपए बताई गई है.

विराट कोहली ने दिखाया अलीबाग वाला घर

जैसा कि हाल ही में शेयर किए गए वीडियो में दिखाया गया है घर में बहुत सारी लग्जरी चीजें मौजूद हैं. वहीं शानदार सजावट, टेम्परेचर कंट्रोल वाला पूल, एक खास किचन, चार बाथरूम, एक जकूजी, बड़े बगीचे की झलक वीडियो में देखने को मिलती है. इसके साथ ही इटैलियन मार्बल, कच्चा ट्रैवर्टीन और टर्किश लाइमस्टोन पर भी फैंस की नजर पड़ती है.

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के बारे में

जैसा कि सब जानते हैं विराट कोहली इंडियन बैट्समैन हैं और अनुष्का शर्मा एक एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर हैं. कपल ने 2013 में एक एड शूट के बाद डेटिंग शुरु की थी. वहीं 11 दिसंबर 2017 को कपल ने इटली में प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. इसके बाद कपल 11 जनवरी 2021 में बेटी वामिका के पेरेंट्स बने. जबकि 15 फरवरी 2024 को अकाय के पेरेंट्स बने.

