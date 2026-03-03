विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update
  • ईरान के IRGC के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम पर US का हमला, मिसाइल‑ड्रोन लॉन्च साइट्स को भारी नुकसान
  • दुबई के पास ऑस्ट्रेलियाई बेस पर ईरान का अटैक, रक्षा मंत्री बोले- सभी सैनिक सुरक्षित
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 80 फ्लाइट कैंसिल, मिडिल ईस्ट जाने वाली 36 और आने वाली 44 उड़ानें रद्द
  • UAE में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए विशेष उड़ानों का संचालन करेगी स्पाइसजेट
  • UAE एयर डिफेंस की बड़ी कामयाबी: 9 बैलिस्टिक मिसाइल, 6 क्रूज मिसाइल और 148 ड्रोन मार गिराए
  • मिडिल ईस्ट में फ्लाइट संकट गहराया: 4 दिनों में 7 देशों के एयरपोर्ट्स पर 9,500 उड़ानें कैंसिल
  • ईरान ने दुबई की बहुमंजिला इमारत को ड्रोन से बनाया निशाना, बिल्डिंग में US सैनिक थे मौजूद

दुबई में फंसी खिलाड़ी पीवी सिंधु सुरक्षित भारत लौटीं, दुबई एयरपोर्ट स्टाफ का जताया आभार

दुबई में फंसी स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधू ने अपने सुरक्षित घर पहुंचने की पुष्टि की और उन्हें सुरक्षित वापस लाने में शामिल सभी लोगों का आभार व्यक्त किया.

Read Time: 2 mins
Share
दुबई में फंसी खिलाड़ी पीवी सिंधु सुरक्षित भारत लौटीं, दुबई एयरपोर्ट स्टाफ का जताया आभार
PV Sindhu returns safely to India from Dubai

दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट शटलर पीवी सिंधु  दुबई एयरपोर्ट पर फंस गईं थी. लेकिन अब भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी  सुरक्षित भारत लौट आईं हैं. पीवी सिंधु  ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी साझा की है. सिंधु ने अपने पोस्ट में लिखा, "बैंगलोर में घर वापस और सुरक्षित ...पिछले कुछ दिन बहुत मुश्किल और अनिश्चित रहे हैं, लेकिन मैं अपने घर वापस आकर सच में शुक्रगुजार हूं. शानदार ग्राउंड टीम, दुबई अथॉरिटी, एयरपोर्ट स्टाफ, इमिग्रेशन और हर उस इंसान का दिल से शुक्रिया जिन्होंने इस मुश्किल समय में आगे आकर हमारी इतनी अच्छी देखभाल की. ​​हमदर्दी और प्रोफेशनलिज़्म शब्दों से कहीं ज़्यादा मायने रखता है. अभी के लिए, आराम करने, खुद को रीसेट करने और अगले कदम तय करने का समय है."

बता दें कि सिंधु दुबई होते हुए इंग्लैंड के बर्मिंघम जा रही थीं. लेकिन ईरान और यूएस-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के कारण फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिए गए थे. जिसके बाद सिंधु को दुबई एयरपोर्ट पर रूकना पड़ा था. बता दें कि दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु इस साल के ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगी.

सिंधु के टूर्नामेंट के बाहर होने के बाद भी भारत के कुछ अन्य खिलाड़ी सिंगापुर और अफ्रीका के वैकल्पिक मार्गों से बर्मिंघम पहुंच गए हैं. हालांकि यह देखना बाकी है कि लंबी और थका देने वाली यात्रा उनकी तैयारियों को कितना प्रभावित करेगी.

भारत के शीर्ष पुरुष एकल खिलाड़ी लक्ष्य सेन और उभरते युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी यात्रा संबंधी किसी भी तरह की समस्या के बिना यहां पहुंचे हैं. लक्ष्य का पहले दौर में मुकाबला चीन के विश्व के नंबर एक खिलाड़ी शी यु ची से होगा, जबकि आयुष इंडोनेशिया के अलवी फरहान के खिलाफ खेलेंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pusarla Venkata Sindhu, Badminton
Get App for Better Experience
Install Now