XUV 7XO की शुरू हुई बुकिंग, बस इतना टोकन अमाउंट देकर बुक करें अपनी सपनों की गाड़ी

Mahindra XUV 7XO Pre-Bookings: महिंद्रा का टारगेट है कि XUV 7XO को अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी से लैस एसयूवी के रूप में पेश किया जाए.

  • महिंद्रा ने नई दमदार एसयूवी XUV 7XO की प्री-बुकिंग 21,000 रुपये टोकन अमाउंट से शुरू कर दी है
  • XUV 7XO को महिंद्रा की फेमस XUV700 की जगह 5 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा
  • इस नई एसयूवी में शार्प डिजाइन के साथ नई एलईडी DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और L शेप टेल लैंप्स दिए गए हैं
Mahindra XUV 7XO Pre-Bookings: महिंद्रा ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, कंपनी ने अपनी नई दमदार एसयूवी XUV 7XO की बुकिंग शुरू कर दी है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, तो सिर्फ 21,000 रुपये के टोकन अमाउंट (Booking Amount) देकर इसे प्री-बुक कर सकते हैं. बता दें यह नई एसयूवी महिंद्रा की फेमस XUV700 की जगह लेगी और 5 जनवरी 2026 को ऑफिशियली तौर पर लॉन्च होगी.

एसयूवी XUV 7XO में क्या खास है?

  • जबरदस्त डिजाइन और लुक

इस गाड़ी का डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा शार्प और मॉडर्न है. इसमें आगे की तरफ नई एलईडी DRLs (डेटाइम रनिंग लाइट्स) और प्रोजेक्टर हेडलैंप्स दिए गए हैं. पीछे की तरफ इसमें 'L' शेप के नए टेल लैंप्स हैं, जो पूरी चौड़ाई में एक लाइट बार से जुड़े हुए हैं. साथ ही नए डिजाइन के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे.

  • टेक्नोलॉजी से भरा इंटीरियर

नई XUV 7XO का सबसे बड़ी मजबूती इसका केबिन है, जहां तीन 12.3-इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई हैं. पहली स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए. दूसरी स्क्रीन ड्राइवर के डिजिटल मीटर के लिए और तीसरी स्क्रीन पहली बार को-ड्राइवर के लिए. इसमें 'इलेक्ट्रिक बॉस मोड' भी दिया गया है. इससे पीछे बैठे यात्री आगे की पैसेंजर सीट को एडजस्ट कर सकते हैं. प्राइवेसी के लिए पीछे की खिड़कियों पर सन ब्लाइंड्स भी कंपनी दे रही है.

  • इंजन की ताकत

माना जा रहा है कि इस एसयूवी में मौजूदा XUV700 वाले ही 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल  और 2.2-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन दिया जाएगा.  दोनों इंजन 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आएंगे.

महिंद्रा का टारगेट है कि XUV 7XO को अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी से लैस एसयूवी के रूप में पेश किया जाए.

