SUV का दमदार, Volkswagen Taigun का भारत में ऐसा होगा नया अवतार- तस्वीरें देखिए

Volkswagen Taigun Facelift: अगर आप भी एक ऐसी एसयूवी की तलाश में हैं जो स्टाइल और परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बो हो, तो थोड़ा इंतजार करना बनता है. नई टाइगुन फेसलिफ्ट मार्केट में हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस जैसी दिग्गजों को कड़ी टक्कर देने आ रही है.

  • फॉक्सवैगन नई टाइगुन फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने जा रही है, जो पहले से ज्यादा प्रीमियम दिखेगी
  • नई टाइगुन में बोल्ड ग्रिल, रिडिजाइन हेडलैंप्स और कनेक्टेड एलईडी लाइट बार जैसे नए डिजाइन होंगे
  • कार के अंदर नया कलर स्कीम और फ्रेश डैशबोर्ड लेआउट के साथ कम्फर्ट और लग्जरी बढ़ाई जाएगी
Volkswagen Taigun Facelift: एसयूवी दीवानों के लिए एक बड़ी खबर है. फॉक्सवैगन (Volkswagen) अपनी सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइगुन का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है. हाल ही में इस दमदार कार की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर लीक हुई हैं, जिन्होंने कार प्रेमियों की धड़कनें तेज कर दी हैं.

कैसा है नया लुक?

लीक हुई तस्वीरों से पता चल रहा है कि नई टाइगुन पहले से ज्यादा प्रीमियम दिखने वाली है. इसमें एक नई बोल्ड ग्रिल और रिडिजाइन हेडलैंप्स मिलेंगे. इसकी कनेक्टेड एलईडी लाइट बार इसे एक मॉडर्न टच दे रही है. कार के साइड प्रोफाइल में नए अलॉय व्हील्स का तड़का लगाया गया है. वहीं पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लैंप का सेटअप भी मिल रहा है. साथ ही इसकी इंटरनल लाइटिंग को अपडेट किया है, जिससे रात में यह और भी कमाल की दिखे.

इंटीरियर में क्या होगा खास?

माना जा रहा है कि स्कोडा कुशाक के अपडेट के जैसे ही नई टाइगुन के केबिन में भी बड़े बदलाव दिख सकते हैं. इसमें नया कलर स्कीम और फ्रेश डैशबोर्ड लेआउट मिल सकता है, जो इसके कम्फर्ट और लग्जरी को अगले लेवल पर ले जाएगा.

इंजन में वही पुराना दम

लुक्स भले ही बदल गए हों, लेकिन फॉक्सवैगन ने इसके भरोसेमंद इंजन के साथ कोई समझौता नहीं किया है. इसमें वही दो पावरफुल पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें शामिल हैं-

  • 1.0-लीटर TSI का इंजन, जो 115 hp की पावर और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.
  • 1.5-लीटर TSI का इंजन रफ्तार के शौकीनों के लिए, जो 150 hp की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है.

कब होगी लॉन्च?

हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन टेस्टिंग की तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि यह बहुत जल्द भारतीय सड़कों पर उतरने वाली है. अगर आप भी एक ऐसी एसयूवी की तलाश में हैं जो स्टाइल और परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बो हो, तो थोड़ा इंतजार करना बनता है. नई टाइगुन फेसलिफ्ट मार्केट में हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस जैसी दिग्गजों को कड़ी टक्कर देने आ रही है.

