Skoda Slavia Facelift: 2026 के अंत तक भारत में होगी लॉन्च, मिलेंगे पैनोरमिक सनरूफ समेत ये लग्जरी फीचर्स

स्कोडा इंडिया 2026 के अंत तक स्लाविया फेसलिफ्ट लॉन्च करेगी. नए डिजाइन, बेहतर फीचर्स और वही दमदार इंजन के साथ यह सेडान हुंडई वर्ना और होंडा सिटी को कड़ी टक्कर देगी.

Read Time: 2 mins
Skoda Slavia नए रूप में आएगी (ये तस्‍वीर मौजूदा मॉडल की है)

स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda India) अपनी लोकप्रिय सेडान 'स्लाविया' (Skoda Slavia) को नया रूप देने की तैयारी कर रही है. NDTV ऑटोमेट से बातचीत में कंपनी के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट (Skoda Slavia Facelift) को 2026 के अंत तक भारत में लॉन्च किया जाएगा. नई स्‍कोडा स्‍लाविया में क्‍या खास होगा, इसकी लुक कैसी होगी, इंजन और परफॉर्मेंस कैसा होगा, इन सबके बारे में हम बता दे रहे हैं. 

डिजाइन में क्या होगा खास?

  • नया फ्रंट लुक: कार के अगले हिस्से में नई वर्टिकल स्लेटेड ग्रिल, अपडेटेड हेडलैंप्स और नए फॉग लैंप्स देखने को मिलेंगे.
  • बंपर और टेललाइट: इसके फ्रंट बंपर में जालीदार (web-like) डिजाइन वाला एयर डैम होगा, जबकि पिछले हिस्से में नई टेललाइट्स और संशोधित बंपर दिया जाएगा.

केबिन और फीचर्स भी होगा खास

  • इंटीरियर: कार के अंदर नई अपहोल्स्ट्री (सीट कवर), अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने की उम्मीद है.
  • प्रीमियम फीचर्स: इस बार स्लाविया में पैनोरमिक सनरूफ और टॉप वेरिएंट्स में रियर सीट मसाज फंक्शन जैसे लग्जरी फीचर्स भी मिल सकते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस की बात भी कर लेते हैं

इंजन में बदलाव की संभावना कम है. कारण कि ये केवल एक फेसलिफ्ट है. फिर भी थोड़ा नजर डाल लेते हैं. 

  • 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल: यह 115hp की पावर देगा, जिसमें 6-स्पीड मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक का विकल्प मिलेगा.
  • 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल: यह 150hp की पावर देगा. इसमें 7-स्पीड डुअल-क्लच (DSG) गियरबॉक्स होगा.

चर्चा है कि कंपनी कुशाक की तरह इसमें भी 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स का विकल्प जोड़ सकती है. बताया जा रहा है कि बाजार में इसका सीधा मुकाबला फोक्सवैगन विर्टस (Volkswagen Virtus), हुंडई वर्ना (Hyundai Verna) और होंडा सिटी (Honda City) से होगा.

Skoda Slavia, SKoda Slavia 1.5 Review, Skoda Slavia Bookings, Skoda 2.0, Auto News
