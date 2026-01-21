विज्ञापन
विशेष लिंक

तैरना नहीं आता! तब भी पानी में ये 6 चीज़ें बचा सकती हैं आपकी जान, Car में रखें जरूर

Survival tips without swimming: पानी में फंसने पर सबसे जरूरी है शांत रहना और दिमाग से काम लेना. आस-पास मौजूद साधारण चीजें भी आपकी जान बचा सकती हैं, बस आपको उन्हें पहचानना और सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए. तैरना न आने के बावजूद, सही सोच और थोड़ी समझदारी आपको सुरक्षित रख सकती है.

Read Time: 4 mins
Share
तैरना नहीं आता! तब भी पानी में ये 6 चीज़ें बचा सकती हैं आपकी जान, Car में रखें जरूर

आपकी कार अगर पानी में गिर जाए तो वो कौन-सी चीज़ें हैं जो आपकी जान बचा लेंगी! नोएडा में हुए युवराज मेहता के हादसे के बाद ज्यादातर लोगों के दिमाग में बस यही सवाल है. युवराज मेहता देर रात गुरुग्राम से अपने घर जा रहे थे, बीच रास्ते में नोएडा 150 सेक्टर में उनकी कार घने कोहरे में पानी में गिर गई. पानी गहरा था और कोहरे में किसी को कुछ दिख नहीं रहा था...नतीजन युवराज मेहता अपनी जान गवा बैठे. तो अगर आप ऐसी स्थिति में फंसे तो आपकी गाड़ी में कुछ चीज़ें जरूर होनी चाहिए, इनकी मदद से आप अपनी जान बचा सकते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

1. बैकपैक या हैंडबैग
यह सच है कि बैकपैक या हैंडबैग कुछ समय के लिए आपकी जान बचा सकते हैं. अगर आपके पास बैग है तो उसे तकिए की तरह सीने से लगाकर पकड़ें. बैग के अंदर फंसी हवा और उसकी बनावट उसे कुछ देर तक पानी पर टिकाए रखती है. भले ही बैग भीग जाए, फिर भी वह थोड़ी देर के लिए शरीर को सहारा दे सकता है और आपको ऊपर रहने में मदद करता है.

Latest and Breaking News on NDTV

2. प्लास्टिक पानी की बोतल
प्लास्टिक की खाली या बंद पानी की बोतल तैरने में बेहद मददगार साबित होती है. अगर आपके आस-पास ऐसी बोतल मिल जाए तो उसे सीने से लगाकर पकड़ लें. एक से ज्यादा बोतलें हों तो और भी बेहतर, क्योंकि ज्यादा हवा का सहारा मिलेगा. प्लास्टिक बोतलें पानी में बहुत अच्छी तरह तैरती हैं और कमजोर स्थिति में भी शरीर को डूबने से रोक सकती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

3. कार की सीट और हेडरेस्ट
कार की सीट का कुशन या हेडरेस्ट भी जीवन रक्षक बन सकता . ये आमतौर पर फोम से बने होते हैं और फोम पानी में तैरता है. इन्हें निकालकर अपने शरीर के नीचे या सीने के पास रखें. इससे आपका ऊपरी हिस्सा पानी से ऊपर रहेगा और सांस लेने में आसानी होगी.

Latest and Breaking News on NDTV

4. टायर और ट्यूब
अगर पानी के आस-पास कोई ढीला टायर या ट्यूब मिल जाए, तो उसे नजरअंदाज न करें. टायर में हवा भरी होती है, जो शरीर को मजबूत सहारा देती है. ऐसे में टायर को पकड़कर रखें और अपने ऊपरी शरीर को उस पर टिकाने की कोशिश करें. इससे आप कम मेहनत में पानी पर बने रह सकते हैं और थकान भी कम होती है.

Latest and Breaking News on NDTV

5. लंच बॉक्स या डब्बा
बहुत से लोग यह नहीं जानते कि लंच बॉक्स या कोई भी बंद और खोखला कंटेनर भी तैरने में मदद कर सकता है. अगर कंटेनर बंद है और उसमें हवा फंसी हुई है, तो वह पानी में डूबने की बजाय ऊपर रहता है. इसे भी सीने के पास पकड़कर सहारे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

6. आपके कपड़े
अक्सर लोग पानी में गिरते ही कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि कपड़े उन्हें नीचे खींच लेंगे. सच यह है कि कपड़े तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब आप घबराकर ज्यादा हाथ-पैर मारते हैं. शांत रहकर अगर आप ऊपर बताई गई चीजों का सहारा लें, तो कपड़े आपकी जान के दुश्मन नहीं बनते.

नोट - पानी में फंसने पर सबसे जरूरी है शांत रहना और दिमाग से काम लेना. आस-पास मौजूद साधारण चीजें भी आपकी जान बचा सकती हैं, बस आपको उन्हें पहचानना और सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए. तैरना न आने के बावजूद, सही सोच और थोड़ी समझदारी आपको सुरक्षित रख सकती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
How To Float In Water, Life Saving Tips, Noida Techie Accident
Get App for Better Experience
Install Now