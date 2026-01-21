कार पानी में गिरते ही क्या करें? ये 6 Steps बचा लेंगे ऐसे हादसे से आपकी जान

Water accident safety tips: हाल ही में नोएडा के एक टेक प्रोफेशनल के साथ हुई दर्दनाक घटना ने सबको झकझोर दिया. इसी के साथ इस हादसे ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर ऐसी स्थिति हमारे या आपके साथ हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि पानी में तेजी से कार का घुसना...ये सोचकर ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है. यह स्थिति बेहद डरावनी होती है, लेकिन सही जानकारी और समझदारी से अपनी जान बचाई जा सकती है.

ऐसी स्थिति में लोग घबराहट अक्सर गलत फैसला ले लेते हैं. कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, कोई मदद का इंतजार करता है. जबकि सच्चाई यह है कि बचने के लिए ताकत नहीं, बल्कि सही स्टेप्स याद रखना जरूरी है. वो क्या हैं, चलिए यहां आपको बताते हैं.

1. सीट बेल्ट खोलें

जैसे ही कार पानी में गिरे, तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोल दें. संतुलन बनाए रखने के लिए एक हाथ स्टीयरिंग या कार की छत पर रखें ताकि सिर न लगे. एक गहरी सांस लें और खुद को शांत रखने की कोशिश करें.

2. खिड़की खोलें

सीट बेल्ट के बाद कोशिश करें कि तुरंत साइड की खिड़कियां नीचे कर दें. टक्कर के बाद 30 से 60 सेकंड तक पावर विंडो अक्सर काम करती हैं. अगर खिड़की न खुले, तो साइड विंडो के कोने पर जोर देकर उसे तोड़ने की कोशिश करें.

3. सामने का शीशा न तोड़ें

इस स्थिति में सामने का शीशा तोड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि वह बहुत मजबूत होता है और ऐसी हालत में इसका टूटना भी लगभग नामुमकिन होता है.

4. सिर बाहर करें

जैसे ही खिड़की खुल जाए या टूट जाए, बिना देर किए बाहर निकलें. सिर पहले बाहर निकालें और खुद को कार से दूर धकेल दें. पानी में उठते बुलबुले हमेशा ऊपर की ओर जाते हैं, उन्हें फॉलो करने से दिशा समझ में आती है. डूबती हुई कार के पास रुकना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह आपको भी अपने साथ नीचे खींच सकती है.

5. बच्चों के साथ हों तो क्या करें?

अगर कार में बच्चे साथ हों, तो पहले खुद की सीट बेल्ट खोलें ताकि आप आज़ाद होकर उनकी मदद कर सकें. इसके बाद बच्चों को उम्र के हिसाब से एक-एक करके खिड़की से बाहर निकालें. खुद सबसे आखिर में बाहर निकलें. सीट बेल्ट लगाए हुए बच्चों की मदद करने की कोशिश करना समय बर्बाद कर सकता है.

6. तैरना न आता हो तब?

बहुत से लोग सोचते हैं कि तैरना न आने पर बचना नामुमकिन है, लेकिन यह सच नहीं है. कार से बाहर निकलने के बाद आपको तैरना नहीं, बल्कि सिर्फ पानी पर बने रहना होता है. सिर पीछे की ओर रखें, हाथ-पैर हल्के फैलाएं और धीरे-धीरे सांस लें. इंसानी शरीर स्वाभाविक रूप से पानी पर तैर सकता है, बशर्ते आप शांत रहें. घबराहट ही इंसान को डुबोती है.

नोट - जब कोई कार पानी में गिरती है तो वह तुरंत नहीं डूबती. आमतौर पर कुछ सेकंड, कभी-कभी एक मिनट तक वह तैरती रहती है. इसी दौरान कार के बाहर और अंदर पानी का दबाव बढ़ने लगता है, जिससे दरवाजे खोलना लगभग नामुमकिन हो जाता है. हालांकि इस थोड़े से समय में कार का इलेक्ट्रिक सिस्टम अक्सर काम करता रहता है, यानी पावर विंडो खुल सकती हैं. यही छोटा-सा समय आपकी जान बचाने का सबसे बड़ा मौका होता है.

