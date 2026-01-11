विज्ञापन
Tata Punch Facelift Launch: बस कुछ घंटे और...आ रही है नई फेसलिफ्ट टाटा पंच

Tata Punch Facelift Launch: टाटा पंच फेसलिफ्ट का सीधा मुकाबला हुंडई एक्सटर से होने वाला है. अपनी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और अब इन नए फीचर्स के साथ, पंच एक बार फिर सेगमेंट में नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा करने को तैयार है.

Tata Punch Facelift Launch: अगर आप एक माइक्रो-एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो बस कुछ दिन और रुक जाइए. भारतीय सड़कों पर राज करने वाली टाटा पंच अब और भी स्मार्ट और स्टाइलिश होकर आ रही है. टाटा मोटर्स अपनी इस पॉपुलर कार का फेसलिफ्ट वर्जन 13 जनवरी को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है.

क्या होगा खास?

टाटा पंच फेसलिफ्ट में इस बार केवल कॉस्मेटिक बदलाव ही नहीं, बल्कि फीचर्स की भी भरमार होने वाली है. आपको बताते हैं उन बड़े बदलावों के बारे में जो आपको दीवाना बना देंगे.

नया लुक, नई पहचान

कार के अगले हिस्से को पूरी तरह नया लुक दिया गया है. इसमें अब आपको टाटा पंच ईवी की तरह ही स्लीक एलईडी डीआरएल और नई ग्रिल देखने को मिलेगी, जो इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न बनाती है.

प्रीमियम इंटीरियर

केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको बड़े बदलाव महसूस होंगे. अब इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा.

लक्जरी फीचर्स की एंट्री

इस बार पंच में वेंटीलेटेड सीटें और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं, जो आमतौर पर बड़ी कारों में मिलते हैं. साथ ही, नया डैशबोर्ड लेआउट और फ्रेश अपहोल्स्ट्री इसे अंदर से और भी आलीशान बनाएगी.

दमदार इंजन

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें वही भरोसेमंद 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो मैनुअल और एएमटी (AMT) दोनों ऑप्शन के साथ आएगा.

मुकाबला होगा कड़ा

टाटा पंच फेसलिफ्ट का सीधा मुकाबला हुंडई एक्सटर से होने वाला है. अपनी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग और अब इन नए फीचर्स के साथ, पंच एक बार फिर सेगमेंट में नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा करने को तैयार है.

कितनी रह सकती है कीमत

नए फीचर्स और बदलावों की वजह से इसकी शुरुआती कीमत में थोड़ा इजाफा देखा जा सकता है. तो तैयार हो जाइए, 13 जनवरी को टाटा मोटर्स अपनी इस सुपरहिट एसयूवी से पर्दा उठाने वाली है.

