लो जी आ गई धमाकेदार टाटा सिएरा, देखें तस्वीरें, जानिए कीमत, फीचर्स और बुकिंग की तारीख

Tata Motors Sierra SUV Launch: 90 के दशक की सबसे आइकॉनिक SUV, टाटा सिएरा (Tata Sierra), आखिरकार एक मॉडर्न अवतार में भारत की सड़कों पर उतर चुकी है. कंपनी ने इसे 'लीजेंड का पुनर्जन्म' बताते हुए ऑफिशियली तौर पर लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹11.49 लाख रखी गई है. भले ही यह लॉन्च फिलहाल पेट्रोल और डीजल (ICE) इंजन ऑप्शन के साथ हुआ है, लेकिन टाटा मोटर्स ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि इसका इलेक्ट्रिक वर्जन (Sierra EV) भी जल्द ही कंपनी के acti.ev प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होगा.

Photo Credit: Tata Motors

पावर और परफॉर्मेंस

पुरानी सिएरा की झलक देने वाली इस नई SUV में दमदार इंजन दिए गए हैं.

इसमें नया 1.5 लीटर TGDi हाइपीरियन टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 170 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा.

इसके अलावा, 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी उपलब्ध है.

ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT का विकल्प दिया गया है.

The #TataSierra is officially back! The company has relaunched the iconic model from the dawn of the century, but with a modern touch.



Tata Motors are calling it the 'rebirth of a legend'.



Read: https://t.co/4tPF7OSQ5w pic.twitter.com/JqLw6Q4waQ — NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) November 25, 2025

दमदार हैं फीचर्स

टाटा ने इस गाड़ी को नोस्टाल्जिया और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का परफेक्ट मिक्स बनाया है.

5G कनेक्टिविटी

यह भारत की पहली ICE कार है जिसमें इन-बिल्ट 5G कनेक्टिविटी दी गई है.

टाटा मोटर्स PV के MD और CEO शैलेश चंद्रा ने लॉन्च इवेंट में कहा, "प्रीमियमाइजेशन सिएरा एक्सपीरियंस का दिल है. जहां टाटा सिएरा पुरानी यादों में है, वहीं इसका केबिन एक नई डिजाइन फिलॉसफी को अपनाता है, जो लाउंज जैसे एक्सपीरियंस पर फोकस करता है."

साउंड सिस्टम

प्रीमियम म्यूजिक लवर्स के लिए इसमें डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) साउंड सिस्टम दिया गया है.

लग्जरी टच

ओरिजिनल सिएरा की ग्लास-हाउस डिजाइन की याद दिलाते हुए इसमें एक पैनोरमिक सनरूफ दिया है.

प्रीमियम फीचर्स की कमी नहीं

साथ ही, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स भी हैं.

सेफ्टी 'बियॉन्ड 5 स्टार

सेफ्टी के मामले में, टाटा ने इसे '5 स्टार से भी आगे' (Beyond 5 Star) रेटिंग लायक बताया है. इसमें 6 एयरबैग्स (Six Airbags) और बच्चों की सुरक्षा के लिए आइसोफिक्स (Isofix) माउंट्स दिए गए हैं.

कितनी है कीमत

टाटा सिएरा की कीमत की बात करें तो कंपनी ने शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹11.49 लाख रखी है.

कब से शुरू हो रही बुकिंग

अगर आप इस नई लेजेंड को अपने घर लाना चाहते हैं, तो इसकी बुकिंग 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, जबकि डिलीवरी 15 जनवरी 2026 से शुरू होगी.