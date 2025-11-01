बुगाटी से रोल्स-रॉयस तक, किंग खान के पास 3 सबसे महंगी और शानदार गाड़ियां, कमाल की खासियत

Shahrukh Khan Car Collection: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) न सिर्फ अपनी एक्टिंग और 'मन्नत' बंगले के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनके पास कारों का भी एक शानदार कलेक्शन है. उनका गैराज किसी हाई-क्लास शोरूम से कम नहीं है, जिसमें दुनिया की सबसे महंगी और बेहतरीन गाड़ियां शामिल हैं. शाहरुख खान को स्पीड और लग्जरी, दोनों से प्यार है, जो उनके कलेक्शन में साफ दिखता है. आइए जानते हैं उनके गैराज की कुछ सबसे खास और महंगी कारें कौन सी है.

कलेक्शन की तीन सबसे खास कारें

कार का नाम खासियत बुगाटी वेरॉन यह शाहरुख खान के कलेक्शन की सबसे महंगी कार मानी जाती है, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपये है. यह दुनिया की सबसे तेज सुपरकारों में से एक है. रोल्स-रॉयस कलिनन ब्लैक बैज यह एक सुपर-लग्जरी एसयूवी है, जिसकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है. यह कार खास तौर पर बेहतरीन आराम और शाही लुक के लिए जानी जाती है. रोल्स-रॉयस फैंटम ड्रॉपहेड कूपे यह एक बेहद लक्जरी कन्वर्टिबल कार है. इसमें छत खुल जाती है, जो इसे और भी खास बना देती है.

हाई-टेक और कंफर्टेबल गाड़ियां

कार का नाम खासियत बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी यह कार स्पीड और शानदार लक्जरी इंटीरियर का बेहतरीन मेल है. बीएमडब्ल्यू आई8 ह एक हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार है, जिसका डिजाइन फ्यूचरिस्टिक है. यह स्पीड के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल होने का भी ध्यान रखती है. बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज और मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास ये दोनों कारें दुनिया की सबसे आरामदायक लक्ज़री सेडान में गिनी जाती हैं. शाहरुख अक्सर इनका इस्तेमाल शहर में घूमने और आधिकारिक यात्राओं के लिए करते हैं. रेंज रोवर उनके पास रेंज रोवर का एक मॉडल भी है, जो अपनी दमदार परफॉरमेंस और आलीशान सवारी के लिए जाना जाता है.

क्यों है उनका कलेक्शन खास?

शाहरुख खान का कार कलेक्शन सिर्फ कीमत की वजह से नहीं, बल्कि इसमें परफॉरमेंस, लक्जरी और टेक्नोलॉजी का सही मेल होने की वजह से खास है. यह दिखाता है कि बॉलीवुड का किंग अपने हर शौक में भी सबसे आगे रहना पसंद करता है.