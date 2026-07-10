10.49 लाख में Hrithik Roshan की पसंद! Nissan Tekton की बुकिंग शुरू, इसके फीचर्स हैं बेहद कमाल

Nissan ने अपनी नई मिड-साइज SUV, Nissan Tekton को लॉन्च कर दिया है. इस दमदार SUV की शुरुआती कीमत Rs 10.49 लाख (ex-showroom) रखी गई है. कंपनी ने बॉलीवुड सुपरस्टार Hrithik Roshan को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है. इस पैट्रोल-इंस्पायर्ड SUV की बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी डिलीवरी 20 जुलाई से की जाएगी. आइए जानते हैं कि इस नई कार में क्या कुछ खास है.

बोल्ड और मस्कुलर डिजाइन

Nissan Tekton का लुक बेहद मस्कुलर और रफ-एंड-टफ है. इसके फ्रंट में एक बड़ी ग्रिल दी गई है, जिसके साथ LED हेडलाइट्स और C-शेड DRLs मिलते हैं. इसके बोनट पर बड़े अक्षरों में 'Tekton' लिखा हुआ है, जो इसे एक अलग पहचान देता है. साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें 18-इंच के अलॉय व्हील्स और बड़े व्हील आर्चेस दिए गए हैं. यह SUV 11 खूबसूरत कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है, जिसमें 6 मोनोटोन और 5 ड्यूल-टोन कलर्स शामिल हैं.

इंटीरियर और प्रीमियम फीचर्स

इस SUV का केबिन बेहद लग्जरियस है, जिसमें ड्यूल-टोन अपहोल्स्ट्री और 4 इंटीरियर थीम के विकल्प मिलते हैं. डैशबोर्ड के केंद्र में 10.1-इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 10.25-इंच का पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. इसके अलावा, कार में वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्यूल-जोन AC, पैनोरमिक सनरूफ और Google built-in (Google Maps और Gemini AI के साथ) जैसे फीचर्स मिलते हैं.

वेरिएंट्स और उनकी कीमतें

Nissan Tekton को कुल 12 वेरिएंट्स में पेश किया गया है. इसके बेस वेरिएंट Visia T160 MT की कीमत Rs 10.49 लाख से शुरू होती है, जबकि इसके टॉप-एंड वेरिएंट Tekna+ T280 DCT की कीमत Rs 18.59 लाख (ex-showroom) तक जाती है. ग्राहकों को इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं.

Nissan Tekton को BNCAP क्रैश टेस्ट में शानदार 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. साथ ही, इसमें ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी मिलता है, जिसमें लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग शामिल हैं.

वहीं, Nissan Tekton में दो टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलते हैं. पहला 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 100 hp की पावर और 166 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. दूसरा1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 163 hp की पावर और 280 Nm का टॉर्क देता है.