टाटा, मारुति और टोयोटा तक इस महीने लॉन्च होंगी ये 5 नई कारें, खरीदने से पहले ये पढ़ लें

अगर आप जुलाई में नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना सही फैसला हो सकता है. इस महीने भारतीय बाजार में कई नई SUV, फेसलिफ्ट मॉडल और प्रीमियम कारें लॉन्च होने वाली हैं. इनमें नए फीचर्स, अपडेटेड डिजाइन, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक ऑप्शन जैसे कई बदलाव देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं इस महीने आने वाली 5 बड़ी कारों के बारे में.

Nissan Tekton

निसान पहली बार भारत के मिडसाइज SUV सेगमेंट में Tekton के साथ एंट्री करने जा रही है. यह कंपनी की पिछले कुछ सालों की सबसे अहम कार मानी जा रही है. इस SUV का मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Honda Elevate, Renault Duster और Tata Sierra जैसी कारों से होगा. इसमें 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है. इसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक, दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए जा सकते हैं.

Maruti Suzuki Brezza Facelift

Maruti Suzuki अपनी लोकप्रिय Brezza का फेसलिफ्ट मॉडल इस महीने लॉन्च कर सकती है. लॉन्च के बाद से ही Brezza भारत की सबसे पसंदीदा कॉम्पैक्ट SUV में शामिल रही है. नई Brezza में एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसके अलावा कुछ नए फीचर्स भी जोड़े जाने की उम्मीद है. इसमें 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिल सकता है. नई अंडरबॉडी CNG टैंक मिलने की संभावना है, जिससे बूट स्पेस पहले से ज्यादा उपयोगी हो जाएगा. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों मिल सकते हैं. इसका मुकाबला Tata Nexon, Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO, Hyundai Venue और Skoda Kylaq से रहेगा.

Honda ZR-V Hybrid

Honda भारत में ZR-V Hybrid को Completely Built Unit यानी CBU मॉडल के तौर पर लॉन्च करेगी. यह कंपनी की SUV लाइनअप में Elevate से ऊपर की पोजिशन पर होगी. इस SUV में Honda की e:HEV स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी. इसमें 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और e-CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया जाएगा. करीब 40 लाख रुपये की कीमत वाले प्रीमियम SUV खरीदने वालों को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है. इसका मुकाबला Volkswagen Tiguan, Volkswagen Tayron, Skoda Kodiaq और Jeep Meridian से होगा.

2026 Toyota Hilux

Toyota अपनी Hilux पिकअप ट्रक का 2026 मॉडल भी इस महीने ला सकती है. नए मॉडल में फ्रेश डिजाइन, बेहतर इंटीरियर और पहले से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी. हालांकि इसकी मजबूत पहचान पहले जैसी ही रहेगी. इसमें 2.8-लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा. साथ ही फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया जाएगा. यह उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प होगी जो मजबूत और भरोसेमंद पिकअप ट्रक चाहते हैं.

Wuling Starlight 560-based JSW-MG SUV

JSW MG Motor India इस महीने एक नई 3-रो SUV पेश कर सकती है. माना जा रहा है कि यह ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली Wuling Starlight 560 पर आधारित होगी. इस SUV में 7-सीटर केबिन, बड़ा टचस्क्रीन और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. इसे दो पावरट्रेन ऑप्शन के साथ लाया जा सकता है. पहला 1.5-लीटर प्लग-इन हाइब्रिड इंजन होगा, जो 195 hp पावर और 1,000 किमी से ज्यादा की दावा की गई रेंज देगा. दूसरा 69.2 kWh बैटरी वाला ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन हो सकता है, जो 201 hp पावर और CLTC के अनुसार 530 किमी तक की दावा की गई रेंज देगा.

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