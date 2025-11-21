टाटा नेक्सन से मुकाबला करने आ रही नई मारुति ब्रेजा, जानें क्या खास रहने वाला है

भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी जल्द ही अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV ब्रेज़ा (Brezza) का अगला जेनरेशन (New-Gen) मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है. हाल ही में इस नई कार को भारतीय सड़कों पर टेस्ट करते हुए देखा गया है. बाजार में कड़ा मुकाबला है, खासकर जब टाटा नेक्सन (Tata Nexon) जैसी गाड़ियाँ ढेरों फीचर्स के साथ बाजार पर हावी हो रही हैं. ऐसे में मारुति को ब्रेजा को सेगमेंट में आगे रखने के लिए कुछ बड़े बदलाव करने होंगे.

पैनोरमिक सनरूफ

आज के समय में सिर्फ सिंगल-पेन सनरूफ काफी नहीं है. Hyundai Venue और Mahindra XUV 3XO जैसी प्रतिद्वंद्वी गाड़ियाँ पैनोरमिक सनरूफ (बड़ी छत) दे रही हैं, इसलिए ब्रेज़ा में भी यह फीचर आना ज़रूरी है.

CNG टैंक की बेहतर जगह

मारुति की CNG तकनीक काफी विश्वसनीय है, लेकिन मौजूदा सेटअप में बूट स्पेस (डिग्गी की जगह) कम हो जाती है. नई ब्रेज़ा में फ्लोर के नीचे CNG टैंक (अंडरफ्लोर CNG टैंक) या डुअल-सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, जैसा कि कंपनी की नई कार विक्टोरिस (Victoris) में देखने को मिला है. इससे बूट स्पेस में कोई समझौता नहीं होगा.

लेवल-2 ADAS

भारत में अब सुरक्षा फीचर्स पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है. ब्रेज़ा को आधुनिक सुरक्षा के लिए लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) मिलना चाहिए, जिसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन-कीप असिस्ट और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स शामिल हों.

पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें

बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, नई ब्रेज़ा में वेंटिलेटेड और पावर्ड (बिजली से एडजस्ट होने वाली) फ्रंट सीटें मिलनी चाहिए.

हाइब्रिड पावरट्रेन

बढ़ते ईंधन की कीमतों को देखते हुए, एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन का विकल्प ब्रेज़ा को माइलेज में बड़ा फायदा दे सकता है और शहरी खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकता है.