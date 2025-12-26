विज्ञापन
विशेष लिंक

Photos में देखिए नई Bajaj Pulsar 150 के दमदार लुक्स और फीचर्स

नई Bajaj Pulsar 150 को Pulsar 150 SD, Pulsar 150 SD UG और Pulsar 150 TD जैसे वेरिएंट्स कंपनी ने निकाला है.

Read Time: 2 mins
Share
Photos में देखिए नई Bajaj Pulsar 150 के दमदार लुक्स और फीचर्स

Bajaj Auto ने अपनी पॉपुलर बाइक Pulsar 150 को अपडेट कर दिया है. भारतीयों की ये सबसे ज्यादा पसंदीदा बाइकों में से एक है, जिसके डिजाइन में भी हल्का का बदलाव किया गया है. ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने Bajaj Pulsar 150 को चार अलग-अलग वेरिएंट्स में उतारा है, साथ ही बजट में भी काफी ऑप्शन दिए हैं. यह अपडेट Bajaj के MY2026 रेंज के तहत लाया गया है. Pulsar 150 को हमेशा से परफॉर्मेंस के मामले में स्पोर्टी फील देती आई है. कंपनी अब नए बदलाव के साथ भी यही उम्मीद कर रही है कि 150cc सेगमेंट वाली ये बाइक पहले जैसे ही ग्राहकों को पसंद आएगी.

Latest and Breaking News on NDTV

Bajaj Pulsar 150 का डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो Bajaj Pulsar 150 का ओवरऑल लुक पहले जैसा ही रखा गया है. इसका क्लासिक मस्कुलर लुक अब भी बरकरार है, जो इसे सड़क पर एक दमदार पहचान देता है. हालांकि इस बार बाइक में नए कलर ऑप्शन्स और रिफ्रेश्ड बॉडी ग्राफिक्स जोड़े गए हैं, जो इसे ज्यादा मॉडर्न और फ्रेश लुक देते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

Bajaj Pulsar 150 के वेरिएंट्स
नई Bajaj Pulsar 150 को Pulsar 150 SD, Pulsar 150 SD UG और Pulsar 150 TD जैसे वेरिएंट्स में पेश किया गया है. इन सभी वेरिएंट्स की कीमतें भी अलग-अलग हैं. यानी ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से सही मॉडल चुन सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Bajaj Pulsar 150 की लाइट्स
Bajaj Pulsar 150 का बड़ा अपडेट इसका LED हेडलैंप और LED टर्न इंडिकेटर्स हैं. पहले जहां Pulsar 150 में हैलोजन सेटअप मिलता था, अब LED लाइट्स की वजह से बाइक ज्यादा स्टाइलिश लगती है, और रात के समय विजिबिलिटी भी बेहतर होती है.

Latest and Breaking News on NDTV

Bajaj Pulsar 150 का इंजन और परफॉर्मेंस
नई Bajaj Pulsar 150 में पहले जैसा वही 149.5cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जिसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. यह इंजन 13.8 bhp की पावर और 13.25 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Bajaj Pulsar 150 की कीमत
नई Bajaj Pulsar 150 को Pulsar 150 SD, Pulsar 150 SD UG और Pulsar 150 TD जैसे वेरिएंट्स कंपनी ने निकाला है. इन सभी वेरिएंट्स की कीमतें 1,08,772 से शुरू होकर 1,15,481 तक जाती हैं. यानी सिर्फ 1,15,481 में आपको टॉप वेरिएंट मिल सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pulsar 150, Bajaj Pulsar 150, New Bajaj Pulsar 150, Pulsar 150 Update
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com