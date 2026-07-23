कल आ रही Maruti Suzuki Brezza Facelift, लॉन्च से पहले क्रैश टेस्ट में ये रहा हाल, Nexon-Sonet से होगा मुकाबला

Maruti Suzuki भारत में कल नई Brezza Facelift लॉन्च करने जा रही है. हालांकि, कीमतों के आधिकारिक ऐलान से पहले ही इस कॉम्पैक्ट SUV ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. नई Brezza Facelift को Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसके साथ ही यह देश में बिकने वाली सबसे सुरक्षित Maruti Suzuki कारों में शामिल हो गई है. कंपनी ने इस बार डिजाइन में बड़े बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन फीचर्स और सेफ्टी पर खास ध्यान दिया गया है.

Bharat NCAP में मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

नई Maruti Suzuki Brezza Facelift को Adult Occupant Protection (AOP) और Child Occupant Protection (COP) दोनों कैटेगरी में 5-स्टार रेटिंग मिली है. यह Maruti Suzuki की उन कोशिशों को भी दिखाता है, जिनके तहत कंपनी अपनी कारों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स को लगातार बेहतर बना रही है.

डिजाइन में हुए छोटे लेकिन अहम बदलाव

2026 Maruti Suzuki Brezza Facelift का डिजाइन पहले जैसा ही रखा गया है, ताकि इसकी पहचान बरकरार रहे. हालांकि SUV के फ्रंट फेसिया को नया लुक दिया गया है. इसके अलावा नए डिजाइन वाला बंपर, अपडेटेड LED लाइटिंग सिग्नेचर और नए अलॉय व्हील्स इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं.

कंपनी ने पूरी तरह नया डिजाइन देने के बजाय छोटे-छोटे बदलाव किए हैं, जिससे Brezza अपने मौजूदा ग्राहकों के लिए भी परिचित बनी रहे और बाजार में मौजूद अन्य कॉम्पैक्ट SUV को टक्कर दे सके.

फीचर्स में मिलेगा बड़ा अपग्रेड

लीक हुई जानकारी के मुताबिक नई Brezza Facelift में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं. इसमें वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, 360-डिग्री कैमरा और कई अन्य प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे. इन नए फीचर्स के साथ SUV पहले के मुकाबले ज्यादा आधुनिक और आरामदायक हो जाएगी.

इंजन ऑप्शन में भी बदलाव

नई Brezza Facelift में 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलने की संभावना है. इसके साथ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी उपलब्ध रहेगा. वहीं CNG वेरिएंट में कंपनी अंडरबॉडी CNG टैंक दे सकती है, जिससे बूट स्पेस पहले के मुकाबले ज्यादा मिलेगा.

कल होगी कीमतों की घोषणा

Maruti Suzuki कल भारत में नई Brezza Facelift की कीमतों का ऐलान करेगी. लॉन्च के बाद इसका मुकाबला Tata Nexon, Hyundai Venue, Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO और Skoda Kylaq जैसी कॉम्पैक्ट SUV से होगा. 5-स्टार Bharat NCAP रेटिंग मिलने के बाद नई Brezza ग्राहकों के लिए पहले से ज्यादा आकर्षक विकल्प बन सकती है.

