Maruti Suzuki का जून धमाका! इन गाड़ियों पर मिल रही है ₹90,000 तक की बड़ी छूट, शोरूम्स पर उमड़ी भारी भीड़

Maruti Suzuki के Arena डीलरशिप्स इस महीने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों पर ₹90,000 तक का भारी डिस्काउंट दे रहे हैं. इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रेपेज बोनस और कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल हैं. तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि मारुति की किस गाड़ी पर आप इस महीने सबसे ज्यादा पैसे बचा सकते हैं.

Maruti Victoris पर मिल रही है सबसे बड़ी छूट

इस महीने मारुति सुजुकी अपनी प्रीमियम गाड़ी Maruti Suzuki Victoris पर सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर कर रही है. इस कार के सेलेक्टेड वेरिएंट्स पर ग्राहक पूरे ₹90,000 तक की बचत कर सकते हैं. इसके स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन पर सबसे ज्यादा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं. अगर आप इसका CNG वेरिएंट खरीदना चाहते हैं, तो उस पर भी ₹80,000 तक की छूट उपलब्ध है, जबकि पेट्रोल वेरिएंट पर ₹60,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है. वर्तमान में इस शानदार कार की एक्स-शोरूम कीमत ₹10.50 लाख से ₹19.99 लाख के बीच है.

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सबकी पसंदीदा Maruti Swift भी हुई सस्ती

भारतीय युवाओं की पहली पसंद Maruti Suzuki Swift पर भी जून के महीने में तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है. अगर आप स्विफ्ट का AMT (ऑटोमैटिक) वेरिएंट चुनते हैं, तो आपको ₹45,000 तक के बेनिफिट्स मिलेंगे. वहीं, इसके मैनुअल और CNG वेरिएंट्स पर कंपनी ₹40,000 तक की छूट दे रही है. आपको बता दें कि मारुति स्विफ्ट हैचबैक सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹5.79 लाख से शुरू होकर ₹8.65 लाख तक जाती है.

Brezza और Wagon R पर भी हजारों की बचत

SUV लवर्स के लिए Maruti Suzuki Brezza को इस महीने खरीदना फायदे का सौदा साबित हो सकता है. इसके पेट्रोल और CNG दोनों ही वेरिएंट्स पर ₹55,000 तक के शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं. इसके अलावा, मिडिल क्लास परिवारों की पसंदीदा 'टॉल-बॉय' हैचबैक Maruti Suzuki Wagon R पर भी पूरे ₹52,500 तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. अपनी कम कीमत और बेहतरीन माइलेज के कारण यह कार हमेशा से ही बजट बायर्स के लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस रही है.

अपनी अपनी सबसे सस्ती और पॉपुलर कार Maruti Suzuki Alto K10 पर वेरिएंट के आधार पर ₹52,500 तक के फायदे दे रही है. इसके साथ ही Maruti Suzuki Celerio, S-Presso और Eeco जैसी गाड़ियों पर ₹37,500 तक का डिस्काउंट आसानी से मिल जाएगा. ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स इन बजट कारों को और भी ज्यादा किफायती बना देते हैं.

वहीं, दूसरी तरफ Maruti Suzuki Dzire और Ertiga पर इस महीने कोई भी ऑफिशियल एरिना डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है. इन दोनों ही गाड़ियों की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और इनका वेटिंग पीरियड भी काफी ज्यादा रहता है.