Kia Carens Clavis का नया HTE(EX) वेरिएंट इलेक्ट्रिक Sunroof के साथ लॉन्च, कीमत भी आई सामने

Kia India ने अपनी पॉपुलर फैमिली कार Carens Clavis में एक और नया वेरिएंट जोड़ दिया है, जिसके बाद ये फैमिली कार अब लग्ज़री कार में शामिल हो गई है. क्योंकि नई Kia Carens Clavis HTE(EX) में एक से बढ़कर एक फीचर दिए गए हैं. Kia ने इस ट्रिम को पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल तीनों इंजन ऑप्शन्स में पेश किया है, जो इसकी परफॉरमेंस में भी जान डाल रही है. और क्या है इस नई Carens Clavis HTE(EX) में खास चलिए जानते हैं.

इलेक्ट्रिक सनरूफ

Kia ने Carens Clavis के G1.5 पेट्रोल इंजन में पहली बार Sky Light Electric Sunroof दिया गया है. इससे पहले इस इंजन ऑप्शन में सनरूफ मौजूद नहीं था. सनरूफ की वजह से कार का केबिन ज्यादा खुला, हवादार और प्रीमियम महसूस होता है.

तीन इंजन ऑप्शन्स

Kia Carens Clavis HTE(EX) वेरिएंट को सभी ICE पावरट्रेन में उपलब्ध कराया गया है. इसमें G1.5 पेट्रोल, G1.5 टर्बो-पेट्रोल और D1.5 डीजल इंजन शामिल हैं. यह वेरिएंट सिर्फ 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में आता है.

नया केबिन फील

HTE(EX) ट्रिम में Fully Automatic Temperature Control दिया गया है, जिससे केबिन का तापमान अपने आप कंट्रोल होता है और लंबी यात्राएं ज्यादा आरामदायक बनती हैं. इसके अलावा LED DRLs और पोजिशन लैंप्स फ्रंट लुक को ज्यादा स्टाइलिश बनाते हैं और विजिबिलिटी भी बेहतर करते हैं.

ड्राइवर साइड विंडो

Kia ने HTE(EX) वेरिएंट में ड्राइवर साइड ऑटो अप और डाउन पावर विंडो भी दी है. यह फीचर न सिर्फ सुविधा बढ़ाता है, बल्कि सेफ्टी के लिहाज से भी काफी अहम है. इसी के साथ प्रीमियम फील भी देता है.

HTE(EX) की कीमत

नई HTE(EX) ट्रिम की कीमत G1.5 पेट्रोल के लिए ₹12,54,900, G1.5 टर्बो-पेट्रोल के लिए ₹13,41,900 और D1.5 डीजल के लिए ₹14,52,900 रखी गई है. इन कीमतों में मिलने वाले फीचर्स इसे वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं.

