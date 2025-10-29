इंडिया का 'हीरो' पहुंचा फ्रांस, Hunk 440 के साथ Hero MotoCorp ने यूरोप में बढ़ाई अपनी 'दमदार' पकड़

दुनिया की सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनियों में से एक हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने अब फ्रांस में भी अपना कारोबार शुरू कर दिया है. यह भारत की इस बड़ी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, जो अब यूरोप के बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है. फ्रांस में हीरो ने अपनी नई और दमदार मोटरसाइकिल Hero Hunk 440 को लॉन्च करके अपनी शुरुआत की है.

फ्रांस में हुई एंट्री

फ्रांस में अपनी बाइक्स बेचने और उनकी सर्विस देने के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने जीडी फ्रांस (GD France) के साथ पार्टनरशिप की है. दोनों कंपनियों ने मिलकर फ्रांस में 30 डीलरशिप (शोरूम और सर्विस सेंटर) का नेटवर्क तैयार किया है, जिसे 2026 तक 50 से ज्यादा करने का प्लान है. फ्रांस से पहले हीरो मोटोकॉर्प यूके, इटली और स्पेन जैसे देशों में भी अपनी बाइक्स लॉन्च कर चुकी है, जिससे यूरोप में उसका दबदबा बढ़ रहा है.

यह लॉन्च हीरो मोटोकॉर्प को एक ग्लोबल ब्रांड के लिए अहम साबित हो सकती है. कंपनी अब एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका के साथ 51 देशों में अपने 125 मिलियन से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस दे रही है.

Hero Hunk 440 'दमदार बाइक'

Hunk 440 की बात करें तो यह बाइक Hero Mavrick 440 के डिजाइन जैसी ही है. इसमें 440cc का इंजन है, जो 6,000 rpm पर 27 bhp की पावर और 4,000 rpm पर 36.0 Nm का टॉर्क देता है. यह इंजन यूरोप के कड़े प्रदूषण नियमों (Euro 5+) को पूरा करता है.

कमाल के फीचर्स

इसमें एक खास तरह का मजबूत स्टील ट्रेलिस फ्रेम दिया गया है.

बेहतर कंट्रोल के लिए डुअल-चैनल ABS (आगे और पीछे दोनों पहियों पर) है.

सामने की तरफ KYB के दमदार USD (अपसाइड-डाउन) कार्ट्रिज फोर्क्स सस्पेंशन मिलते हैं.

राइडिंग की जानकारी के लिए डिजिटल TFT डिस्प्ले भी है, जिसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा भी दी गई है.

फ्रांस में कीमत

फ्रांस में Hunk 440 की कीमत 3,599 यूरो है, जो भारतीय रुपये में लगभग 3.96 लाख रुपये के बराबर है.