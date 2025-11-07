विज्ञापन
Hero Xtreme 160R: मैदान में उतरने से पहले ही बन गई 'सुपरस्टार', जानिए 6-स्पीड गियरबॉक्स और नए फीचर्स

हीरो मोटोकॉर्प अपनी नई बाइक को लेकर शायद इतनी एक्साइटेड है कि उसने लॉन्च का इंतजार ही नहीं किया. जी हां, 2026 Hero Xtreme 160R का नया अवतार ऑफिशियली लॉन्च से पहले ही देश भर के डीलरशिप्स पर पहुंचना शुरू हो गया है, जिसने डीलरों को भी 'सरप्राइज' दे दिया. लगता है हीरो ने सोचा, सीधे मैदान में उतरो, ऐलान बाद में होता रहेगा.

क्या है इस नई 'एक्सट्रीम' में खास?

स्पाय शॉट्स और डीलरशिप पर पहुंची यूनिट्स के बेस पर, यह नई बाइक सिर्फ नया पेंट जॉब नहीं है, बल्कि फीचर्स के मामले में भी काफी 'एक्सट्रीम' हो गई है.

क्रूज कंट्रोल 

इस बाइक की सबसे मजेदार बात है इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल (राइड-बाय-वायर) तकनीक का आना. इस टेक्नोलॉजी की मदद से हीरो ने इसमें क्रूज कंट्रोल (Cruise Control) फीचर दे दिया है. अब 160cc सेगमेंट की इस बाइक को चलाते हुए आप भी लंबी हाईवे राइड्स पर पैरों को आराम दे सकते हैं. यह फीचर आमतौर पर बड़ी और महंगी बाइक्स में मिलता है.

कुल मिलाकर, 2026 Hero Xtreme 160R एक एडवांस और फीचर्स से भरी हुई बाइक है जो जल्द ही आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने वाली है. अब देखना यह है कि डीलरशिप पर अचानक पहुंच जाने वाली यह एक्सट्रीम बाइक, ग्राहकों के दिल में कितनी तेजी से जगह बनाती है. 

डिजिटल और कलरफुल डिस्प्ले

पुरानी डिस्प्ले को हटाकर इसमें अब कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा दिया गया है, जो 250R में देखा गया था. यह नया क्लस्टर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन सुविधाओं से लैस है. अब रास्ता भटकने का टेंशन खत्म.

डिजाइन का मेकओवर

बाइक का हेडलाइट डिजाइन 250R जैसा है, जिससे इसे और भी शार्प लुक मिला है. मस्कुलर बॉडी वही है, लेकिन नई पेंट स्कीम और ग्राफिक्स के साथ यह शानदार दिखती है.

पावर वही, गियर छह

मैकेनिकल बदलाव नहीं हुए हैं. इसमें वही भरोसेमंद 163.2cc सिंगल-सिलेंडर ऑयल-कूल्ड इंजन है, जो 16.6 bhp की पावर देता है. लेकिन अच्छी खबर यह है कि इंजन अब 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है, जो इसे हाइवे पर और भी स्मूथ बनाएगा.

पुरानी गलती दोहराई

इतने सारे एडवांस फीचर्स के बावजूद, हीरो ने एक छोटी सी पुरानी गलती दोहरा दी है. नई Xtreme 125R और Glamour X में टाइप-सी (Type-C) यूएसबी पोर्ट दिया गया है, लेकिन 160R में अभी भी टाइप-ए (Type-A) यूएसबी पोर्ट ही है. शायद हीरो ने सोचा होगा कि बड़े फोन को भी तो चार्ज करना है.

