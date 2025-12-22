विज्ञापन
Top 5 Most Affordable Scooty: बजट की टेंशन छोड़ो, ये हैं टॉप 5 सबसे सस्ती और दमदार स्कूटियां जो माइलेज में भी नंबर-1

Top 5 Most Affordable Scooty: अगर आप रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक ऐसी स्कूटी ढूंढ रहे हैं जो कम कीमत, अच्छा माइलेज और दमदार परफॉर्मेंस तीनों का बैलेंस बनाए रखें, तो आपकी तलाश यहीं खत्म होती है. बढ़ते पेट्रोल के दामों के दौर में सस्ती और माइलेज वाली स्कूटी हर मिडिल क्लास परिवार की पहली पसंद बन चुकी है. मार्केट में कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन सही स्कूटी सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. आपकी इस परेशानी को आसान करने के लिए हम लाए हैं टॉप 5 सबसे सस्ती और दमदार स्कूटियों की लिस्ट, जो माइलेज के मामले में भी अव्वल हैं.

होंडा एक्टिवा

एक्टिवा भारत की सबसे भरोसेमंद स्कूटी मानी जाती है. इसका माइलेज करीब 47-50 किमी/लीटर और कीमत लगभग ₹77,000-₹90,000 (On-Road) है. खासियत की बात करें तो इसकी मजबूत बॉडी, बेहतर रीसेल वैल्यू, आरामदायक सस्पेंशन और भरोसेमंद इंजन सभी ग्राहकों का दिल जीत लेता है. लंबे समय तक चलने वाली स्कूटी चाहिए तो एक्टिवा एक सुरक्षित चुनाव है.

हीरो प्लेजर प्लस 

हीरो प्लेजर प्लस एक हल्की और भरोसेमंद स्कूटी है. इसका माइलेज लगभग 50–55 km/l तक जाता है और कीमत लगभग ₹85,000 से ₹92,000+ (On-Road) है. इस स्कूटी का हल्का वजन, स्मूथ राइडिंग और कम मेंटेनेंस सभी को अपनी ओर खींच लेता है. यह स्कूटी हल्की और आरामदायक होने के चलते रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए बढ़िया है.

टीवीएस स्कूटी जेस्ट 110

यह स्कूटी उन लोगों के लिए बेहतर है जो किफायती कीमत में अच्छा पिकअप और भरोसेमंद परफॉर्मेंस चाहते हैं. कीमत और माइलेज की बात करें तो इस स्कूटी की कीमत करीब ₹70,600 – ₹75,750 और इसका माइलेज करीब 48–50 km/l है. इसमें दमदार 110cc इंजन, स्टाइलिश डिजाइन और आरामदायक सीट मौजूद हैं.

सुजुकी एक्सेस 125

ये स्कूटी उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो थोड़ी ज्यादा पावर और कम्फर्ट चाहते हैं. साथ ही ये शहर में चलाने और लंबे सफर दोनों के लिए बढ़िया है. अगर आप पावर और माइलेज दोनों चाहते हैं, तो यह स्कूटी निराश नहीं करेगी. इसकी कीमत लगभग ₹77,000-₹93,000 (On-Road) और माइलेज लगभग 45-48 किमी/लीटर है. इसमें 125cc का दमदार इंजन, हाई पिकअप और स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिलती है.

यामाहा रे ZR / फैसिनो 125

यामाहा की यह लाइनअप स्टाइल, फीचर्स और माइलेज को साथ लेकर आती है. कीमत लगभग ₹73,000-₹95,000 (On-Road) और माइलेज लगभग 68-71 किमी/लीटर (हाइब्रिड फीचर्स के साथ) है. अपने स्पोर्टी लुक और बेहतर माइलेज के लिए ये जानी जाती है. अगर आप स्टाइल के साथ माइलेज भी चाहते हैं तो यह अच्छा ऑप्शन है.

अगर आपका बजट सीमित है और आप एक ऐसी स्कूटी चाहते हैं जो जेब पर भारी न पड़े, माइलेज शानदार दे और रोजमर्रा के काम आसानी से निपटा दे, तो ये पांचों स्कूटियां आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं.

