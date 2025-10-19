Ferrari SC40 launched: फरारी की शानदार 'वन-ऑफ' कार SC40 से उठा पर्दा, दिखती है F40 सुपरकार की झलक

इटली की लग्जरी स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फरारी (Ferrari) ने अपनी एक बेहद खास सुपरकार SC40 से पर्दा उठा दिया है. यह कार कंपनी के स्पेशल प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम के तहत बनाई गई है. सुपरकार SC40 कार को फरारी की फेमस और क्लासिक सुपरकार F40 में अपडेट टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया है.

इंजन और पावर

Ferrari SC40 one off revealed: सुपरकार SC40 में 296 GTB वाला ही 3.0-लीटर V6 टर्बो-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है, जो 830 hp की जबरदस्त पावर और टॉर्क पैदा करने की कैपेसिटी रखता है.

सुपरकार SC40 'वन-ऑफ' सुपरकार पर फरारी के खास ग्राहकों के लिए बनाई गई है. SC40, F40 के क्लासिक डिजाइन को मोर्डन परफॉर्मेंस के साथ मिलाकर एक नई पहचान देती है.

डिजाइन में F40 की झलक

कार की बैक साइड में F40 की तरह स्मोक्ड लेक्सन लौवर्स और ओपन-मेश रियर फेसिया दिया गया है. यह डिजाइन दमदार टर्बोचार्ज्ड इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है. कार के पिछले विंग के किनारे पर 'SC40' नाम उभरा हुआ है.

साइड प्रोफाइल की बात करें तो कार में ट्राएंगल कार्बन-फाइबर एक्सेंट और बड़े इंटरकूलर एयर इंटेक्स हैं, जो F40 के क्लासिक NACA डक्ट्स का मोर्डन रूप है.

कमाल का है इंटीरियर

F40 उन पहली कारों में से थी जिसने कार्बन-केवलर का इस्तेमाल किया था, और SC40 में भी यह मटेरियल फुटवेल, सीटों के पीछे और स्टीयरिंग व्हील व डैशबोर्ड पर इस्तेमाल किया गया है. केबिन में चारकोल और लाल जैक्वार्ड फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे रेस-कार जैसा स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देते हैं.