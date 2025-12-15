विज्ञापन
धुरंधर फिल्म में दमदार एक्टिंग के साथ इन 4 गाड़ियों ने लूटी महफिल, विंटेज टोयोटा से लेकर लैंड रोवर है शामिल

Cars Used In Dhurandhar Movie: धुरंधर के लिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं, बल्कि कार लवर्स के लिए एक विज़ुअल ट्रीट भी है.

धुरंधर फिल्म में दमदार एक्टिंग के साथ इन 4 गाड़ियों ने लूटी महफिल, विंटेज टोयोटा से लेकर लैंड रोवर है शामिल

Cars Used In Dhurandhar Movie: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' सिर्फ दमदार कहानी और डायलॉग्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी जबरदस्त गाड़ियों के कलेक्शन के लिए भी सुर्खियां बटोर रही है. इस स्पाई थ्रिलर में एक्शन के साथ-साथ कुछ ऐसी गाड़ियां दिखीं, जिन्होंने कार लवर्स का दिल जीत लिया. अगर आप फिल्म देखते समय सिर्फ एक्टिंग देख रहे थे, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया. जानिए, इस हाई-ऑक्टेन ड्रामा में किन गाड़ियों ने अपनी धाक जमाई.

लेक्सस एलएक्स 470

पुलिस अफसर SP असलम चौधरी (संजय दत्त) का पीछा करने का स्टाइल भी दमदार है और इसके लिए उन्होंने चुनी लेक्सस एलएक्स 470. सफेद रंग की यह एसयूवी फिल्म के हाई-वोल्टेज चेज सीक्वेंस में बुलेट से बचती और दुश्मनों को धूल चटाती नजर आई. संजय दत्त की 'रफ-टफ' इमेज के साथ यह लग्जरी और दमदार एसयूवी बिल्कुल फिट बैठती है.

मेजर इकबाल की लैंड रोवर डिफेंडर

मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल) भी इस जंग में पीछे नहीं थे. उन्हें लैंड रोवर डिफेंडर से उतरते हुए दिखाया गया है, जो खुद में एक टफ मशीन है. कह सकते हैं कि एक मेजर के लिए इससे शानदार गाड़ी और क्या हो सकती है.

रेहमान डकैत का क्लासिक अंदाज - टोयोटा लैंड क्रूजर 60 सीरीज

फिल्म के विलेन रेहमान डकैत (अक्षय खन्ना) का एंट्री सीन जितना जबरदस्त था, उनकी गाड़ी भी उतनी ही खास है. मूवी में अक्षय खन्ना एक पुरानी और आइकॉनिक टोयोटा लैंड क्रूजर 60 सीरीज इस्तेमाल करते नजर आते हैं. यह गाड़ी 1980 से 1990 के बीच बनी थी और इसकी  ऑफ-रोडिंग वाली ताकत आज भी मशहूर है.

पुलिस की टाटा जेनॉन और इसुजु डी-मैक्स

मूवी में सिर्फ बड़ी एसयूवी ही नहीं, बल्कि कुछ काम की पिकअप ट्रक्स भी दिखीं, जिसमें टाटा जेनॉन और इसुजु डी-मैक्स शामिल हैं. टाटा जेनॉन का इस्तेमाल जहां रेहमान के भागने के रास्ते को ब्लॉक करने के लिए किया गया. वहीं, इसुजु डी-मैक्स रेहमान डकैत के काफिले का हिस्सा थी. यह अपनी ऑफ-रोड के लिए जानी जाती है 

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि धुरंधर सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं, बल्कि कार लवर्स के लिए एक विज़ुअल ट्रीट है.

