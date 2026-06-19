आ गई लड़कों की पहली पसंद! नए अवतार में लॉन्च हुई Bajaj Pulsar 220F, लुक देखकर हो जाएंगे दीवाने

जब बात Bajaj Pulsar 220F की हो, तो बाइक लवर्स का दिल धड़कना लाजमी है. सालों से युवाओं की धड़कन बनी इस लेजेंडरी बाइक को बजाज ऑटो ने एक बार फिर से बेहद शानदार और जरूरी अपडेट दिया है. कंपनी ने आखिरकार ग्राहकों की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मांग को पूरा करते हुए इस बाइक में चमचमाती LED हेडलाइट को शामिल कर दिया है. दिसंबर 2025 में हुए कॉस्मेटिक बदलावों के बाद इस बाइक को मिला यह दूसरा बड़ा अपडेट है, जिसने इसके लुक को और भी ज्यादा मॉडर्न और मस्कुलर बना दिया है.

लंबे समय का इंतजार हुआ खत्म

बजाज पल्सर 220F के दीवाने लंबे समय से इस बाइक में बेहतर लाइटिंग सेटअप की मांग कर रहे थे. कंपनी ने इस मांग को सुनते हुए इसके पुराने वर्टिकल ट्विन हैलोजन बल्ब वाले सेटअप को हटा दिया है. इसकी जगह अब एक दमदार LED हेडलाइट यूनिट दी गई है, जो रात के समय राइडिंग को और ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाएगी.

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आइकॉनिक डिजाइन के साथ नया DRL लुक

इस नए अपडेट में सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने बाइक के उस आइकॉनिक सेमी-फेयर्ड लुक और सिग्नेचर डिजाइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जिसके लिए इसे सालों से पसंद किया जाता रहा है. हालांकि, नई LED हेडलाइट के साथ इसमें इंटीग्रेटेड LED DRLs (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) को जोड़ा गया है, जो इसके फ्रंट लुक को बेहद एग्रेसिव और शार्प लुक देते हैं.

जानिए कितनी बढ़ गई है कीमत?

इस नए और जरूरी LED अपडेट के आने के बाद बाइक की कीमतों में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है. नई पल्सर 220F की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत ₹1.36 लाख तय की गई है. दिसंबर 2025 में हुए पिछले ग्राफिक्स और कलर अपडेट के समय इसकी कीमत ₹1.28 लाख थी. इसका मतलब यह है कि नए आधुनिक फीचर्स के जुड़ने के बाद यह बाइक पहले के मुकाबले लगभग ₹8,000 महंगी हो गई है.