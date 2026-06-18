लद्दाख के 'भगवान का सिंहासन' पहाड़ पर जाने का है प्लान? तो सिर्फ ये 5 SUVs ही पहुंचा सकती हैं आपको

लद्दाख की जांस्कर घाटी (Zanskar Valley) एक ऐसी जगह है, जहां का रास्ता आम गाड़ियों के बस की बात बिल्कुल नहीं है. हम बात कर रहे हैं 'गोन्बो रांगजोन' (Gonbo Rangjon) की, जिसे लद्दाख का सबसे काला पहाड़ कहा जाता है. अपनी खड़ी, विशाल और डार्क चट्टानों के कारण यह बिल्कुल काला दिखाई देता है और स्थानीय लोग इसे 'भगवान का सिंहासन' मानकर इसकी पूजा करते हैं. दारचा-पदुम मार्ग पर स्थित इस चोटी तक पहुंचने के लिए आपको बेहद मजबूत व्हील्स की जरूरत होती है. Tata Harrier से लेकर MG Majestor तक, आइए जानते हैं उन 5 चुनिंदा SUVs के बारे में जो आपको यहां तक पहुंचा सकती हैं.

1. टाटा हैरियर (Tata Harrier)

₹12.89 लाख की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर आने वाली टाटा हैरियर इस सफर के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. भले ही इसमें लो-रेंज गियरबॉक्स न हो, लेकिन इसका मजबूत चेसिस, दमदार ओमेगा-आर्क प्लेटफॉर्म और शानदार राइड क्वालिटी इसे पहाड़ों का उस्ताद बनाते हैं. टूटे हुए रास्तों और बजरी वाले लंबे हिस्सों पर हैरियर का सस्पेंशन गजब का आराम देता है. सुरक्षा के मामले में भी इसकी रेटिंग बेमिसाल है.

2. महिंद्रा थार रॉक्स (Mahindra Thar Roxx)

अगर आपका मकसद बिना किसी चिंता के सबसे कठिन रास्तों को पार करना है, तो ₹13.86 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत वाली थार रॉक्स सबसे सुरक्षित दांव है. अपने लैडर-फ्रेम चेसिस, लो-रेंज ट्रांसफर केस और ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ यह गाड़ी उन जगहों पर भी आसानी से निकल जाती है जहां सड़कें नाममात्र के लिए भी नहीं होतीं.

3. महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन (Mahindra Scorpio-N)

मजबूती के साथ लग्जरी का आनंद लेने के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन (शुरुआती कीमत ₹13.49 लाख, एक्स-शोरूम) एक परफेक्ट चॉइस है. इसका एडवांस्ड '4Xplor' इंटेलिजेंट टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम और दमदार डीजल टॉर्क लद्दाख की कम ऑक्सीजन वाली ऊंचाइयों पर भी गाड़ी को कभी रुकने नहीं देते. यह लंबी दूरी के सफर में हाईवे और ऑफ-रोड दोनों का शानदार बैलेंस देती है.

4. मारुति सुजुकी जिमनी (Maruti Suzuki Jimny)

साइज में छोटी और वजन में हल्की मारुति जिमनी (शुरुआती कीमत ₹12.31 लाख) पहाड़ों के संकरे और पथरीले रास्तों पर अपनी क्षमता से कहीं बढ़कर कमाल दिखाती है. इसके सॉलिड एक्सल्स, प्रॉपर 4WD सिस्टम और छोटे व्हीलबेस की बदौलत यह मुश्किल से मुश्किल रास्तों और पानी के नालों को बहुत ही आसानी से पार कर लेती है. अनुभवी ऑफ-रोडर्स की यह ऑल-टाइम फेवरेट गाड़ी है.

5. एमजी मैजेस्टर (MG Majestor)

लद्दाख के इस रूट पर बड़े साइज, राजसी रोड प्रेजेंस और मॉडर्न तकनीक के साथ चलने के लिए एमजी मैजेस्टर (शुरुआती कीमत ₹40.99 लाख, एक्स-शोरूम) एक बेहद काबिल और प्रीमियम गाड़ी है. इसका मजबूत बॉडी-ऑन-फ्रेम कंस्ट्रक्शन, ताकतवर डीजल इंजन और कुशल 4WD सिस्टम ज़ांस्कर के रास्तों पर शानदार स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करते हैं. यह गाड़ी सीधे तौर पर फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर देती है.