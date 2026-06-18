विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या सच में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की वजह से गाड़ी की टंकी में घुस रही हैं चींटियां? जानें Viral Video का सच

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल के कारण गाड़ी के फ्यूल टैंक में चींटियां जमा हो रही हैं. भारत पेट्रोलियम (BPCL) ने इस दावे का फैक्ट-चेक किया है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
क्या सच में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की वजह से गाड़ी की टंकी में घुस रही हैं चींटियां? जानें Viral Video का सच
वायरल वीडियो में पेट्रोल टैंक पर दिखीं लाखों चींटियां, सच जानकर रह जाएंगे हैरान

इंटरनेट पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक कार के फ्यूल टैंक के ढक्कन पर भारी संख्या में चींटियों को रेंगते हुए दिखाया गया. वीडियो में दावा किया गया कि एथेनॉल में मौजूद मिठास की वजह से चींटियां पेट्रोल टैंक की तरफ आ रही हैं. इस मुद्दे पर अब खुद देश की दिग्गज तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम (BPCL) ने सामने आकर इस वीडियो का पूरा सच दुनिया के सामने रख दिया है.

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने इस दावे को पूरी तरह से भ्रामक, मनगढ़ंत और वैज्ञानिक आधार से परे बताया है. बीपीसीएल ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर जो बातें फैलाई जा रही हैं, उनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और गाड़ी की टंकी में चींटियां लगने का संबंध E20 पेट्रोल से बिल्कुल भी नहीं है.

क्यों पेट्रोल टैंक की तरफ नहीं आ सकतीं चींटियां?

बीपीसीएल ने इस दावे को खारिज करने के लिए बहुत ही मजबूत वैज्ञानिक तर्क पेश किए हैं जो इस प्रकार हैं:

शक्कर का पूरी तरह खत्म होना: पेट्रोल में मिलाने के लिए जिस फ्यूल-ग्रेड एथेनॉल को तैयार किया जाता है, उसे फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन की बेहद जटिल प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है. इस प्रक्रिया के दौरान अंतिम उत्पाद में से बची हुई शुगर या मिठास के हर एक अंश को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है. इसलिए इसमें कोई मिठास नहीं होती है.

कीड़ों को भगाने वाले तत्व: फ्यूल एथेनॉल के अंदर खास तरह के 'डिनैचुरेंट्स' मिलाए जाते हैं, जिनकी गंध कीड़े-मकोड़ों और चींटियों को आकर्षित करने के बजाय उन्हें दूर भगाती है.

E20 फ्यूल से खराब हुई गाड़ी तो क्या डूबेगा पैसा या मिलेगा क्लेम? जानिए ICICI लम्बार्ड का चौंकाने वाला जवाब

पेट्रोल की तेज गंध: एथेनॉल को जब पारंपरिक पेट्रोल में मिलाया जाता है, तब भी पेट्रोल की अपनी स्वाभाविक और तेज हाइड्रोकार्बन गंध ही सबसे ज्यादा हावी रहती है. इसके आगे एथेनॉल की हल्की गंध का पता भी नहीं चलता.

कम भाप बनना: आम पेट्रोल के मुकाबले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में ईंधन की भाप बहुत कम बनती है. इस वजह से ढक्कन के आस-पास ऐसा कोई भी तत्व नहीं बचता जो चींटियों को आकर्षित कर सके.

क्या होता है असली E20 पेट्रोल?

E20 पेट्रोल असल में पारंपरिक पेट्रोल और 20 प्रतिशत एथेनॉल का एक बेहतरीन मिश्रण है. एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जिसे मुख्य रूप से गन्ने और मक्के जैसी फसलों से तैयार किया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता को कम करना और पर्यावरण को बचाना है. यह ईंधन साधारण पेट्रोल के मुकाबले बहुत साफ तरीके से जलता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक प्रदूषक हवा में बहुत कम मात्रा में घुलते हैं.

भारत पेट्रोलियम के इस आधिकारिक बयान से यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि E20 पेट्रोल और चींटियों के बीच कोई संबंध नहीं है. सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स बटोरने के लिए इस तरह के भ्रामक वीडियो शेयर किए जा रहे हैं.

लेखक के बारे में
img
रेणु चौहान
कंसल्टेंट राइटर
रेणु चौहान टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में विशेषज्ञता रखती हैं.वो मीडिया इंडस्ट्री में 13 सालों से अधिक समय से काम कर रही हैं. उन्होंने डिजिटल पत्... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
E20, E20 Compliant Vehicle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com