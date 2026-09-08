पेट्रोल का 'राज' खत्म! इन गाड़ियों की ओर रुख कर रहे कस्टमर्स, Tata यहां भी बना 'किंग'

भारत में कारों की संख्या लगातार बढ़ रहा है. लेकिन, अब भारतीय ग्राहकों के बीच कारों की पसंद बहुत तेजी से बदल रही है. नया डेटा को देखकर लगता है कि लोगों का मन अब पेट्रोल की गाड़ियों से भर गया है. पहले कई ऑटोमोबाइल शौकीन खुद को गर्व से "पेट्रोलहेड्स" कहते हैं. जबकि आज पेट्रोल कारों को बहुत कम खरीदार मिल रहे हैं. देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑप्शनल फ्यूल वाले व्हीकल्स (EVs, हाइब्रिड और CNG) ने मिलकर पेट्रोल कारों की तुलना में ज्यादा मार्केट शेयर हासिल कर लिया है.

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) के आंकड़ों के अनुसार, पेट्रोल-एथेनॉल से चलने वाली कारों का मार्केट शेयर अगस्त 2025 के 46.37 प्रतिशत से गिरकर जुलाई 2026 में 41.68 प्रतिशत पर आ गया. इसके बाद अगस्त 2026 में ये और घट गया और केवल 40.85 प्रतिशत रह गया. इसके उलट, ऑप्शनल फ्यूल वाले व्हीकल्स की कुल हिस्सेदारी अगस्त 2025 में 35.26 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई 2026 में 40.59 प्रतिशत पहुंच गई. फिर अगस्त 2026 में ये 41.95 प्रतिशत पर पहुंच गई. जिससे पहली बार पेट्रोल कार पीछे छूट गई.

CNG कारों का सबसे बड़ा हिस्सा

ऑप्शनल फ्यूल वाली गाड़ियों में CNG कारों का सबसे बड़ा हिस्सा रहा. अगस्त 2026 में इसने 25.28 प्रतिशत हिस्सेदारी दर्ज की. इसके बाद 9.04 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ हाइब्रिड कारें और 7.63 प्रतिशत के साथ इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. ध्यान देने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की बाजार हिस्सेदारी अगस्त 2025 के 5.8 प्रतिशत से बढ़कर अगस्त 2026 में 7.63 प्रतिशत हो गई है.

इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट में अभी भी कुछ सेलेक्टेड कंपनियों का दबदबा बना हुआ है. Tata Motors लगभग 43 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ इस सेगमेंट में सबसे आगे रही. इसके बाद Mahindra & Mahindra 21.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रही. JSW MG Motor और VinFast Auto तीसरे और चौथे पायदान पर रहे. ये भी आश्चर्य रहा कि भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर रही.

"इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए सबसे बड़ा महीना"

FADA के अध्यक्ष साई गिरिधर ने कहा, "अगस्त 2026 भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए अब तक का सबसे बड़ा अगस्त महीना साबित हुआ है. सभी कैटेगरी में कुल मिलाकर EV रिटेल बिक्री 2,98,448 यूनिट्स तक पहुंच गई. ये सालाना आधार पर 52.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. इससे ओवरऑल EV पेनेट्रेशन एक साल पहले के 9.5 प्रतिशत से बढ़कर 12.3 प्रतिशत हो गया." उन्होंने आगे कहा, "खास बात ये है कि चारों EV कैटेगरी में से प्रत्येक ने इस अगस्त में एक नया रिकॉर्ड बनाया है. ऐसी एक भी कैटेगरी नहीं रही जिसने रिकॉर्ड न बनाया हो."

ये भी पढ़ें- Tata Nexon पर 75 हजार रुपये तक की बंपर छूट! पेट्रोल, CNG या डीजल.. जानें किस पर ज्यादा फायदा