Paavo Nurmi Games 2024: भाला फेंक में नीरज चोपड़ा 85.97 मीटर के थ्रो के साथ बने चैंपियन

Neeraj Chopra Gold Medal medal at Paavo Nurmi Games: विश्व चैंपियन और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने फ़िनलैंड के तुर्कू में पावो नूरमी गेम्स 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.97 मीटर थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता. एहतियात के तौर पर ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक मीट से बाहर रहने के बाद नीरज फिर से एक्शन में हैं. नीरज का मुकाबला एंडरसन पीटर्स, केशोर्न वालकॉट, ओलिवर हेलैंडर और मैक्स डेहिंग सहित कई वैश्विक प्रतिभाओं से था - 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने. 2022 में इस प्रतियोगिता में नीरज दूसरे स्थान पर रहे थे. 2022 में यहां रजत पदक जीतने वाले चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.97 मीटर का विजयी प्रयास किया और प्रतियोगिता के अधिकांश भाग में नेतृत्व किया, जिसमें 19 वर्षीय जर्मन प्रतिभाशाली मैक्स डेहिंग भी शामिल थे, जो 90 मीटर क्लब के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं.

टोनी केरेनन ने 84.19 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता, जबकि उनके हमवतन और पिछले संस्करण के स्वर्ण पदक विजेता ओलिवर हेलैंडर ने 83.96 मीटर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। 26 वर्षीय चोपड़ा पिछले महीने दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहने और भुवनेश्वर में फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद इस आयोजन में आए थे। इन दो घटनाओं के बाद, चोपड़ा ने अपने एडिक्टर (आंतरिक जांघों पर स्थित मांसपेशियों का एक समूह) में "कुछ" महसूस करने के बाद ब्रेक लिया।

