'गोल्डन बॉय' नीरज चोपड़ा दोहा की धरती पर इतिहास दोहराने को तैयार, जानें कब और कहां देख पाएंगे लाइव मुकाबला

Neeraj Chopra Javelin Throw Match Doha Diamond's League: भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के फैंस के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है. चोट के बाद पूरी तरह फिट होकर नीरज चोपड़ा मैदान पर वापसी करने के लिए तैयार हैं. सोमवार को यह आधिकारिक घोषणा की गई कि नीरज चोपड़ा आगामी 19 जून को होने वाली प्रतिष्ठित 'दोहा डायमंड लीग' में हिस्सा लेंगे. इस घोषणा के साथ ही पिछले कई हफ्तों से उनके इस सीजन के कॉम्पिटिशन कैलेंडर और वापसी को लेकर चल रही तमाम अटकलें और सस्पेंस पूरी तरह खत्म हो गया है.

पीठ की चोट के कारण इस साल नहीं खेला था कोई मैच

28 वर्षीय ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पिछले कुछ समय से अपनी पीठ की चोट (Back Injury) से जूझ रहे थे और उससे उबरने की प्रक्रिया में थे. इस चोट की वजह से ही वह इस साल अब तक किसी भी प्रतियोगिता या खेल इवेंट में हिस्सा नहीं ले पाए थे. सीजन की शुरुआत में उनका मैदान से दूर रहना भारतीय फैंस के लिए चिंता का विषय बना हुआ था, लेकिन अब उनकी इस वापसी की खबर ने सबको बड़ी राहत दी है.

भारत में कब और कहां देख पाएंगे मुकाबला

दोहा डायमंड लीग 2026 में नीरज चोपड़ा का यह मुकाबला भारतीय समयानुसार देर रात शुरू होगा. इस प्रतियोगिता के मुख्य ट्रैक और फील्ड इवेंट्स 19 जून की रात को लगभग 9:30 बजे से शुरू हो जाएंगे, जबकि नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो इवेंट रात को करीब 10:30 बजे के बाद देखने को मिलेगा.

लाइव स्ट्रीम का यहां ले सकते हैं आनंद

भारत में इस मुकाबले का लाइव लुत्फ उठाने के लिए फैंस टीवी पर इस इवेंट का सीधा प्रसारण स्पोर्ट्स-18 नेटवर्क के चैनलों पर देख सकते हैं. वहीं, अगर आप इस मुकाबले को अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, तो जियो सिनेमाऐप और वेबसाइट पर इसकी मुफ्त लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी, जहां आप नीरज चोपड़ा को चोट से वापसी के बाद पहला थ्रो फेंकते हुए लाइव देख सकेंगे.

मैनेजमेंट फर्म ने सोशल मीडिया पर की आधिकारिक घोषणा

नीरज चोपड़ा की मैनेजमेंट फर्म 'वेल स्पोर्ट्स' ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वापसी की जानकारी साझा की. उन्होंने पोस्ट में लिखा, "2026 का पहला थ्रो दोहा में! नीरज चोपड़ा 19 जून को कॉम्पिटिशन में वापसी करेंगे." इसके तुरंत बाद खुद नीरज चोपड़ा ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस खबर पर मुहर लगाते हुए छोटे और स्पष्ट शब्दों में लिखा, "दोहा में मिलते हैं."

इवेंट में मिली देर से एंट्री, स्विट्जरलैंड में चल रही है तैयारी

इस बड़े इवेंट के लिए नीरज चोपड़ा का नाम देर से शामिल किया गया है. दरअसल, 12 जून को आयोजकों द्वारा जो आधिकारिक लिस्ट जारी की गई थी, उसमें पहले नीरज चोपड़ा का नाम शामिल नहीं था. लेकिन पूरी तरह फिट होने के बाद उनकी एंट्री इस लीग में पक्की की गई है. नीरज चोपड़ा इस समय इस बड़े सीजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसके लिए वह स्विट्जरलैंड के ओलंपिक सेंटर में कड़ा अभ्यास और ट्रेनिंग कर रहे हैं, ताकि दोहा में वह अपने पहले ही थ्रो से दमदार प्रदर्शन कर सकें.

यह डायमंड लीग के दोहा लेग में चोपड़ा की लगातार चौथी उपस्थिति होगी. दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट ने 2023 में 88.67 मीटर के थ्रो के साथ दोहा मीट जीती थी, 2024 में 88.36 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे, और पिछले साल 90.23 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, हालांकि जूलियन वेबर ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था.

दोहा में पुरुषों की जैवलिन प्रतियोगिता में कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है. हालांकि ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम को शुरू में लिस्ट में शामिल करने के बाद हटा दिया गया है, लेकिन श्रीलंका के रुमेश पथिराज - जो मौजूदा वर्ल्ड लीडर हैं - इस महीने की शुरुआत में रोम डायमंड लीग 2026 में 92.62 मीटर का शानदार थ्रो करने के बाद इसमें हिस्सा लेंगे.

उस प्रदर्शन ने पथिराज को ऑल-टाइम वर्ल्ड लिस्ट में आठवें स्थान पर पहुंचा दिया और उन्हें पेरिस 2024 ओलंपिक में नदीम के 92.97 मीटर के प्रयास के बाद इतिहास में दूसरा सबसे अच्छा एशियाई एथलीट बना दिया. इस प्रतियोगिता में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन केशोरन वालकॉट, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स और जूलियस येगो, साथ ही कर्टिस थॉम्पसन और ओलंपिक व वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट जैकब वाडलेच भी शामिल होंगे. दोहा मीट 2026 डायमंड लीग सर्किट का सातवां पड़ाव है, जो 4 और 5 सितंबर को ब्रुसेल्स में सीज़न के फिनाले के साथ समाप्त होगा.