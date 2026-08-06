Kanya Aaj Ka Rashifal 6 August 2026: आज सामने आ सकते हैं छिपे हुए खर्च, पढ़ें कन्या राशि का राशिफल

Virgo Horoscope Today 6 August 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर आपके लिए गहराई, गोपनीयता और परिवर्तन से जुड़े विषयों को सामने ला सकता है. आज सतह के बजाय किसी भी स्थिति के मूल कारण को समझने की कोशिश करेंगे. यह दृष्टिकोण आपको सही दिशा देगा, लेकिन अधिक विश्लेषण करने से मानसिक थकान भी हो सकती है.

आर्थिक मामलों में सतर्कता अत्यंत आवश्यक है. किसी छिपे हुए खर्च या पुराने बकाया का सामना करना पड़ सकता है. यदि आप किसी साझेदारी में हैं, तो वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है. बिना जांचे-परखे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचें. कार्यस्थल पर परिस्थितियां थोड़ी संवेदनशील रह सकती हैं. कोई बात जो पहले नजरअंदाज की गई थी, आज सामने आ सकती है. आपको अपने काम में सटीकता बनाए रखनी होगी, क्योंकि छोटी गलती भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है.

शोध, डेटा विश्लेषण या गुप्त योजना से जुड़े कार्यों में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे. रिश्तों के स्तर पर आप अपने विचारों को लेकर सतर्क रहेंगे. किसी पर जल्दी भरोसा करने के बजाय आप समय लेना पसंद करेंगे. यह दृष्टिकोण सही है, लेकिन अत्यधिक दूरी भी संबंधों में ठंडापन ला सकती है. संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

शनि का मीन राशि में गोचर आपके साझेदारी संबंधों की परीक्षा ले रहा है. आपको यह समझना होगा कि कौन आपके साथ ईमानदारी से खड़ा है. वहीं, गुरु का कर्क राशि में प्रभाव आपको सही लोगों से जोड़ने और सहयोग दिलाने में मदद करेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से पाचन तंत्र, हार्मोनल असंतुलन या तनाव से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. अनियमित भोजन से बचें और हल्का, सुपाच्य आहार लें.



उपाय: हरे कपड़े में साबुत मूंग बांधकर मंदिर में रखें. गौ माता को हरा चारा खिलाएं.

शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन.