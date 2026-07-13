Sagittarius Tarot Card: शिक्षा की बाधाएं होंगी दूर, व्यवसाय में लाभ के नए अवसर मिलेंगे

Sagittarius Tarot Card Horoscope 13 July 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: आज धैर्य और संयम के साथ लिए गए निर्णय आपके लिए लाभदायक साबित होंगे. कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति बेहतर करने के प्रयास सफल रहेंगे. रिश्तों में मधुर व्यवहार और मर्यादित वाणी बनाए रखने से सम्मान और सहयोग दोनों प्राप्त होंगे.

व्यक्तिगत/Personal: विद्यार्थियों की शिक्षा में आ रही रुकावट दूर हो सकती है. घर में विवाह योग्य सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है.दूसरे के मामलों में दखल ना दे. अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किसी भी तरह के गलत कार्य का सहारा ना लें.किसी आयोजन के चलते महिलाओं को ज्यादा काम की वजह से दिनचर्या को व्यवस्थित करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है. इस स्थिति में परिवार की महिलाओं की कार्यों में मदद कर सकते हैं.किसी पुराने मित्र की मदद से संतान को गलत संगत से निकल सकेंगे.

व्यवसायिक/Professional: कमीशन बीमा या शेयर्स से जुड़े बिजनेस में पहले से ज्यादा मुनाफा होता नजर आएगा. व्यवसाय में कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं. इस समय सहज तरीके से अपने कार्यों को पूरा करना तनाव मुक्त रहेगा. किसी की से तीखी बहस कार्यों से मन भटका सकती है नौकरी में कूटनीतिक रवैया अपना सकते है. ईगो के कारण सहयोगियों से दूरी बना सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health: गले में संक्रमण से बचने के लिए गुनगुना पानी पिए. संक्रमण के चलते बुखार होने की स्थिति बन सकती है.

आर्थिक स्थिति/Finance: विवाहोत्तर संबंधों के चलते खर्चे बढ़ सकते हैं. इस समय अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे.

रिश्ते/Relationship: किसी के भी साथ बातचीत करते समय शब्दों की मर्यादा बनाए रखें.छोटे या बड़े सभी लोगों के साथ सम्मान पूर्वक बात करें.