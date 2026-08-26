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Scorpio Aaj Ka Rashifal 26 August 2026: पुराने संपर्क से मिल सकता है फायदा, धन के मामले में छोटे लाभ के अवसर

Scorpio Horoscope Today 26 August 2026, Vrishchik Rashifal: अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने और रुके हुए छोटे लेकिन जरूरी कामों को गति देने का अवसर देगी. किसी पुराने संपर्क से अचानक संदेश या फोन आ सकता है और उसके माध्यम से आगे की बातचीत का रास्ता खुल सकता है. धन के मामले में छोटे लाभ के अवसर मिल सकते हैं

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Scorpio Aaj Ka Rashifal 26 August 2026: पुराने संपर्क से मिल सकता है फायदा, धन के मामले में छोटे लाभ के अवसर
Scorpio Aaj Ka Rashifal 26 August 2026 | Vrishchik Horoscope Today
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Scorpio Horoscope Today 26 August 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रमा तृतीय भाव में रहेंगे. यह स्थिति आपको पहल करने, अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने और रुके हुए छोटे लेकिन जरूरी कामों को गति देने का अवसर देगी. आज किसी काम के लिए दूसरे के इंतजार में बैठे रहने के बजाय पहला कदम स्वयं उठाना अधिक लाभकारी रहेगा. लेखन, संचार, मार्केटिंग, मीडिया, बिक्री या संपर्कों से जुड़े लोगों के लिए दिन उपयोगी रह सकता है. किसी पुराने संपर्क से अचानक संदेश या फोन आ सकता है और उसके माध्यम से आगे की बातचीत का रास्ता खुल सकता है. हालांकि बातचीत में अपनी योजना की हर जानकारी साझा करने की आवश्यकता नहीं है. जितना जरूरी हो, उतना ही बताना बेहतर रहेगा.

छोटे भाई-बहन या करीबी रिश्तेदार से जुड़ा कोई विषय सामने आ सकता है. आपकी स्पष्टवादिता अच्छी है, लेकिन आज शब्दों की तीक्ष्णता कम रखें. मामूली असहमति को अहंकार का मुद्दा बनाने से बचें. किसी पुराने रिश्ते में संवाद की शुरुआत करने का विचार है तो पहल की जा सकती है. काम के स्तर पर छोटी यात्रा, मीटिंग या किसी स्थान पर जाकर काम पूरा करने की जरूरत पड़ सकती है. यात्रा छोटी हो सकती है, लेकिन उससे मिलने वाली जानकारी आगे उपयोगी साबित होगी. वाहन चलाते समय जल्दबाजी या फोन पर बातचीत से बचें.

धन के मामले में छोटे लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आज बार-बार होने वाले खर्च पर नजर रखना आवश्यक है. ऑनलाइन खरीदारी, तकनीकी उपकरण या मनोरंजन से जुड़े खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. किसी परिचित को जल्दबाजी में पैसा उधार देने से पहले उसकी वापसी की स्पष्ट व्यवस्था कर लें. तृतीय भाव आपकी हिम्मत को सक्रिय करता है, लेकिन अति-साहस नुकसान भी दे सकता है. किसी विवाद में अपनी बात मनवाने के लिए जरूरत से ज्यादा दबाव डालना उल्टा असर कर सकता है. आपकी वास्तविक शक्ति संयमित दृढ़ता में रहेगी. आज मानसिक ऊर्जा काफी सक्रिय रहेगी. बहुत सारे काम एक साथ शुरू करने के बजाय तीन जरूरी काम चुनकर उन्हें पूरा करना अधिक संतोष देगा.


उपाय: अपने लेखन या काम की मेज पर एक छोटा पौधा रखें और उसकी नियमित देखभाल करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को यात्रा में उपयोग आने वाली वस्तु, जैसे छाता या पानी की बोतल, भेंट करें.
शुभ रंग: मैरून.

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