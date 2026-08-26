Sagittarius Aaj Ka Rashifal 26 August 2026: वाणी और धन पर रखें नियंत्रण, आर्थिक मामलों में मिलेगा लाभ

Sagittarius Horoscope Today 26 August 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेंगे. इसलिए आज आपकी वाणी, धन प्रबंधन, पारिवारिक संसाधन और अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने की क्षमता प्रमुख रहेगी. किसी बातचीत से ऐसा परिणाम निकल सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी. आपकी बात में प्रभाव रहेगा, लेकिन बहुत स्पष्ट बोलने की आदत आज किसी संवेदनशील व्यक्ति को चुभ सकती है. इसलिए सही बात कहने के साथ उसका तरीका भी संभालकर रखें.

आर्थिक मामलों में दिन आपको अपनी प्राथमिकताएं दोबारा तय करने का अवसर देगा. लंबे समय से किसी वस्तु की खरीदारी का विचार है तो पहले यह देखें कि वह आवश्यकता है या केवल सुविधा बढ़ाने की इच्छा. अचानक मिलने वाला कोई भुगतान राहत दे सकता है, लेकिन उस राशि को तुरंत खर्च कर देना उचित नहीं होगा. बचत को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया छोटा कदम आगे चलकर उपयोगी साबित हो सकता है. परिवार से जुड़े किसी पुराने आर्थिक विषय पर चर्चा हो सकती है.

संपत्ति, खर्च के बंटवारे या किसी साझा जिम्मेदारी को लेकर विचार अलग हो सकते हैं. अपनी बात मनवाने की कोशिश करने के बजाय सभी पक्षों की स्थिति समझना बेहतर रहेगा. किसी करीबी के व्यवहार में कठोरता दिखे तो उसी भाषा में जवाब न दें. व्यापार में ग्राहकों से बातचीत और सौदेबाजी महत्वपूर्ण रहेगी.

कोई पुराना संपर्क दोबारा सक्रिय हो सकता है. बिक्री, सलाह, शिक्षण, लेखन या बोलने से जुड़े कार्यों में आपकी अभिव्यक्ति लाभ दिला सकती है. फिर भी किसी सौदे में केवल भरोसे के आधार पर आगे न बढ़ें. भुगतान की शर्तें और समयसीमा पहले स्पष्ट कर लें. नौकरी में आपकी बात किसी बैठक में महत्व पा सकती है. यदि किसी प्रस्ताव पर अपनी राय देनी हो तो आंकड़ों और तथ्यों के साथ बात रखना अधिक प्रभावशाली रहेगा. सहकर्मी की गलती को सार्वजनिक रूप से उजागर करने के बजाय संबंधित व्यक्ति से अलग से चर्चा करें. आज भोजन और दिनचर्या में भी संयम रखें. बहुत देर से भोजन करने या आवश्यकता से अधिक खाने से सुस्ती महसूस हो सकती है. मानसिक तनाव होने पर उसे परिवार के सदस्यों पर निकालने से बचें.



उपाय: सुबह किसी पात्र में गेहूं भरकर जरूरतमंद परिवार को दान करें. शाम को परिवार के किसी बुजुर्ग के साथ कुछ समय बैठकर उनकी बात ध्यान से सुनें.

शुभ रंग: सुनहरा पीला.