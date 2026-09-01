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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 1 September 2026: कोई जोखिम वाला निवेश न करें, व्यापार में रचनात्मक सोच से मिलेगा फायदा

Sagittarius Horoscope Today 1 September 2026, Dhanu Rashifal: विद्यार्थियों के लिए दिन महत्वपूर्ण है. कठिन विषय को रटने के बजाय उसके मूल सिद्धांत को समझने पर बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. धन के मामले में मनोरंजन, शौक या पसंद की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 1 September 2026: कोई जोखिम वाला निवेश न करें, व्यापार में रचनात्मक सोच से मिलेगा फायदा
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 1 September 2026 | Dhanu Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Horoscope Today 1 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे. पंचम भाव बुद्धि, रचनात्मकता, प्रेम, शिक्षा, संतान और अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने से जुड़ा है. आज दिमाग में नए विचार तेजी से आ सकते हैं. किसी पुराने काम को अलग तरीके से करने की प्रेरणा मिलेगी और जिस विषय में आपकी रुचि है, उसमें प्रयोग करने का मन बनेगा. हालांकि एक साथ बहुत से विचार आने से किसी एक दिशा पर टिके रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. 

विद्यार्थियों के लिए दिन महत्वपूर्ण है. कठिन विषय को रटने के बजाय उसके मूल सिद्धांत को समझने पर बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आज पढ़ाई के घंटे बढ़ाने से अधिक जरूरी होगा कि कमजोर अध्यायों पर ध्यान दिया जाए. मनोरंजन या मोबाइल के कारण एकाग्रता टूट सकती है, इसलिए अध्ययन के समय इनसे दूरी रखें. 

व्यापार में रचनात्मक सोच से फायदा मिलेगा. विज्ञापन, डिजाइन, शिक्षा, मनोरंजन, सलाह या किसी कौशल आधारित काम से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है. नया प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार अच्छा है, लेकिन केवल उत्साह के कारण पूरी पूंजी उसमें न लगाएं. पहले छोटे स्तर पर उसकी उपयोगिता परखना बेहतर रहेगा. 

प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ सकता है, मगर भावनाओं में आकर बड़े वादे करने से बचें. किसी पुराने संबंध से जुड़ी बात दोबारा सामने आए तो यह तय करें कि वह वर्तमान के लिए कितनी महत्वपूर्ण है. संतान से जुड़े किसी विषय में उसकी बात सुने बिना अपनी अपेक्षा थोपना ठीक नहीं होगा. बच्चों की रुचि को समझकर मार्गदर्शन देना अधिक प्रभावी रहेगा. 

धन के मामले में मनोरंजन, शौक या पसंद की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है. किसी जोखिम वाले निवेश को केवल इसलिए न चुनें कि उससे जल्दी लाभ मिलने की उम्मीद है. सट्टे या अत्यधिक जोखिम वाली गतिविधियों से दूरी रखना बेहतर रहेगा.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. किसी मंदिर में चने की दाल और गुड़ का भोग लगाकर प्रसाद वितरित करें.
शुभ रंग: हल्दी पीला.

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