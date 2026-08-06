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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 06 August 2026: कार्यक्षेत्र में टीम के साथ तालमेल मिलाएं, पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं

Sagittarius Horoscope Today 06 August 2026, Dhanu Rashifal: कार्यक्षेत्र में आज आप अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करेंगे. यदि आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो उसमें नई सोच और मौलिकता जोड़ने का अवसर मिलेगा. आर्थिक मामलों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 06 August 2026: कार्यक्षेत्र में टीम के साथ तालमेल मिलाएं, पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 06 August 2026 | Dhanu Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Sagittarius Horoscope Today 06 August 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर आपके रचनात्मक पक्ष, आत्म-अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत रुचियों को उभारने वाला रहेगा. आज आप सामान्य दिनचर्या से हटकर कुछ नया करने का मन बना सकते हैं. विचारों में तेज़ी होगी और निर्णय लेने में देर नहीं करेंगे, लेकिन जल्दबाज़ी कभी-कभी परिणामों को प्रभावित कर सकती है. इसलिए उत्साह के साथ विवेक का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

कार्यक्षेत्र में आज आप अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करेंगे. यदि आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो उसमें नई सोच और मौलिकता जोड़ने का अवसर मिलेगा. हालांकि, दूसरों के सुझावों को पूरी तरह नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. टीम के साथ तालमेल बनाकर चलना अधिक लाभकारी रहेगा. जो लोग शिक्षा, लेखन, मीडिया या कला से जुड़े हैं, उनके लिए यह दिन प्रेरणादायक साबित हो सकता है. 

आर्थिक मामलों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. किसी आकर्षक प्रस्ताव की ओर आपका ध्यान जाएगा, लेकिन पूरी जानकारी के बिना आगे बढ़ना सही नहीं रहेगा. निवेश से पहले सलाह लेना बेहतर रहेगा. 

व्यक्तिगत जीवन में आज मन हल्का और उत्साहित रहेगा, जिससे आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश करेंगे. हालांकि, किसी बात को लेकर अत्यधिक स्पष्टता या सीधी टिप्पणी सामने वाले को असहज कर सकती है. शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. शनि का प्रभाव आपको जिम्मेदारियों की याद दिलाता रहेगा, जबकि गुरु का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. यह समय आनंद और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाने का है. 

स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट से जुड़ी समस्या, एसिडिटी या अनियमित खानपान से परेशानी हो सकती है. बाहर के खाने से परहेज करें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

उपाय: पीले कपड़े में हल्दी बांधकर अपने पास रखें. गुरुवार को केले के पेड़ में जल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को पीली दाल दान करें.
शुभ रंग: पीला

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