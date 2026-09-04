विज्ञापन
विशेष लिंक

Sagittarius Aaj Ka Rashifal 04 September 2026: काम का बढ़ सकता है दबाव, प्राथमिकता तय करना रहेगा जरुरी

Sagittarius Horoscope Today 04 August 2026, Dhanu Rashifal: आज परिस्थितियां आपको व्यावहारिक बनने के लिए प्रेरित करेंगी. कार्यक्षेत्र में काम की मात्रा बढ़ सकती है. एक साथ कई जिम्मेदारियां मिलने पर प्राथमिकता तय करें. कर्ज या पुराने भुगतान से जुड़े मामले में राहत का रास्ता निकल सकता है, बशर्ते आप व्यवस्थित तरीके से बातचीत करें.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 04 September 2026: काम का बढ़ सकता है दबाव, प्राथमिकता तय करना रहेगा जरुरी
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 04 August 2026 | Dhanu Horoscope Today
NDTV

Sagittarius Horoscope Today 04 August 2026, Sagittarius Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे. यह स्थिति प्रतियोगिता, काम के दबाव, ऋण, दिनचर्या और उन मामलों को सक्रिय करेगी जिन्हें लंबे समय से टालते आ रहे हैं. आज परिस्थितियां आपको व्यावहारिक बनने के लिए प्रेरित करेंगी. किसी दूसरे की गलती को लेकर परेशान होने के बजाय अपनी व्यवस्था मजबूत करना अधिक फायदेमंद रहेगा.

कार्यक्षेत्र में काम की मात्रा बढ़ सकती है. एक साथ कई जिम्मेदारियां मिलने पर प्राथमिकता तय करें, वरना छोटी-छोटी चीजों में समय निकल जाएगा. नौकरी में कोई व्यक्ति आपके काम में कमी निकाल सकता है. तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने काम के प्रमाण और रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें. प्रतियोगिता की स्थिति में धैर्य आपका पक्ष मजबूत करेगा. व्यापारियों को कर्मचारियों या रोजमर्रा के संचालन से जुड़े विषयों पर ध्यान देना होगा. किसी कर्मचारी की लापरवाही से ग्राहक संबंध प्रभावित हो सकते हैं. भुगतान और स्टॉक का मिलान कर लें. यदि नया कर्ज लेने की योजना है तो उसकी मासिक देनदारी को पहले समझें. केवल तत्काल जरूरत के कारण आर्थिक बोझ बढ़ाना उचित नहीं रहेगा.

स्वास्थ्य के मामले में नियमितता सबसे महत्वपूर्ण रहेगी. भोजन का समय बिगड़ने या लंबे समय तक बैठे रहने से असहजता हो सकती है. पेट से जुड़ी छोटी समस्या को नजरअंदाज न करें. काम के बीच पानी पीते रहें और अत्यधिक मसालेदार भोजन से दूरी रखना बेहतर होगा. परिवार में किसी सदस्य की व्यस्तता के कारण अपेक्षा के अनुरूप सहयोग न मिले तो नाराजगी न पालें. हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं. घर के किसी व्यावहारिक काम को स्वयं संभालना पड़ सकता है. इससे थोड़ी थकान होगी, लेकिन लंबित विषय आगे बढ़ेगा.

कर्ज या पुराने भुगतान से जुड़े मामले में राहत का रास्ता निकल सकता है, बशर्ते आप व्यवस्थित तरीके से बातचीत करें. उधार दिया पैसा वापस लेने के लिए भावनात्मक अपील के बजाय स्पष्ट समयसीमा तय करना ज्यादा उपयोगी रहेगा. आज विरोध करने वाले लोग भी आपकी कमजोरियां सामने लाकर अप्रत्यक्ष रूप से सुधार का अवसर दे सकते हैं. आलोचना को व्यक्तिगत अपमान न समझें. अपनी रणनीति में जरूरी बदलाव करना आपके हित में रहेगा.


उपायः ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें. केले के वृक्ष के समीप दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें.
शुभ रंग: हल्का पीला.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Dhanu Rashifal, Sagittarius Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com