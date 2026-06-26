Rashifal, 26 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए खास खगोलीय बदलाव लेकर आया है. चंद्रमा दिन के दौरान दो राशियों में गोचर करेंगे, जिससे सुबह और दोपहर बाद की ऊर्जा में स्पष्ट अंतर देखने को मिलेगा. दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिसके प्रभाव से रिश्तों, साझेदारी, संवाद और सामाजिक संपर्कों को मजबूती मिलेगी. यह समय महत्वपूर्ण बातचीत, नए समझौते और सहयोग प्राप्त करने के लिए अनुकूल माना जाएगा. वहीं दोपहर 12:30 बजे के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे भावनात्मक गहराई, आत्ममंथन, रणनीति और परिवर्तन से जुड़े विषय प्रमुख हो जाएंगे.

पढ़ें मेष से मीन तक का हाल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन का पहला भाग वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बढ़ाने का अवसर लेकर आएगा, जबकि व्यापारियों को नए संपर्कों और साझेदारी से लाभ मिल सकता है. कुछ राशियों को आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत मिलेंगे तो कुछ को खर्चों और निवेश को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है. प्रेम, परिवार, करियर और धन के मामले में चंद्रमा का यह परिवर्तन सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल.

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