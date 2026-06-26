Rashifal, 26 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए खास खगोलीय बदलाव लेकर आया है. चंद्रमा दिन के दौरान दो राशियों में गोचर करेंगे, जिससे सुबह और दोपहर बाद की ऊर्जा में स्पष्ट अंतर देखने को मिलेगा. दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिसके प्रभाव से रिश्तों, साझेदारी, संवाद और सामाजिक संपर्कों को मजबूती मिलेगी. यह समय महत्वपूर्ण बातचीत, नए समझौते और सहयोग प्राप्त करने के लिए अनुकूल माना जाएगा. वहीं दोपहर 12:30 बजे के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे भावनात्मक गहराई, आत्ममंथन, रणनीति और परिवर्तन से जुड़े विषय प्रमुख हो जाएंगे.
पढ़ें मेष से मीन तक का हाल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन का पहला भाग वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ तालमेल बढ़ाने का अवसर लेकर आएगा, जबकि व्यापारियों को नए संपर्कों और साझेदारी से लाभ मिल सकता है. कुछ राशियों को आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत मिलेंगे तो कुछ को खर्चों और निवेश को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है. प्रेम, परिवार, करियर और धन के मामले में चंद्रमा का यह परिवर्तन सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल.
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Horoscope 26 June 2026:(मिथुन राशि) सुबह मिलेगा रचनात्मक लाभ, शाम तक बढ़ेंगी जिम्मेदारियां
आज मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन उत्साह और व्यावहारिकता का संतुलित मिश्रण लेकर आया है. दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे, जिससे रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम और नई योजनाओं से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. दिन की शुरुआत ऊर्जा और उत्साह के साथ हो सकती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को नई प्रेरणा मिल सकती है. नौकरीपेशा लोग अपने विचारों और योजनाओं के दम पर कार्यस्थल पर पहचान बना सकते हैं. व्यवसायियों के लिए प्रचार-प्रसार और नई योजनाओं पर काम करने का अच्छा समय रहेगा. आज आपकी सोच पहले की तुलना में अधिक सकारात्मक और दूरदर्शी रह सकती है. यदि किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो दिन का पहला भाग विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.
Aaj Ka Rashifal:(वृषभ राशि) आत्मविश्वास और भाग्य का मिलेगा साथ
आज वृषभ राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी कुंजी साबित हो सकता है. आपके भीतर मौजूद ऊर्जा और सकारात्मक सोच आपको कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है. किसी महत्वपूर्ण कार्य में अपेक्षित सफलता मिलने की संभावना है, जिससे मनोबल मजबूत होगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अध्ययन और नई चीजें सीखने के लिए अनुकूल रह सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए. सामाजिक क्षेत्र में आपकी छवि बेहतर हो सकती है और लोग आपके विचारों को महत्व दे सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात या सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. यात्रा के योग भी बन सकते हैं, जो भविष्य में लाभ पहुंचा सकते हैं. आज अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और दूसरों की बातों से विचलित न हों. आपकी मेहनत और आत्मविश्वास आने वाले समय में सफलता के नए रास्ते खोल सकते हैं.
Aaj ka Rashifal 26 June 2026:(वृषभ राशि) स्वास्थ्य के मामले में बरतें थोड़ी सावधानी
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रह सकता है, लेकिन कुछ छोटी-मोटी परेशानियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. मौसम में बदलाव का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए खानपान में विशेष सावधानी बरतना जरूरी होगा. तैलीय और अधिक मसालेदार भोजन से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा. कामकाज की व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए शरीर को पर्याप्त आराम देना भी आवश्यक है. नियमित व्यायाम, योग और सुबह की सैर आपको ऊर्जा से भरपूर बनाए रख सकते हैं. मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें और अनावश्यक चिंताओं को मन पर हावी न होने दें. यदि पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है, तो चिकित्सक की सलाह का पालन करें. पर्याप्त पानी पीना और संतुलित आहार लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा. दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा.
Aaj 26 June 2026 Ka Rashifal:(वृषभ राशि) परिवार और रिश्तों में बनी रहेगी खुशियों की बहार
पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए सुखद रहने की संभावना है. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में निकटता बढ़ेगी. यदि किसी बात को लेकर परिवार में मतभेद चल रहा था, तो उसे बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश सफल हो सकती है. माता-पिता का सहयोग और मार्गदर्शन आपको मानसिक मजबूती प्रदान करेगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बनी रह सकती है. किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. परिवार में किसी शुभ कार्य या आयोजन की चर्चा भी हो सकती है. आज रिश्तों में विश्वास और सम्मान बनाए रखना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. सकारात्मक व्यवहार से आप अपने आसपास का माहौल और बेहतर बना सकते हैं.
26 June 2026 Rashifal:(वृषभ राशि) आर्थिक स्थिति में सुधार के बन रहे हैं संकेत
आज वृषभ राशि के जातकों के लिए धन से जुड़े मामलों में राहत मिलने की संभावना है. पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्यों में गति आने से आर्थिक लाभ के अवसर बन सकते हैं. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि आय बढ़ने के साथ-साथ खर्चों पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. अनावश्यक खरीदारी या दिखावे पर खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा. यदि आप किसी नई योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें. व्यवसाय करने वाले लोगों को ग्राहकों और साझेदारों से अच्छा सहयोग मिल सकता है. परिवार की जरूरतों पर खर्च होने के बावजूद आर्थिक संतुलन बनाए रखने में सफलता मिल सकती है. धन संबंधी मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है. आज बचत पर ध्यान देना भविष्य के लिए उपयोगी रहेगा और आर्थिक सुरक्षा की भावना को मजबूत करेगा.
Astrology LIVE:(वृषभ राशि) करियर और नौकरी में मिल सकते हैं नए अवसर
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर के लिहाज से सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होने की संभावना है. लंबे समय से जिस काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें प्रगति देखने को मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. नई जिम्मेदारियां मिलने के योग भी बन रहे हैं, जिन्हें आप अपनी क्षमता के बल पर सफलतापूर्वक निभा सकते हैं. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें किसी अच्छे अवसर की जानकारी मिल सकती है. व्यवसाय से जुड़े जातकों को भी नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कदम उठाएं. धैर्य और समझदारी के साथ किए गए प्रयास भविष्य में बेहतर परिणाम दे सकते हैं.
Rashifal 26 June 2026:(मेष राशि) भाग्य और आत्मविश्वास से खुलेंगे सफलता के रास्ते
आज मेष राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है. किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से मनोबल बढ़ेगा और भविष्य को लेकर आशावादिता बनी रहेगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिहाज से अच्छा रह सकता है. सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ सकती है और लोग आपके विचारों को महत्व दे सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल माना जा सकता है. हालांकि उत्साह में आकर कोई ऐसा निर्णय न लें, जिसके परिणामों पर आपने पूरी तरह विचार न किया हो. धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने पर अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आज का दिन आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने और भविष्य की योजनाओं को मजबूत करने की प्रेरणा दे सकता है.
Rashifal Today Live:(मेष राशि) स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज मेष राशि के जातकों को अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी. अत्यधिक काम का दबाव शारीरिक और मानसिक थकान का कारण बन सकता है. इसलिए समय पर आराम करना और पर्याप्त नींद लेना जरूरी रहेगा. खानपान में संतुलन बनाए रखें और बाहर के भोजन से जितना संभव हो बचें. मौसम में बदलाव का असर शरीर पर पड़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्याओं को भी नजरअंदाज न करें. नियमित व्यायाम, योग और ध्यान आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं. मानसिक तनाव को कम करने के लिए सकारात्मक गतिविधियों में समय बिताना अच्छा रहेगा. यदि किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं, तो चिकित्सकीय सलाह का पालन करें. पानी का पर्याप्त सेवन करें और अपने शरीर की जरूरतों को समझें. अनुशासित जीवनशैली अपनाने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा और आप पूरे दिन ऊर्जा महसूस करेंगे.
Daily Horoscope Live:(मेष राशि) परिवार और रिश्तों में बनी रहेगी मधुरता
पारिवारिक जीवन के मामले में आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए सुखद रहने की संभावना है. परिवार के सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल देखने को मिल सकता है और घर का माहौल खुशहाल बना रहेगा. किसी पुराने विवाद या गलतफहमी को दूर करने का अवसर मिल सकता है, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे और एक-दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बनी रह सकती है. आज किसी प्रियजन के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाने पर सभी का सहयोग प्राप्त हो सकता है. रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा. किसी पारिवारिक आयोजन या शुभ समाचार से घर में खुशी का माहौल बन सकता है.
Astrology Live Updates:(मेष राशि) आर्थिक मामलों में सोच-समझकर लें निर्णय
आज मेष राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में संतुलन और समझदारी बनाए रखने की आवश्यकता होगी. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. हालांकि खर्चों में भी वृद्धि होने के संकेत हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा. यदि आप किसी नई योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें और विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रह सकता है. व्यापार करने वाले लोगों को धन संबंधी मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. किसी रुके हुए भुगतान की प्राप्ति भी संभव है. परिवार की जरूरतों पर खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन यह खर्च भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकता है. धन के लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही हस्ताक्षर करें. बचत पर ध्यान देना भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा.
Horoscope 26 June 2026:(मेष राशि) करियर और कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा आत्मविश्वास
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से उत्साहजनक रह सकता है. आपके भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होगा, जिससे आप अपने काम को बेहतर ढंग से पूरा करने का प्रयास करेंगे. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा मिल सकती है और उनके सुझावों को महत्व दिया जा सकता है. लंबे समय से लंबित किसी कार्य में प्रगति होने की संभावना है, जिससे मन में संतोष का भाव रहेगा. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी दिन अनुकूल रह सकता है. नए ग्राहकों या संपर्कों के माध्यम से लाभ मिलने के संकेत हैं. हालांकि किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले पूरी जानकारी जुटाना आवश्यक होगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलने से कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक बना रहेगा. अपनी योजनाओं को गोपनीय रखने और धैर्य के साथ आगे बढ़ने से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. मेहनत और लगन का लाभ भविष्य में मिलने की संभावना है.
Aaj Ka Rashifal:सर्वार्थसिद्धि योग बनाएगा दिन को और भी खास
- 26 जून 2026 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण है. यह योग शाम 7 बजकर 15 मिनट से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय तक प्रभावी रहेगा.
- ज्योतिष में सर्वार्थसिद्धि योग को अत्यंत शुभ और फलदायी योग माना गया है. मान्यता है कि इस योग में शुरू किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है. यही कारण है कि कई लोग नए व्यवसाय, निवेश, धार्मिक अनुष्ठान, महत्वपूर्ण निर्णय और अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत इसी योग में करना पसंद करते हैं.
- यह योग व्यक्ति के प्रयासों को सकारात्मक दिशा देने वाला माना जाता है.
- ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो 26 जून का दिन शुभ योगों, धार्मिक महत्व और सकारात्मक ग्रह स्थितियों के कारण विशेष माना जा सकता है. जो लोग अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सही समय की तलाश में हैं, उनके लिए यह दिन कई अच्छे अवसर लेकर आ सकता है.
26 June 2026 Rashifal:अभिजीत मुहूर्त और अमृत काल का मिलेगा विशेष लाभ
शुभ समय की बात करें तो 26 जून को दोपहर 12 बजकर 2 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. इसे दिन के सबसे प्रभावशाली और शुभ मुहूर्तों में से एक माना जाता है. यदि किसी कारणवश अन्य शुभ मुहूर्त उपलब्ध न हो तो अभिजीत मुहूर्त में भी महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं. इसके अलावा सुबह 9 बजकर 25 मिनट से 11 बजकर 12 मिनट तक अमृत काल रहेगा, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दौरान किए गए कार्यों में सफलता और सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना अधिक मानी जाती है. वहीं सुबह 4 बजकर 11 मिनट से 4 बजकर 59 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा. धार्मिक ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को पूजा-पाठ, ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय बताया गया है. इसलिए यह अवधि विशेष रूप से धार्मिक लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी.
Astrology LIVE:राहुकाल, यमगंड और कुलिक काल में बरतें सावधानी
- पंचांग में शुभ समय जितना महत्वपूर्ण माना जाता है, उतना ही महत्व अशुभ समय का भी होता है.
- 26 जून को राहुकाल सुबह 10 बजकर 49 मिनट से दोपहर 12 बजकर 29 मिनट तक रहेगा.
- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहुकाल में नए और मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए.
- इसके अतिरिक्त दिन में यमगंड काल और कुलिक काल का प्रभाव भी रहेगा.
- कई लोग इन समयों में यात्रा, निवेश, नया व्यवसाय शुरू करने या किसी महत्वपूर्ण समझौते से बचते हैं. हालांकि नियमित कार्यों पर इसका विशेष प्रभाव नहीं माना जाता, लेकिन शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए लोग इन समयों को टालना पसंद करते हैं.
- ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यदि महत्वपूर्ण कार्य को उचित समय पर किया जाए, तो उसके सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए दिन के अशुभ समय की जानकारी रखना उपयोगी माना जाता है.
Rashifal 26 June 2026:सूर्य और चंद्रमा की चाल का क्या रहेगा असर
ग्रहों की स्थिति की बात करें तो सूर्य देव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि चंद्रमा दोपहर 12 बजकर 33 मिनट तक तुला राशि में रहकर उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष में चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए उनके राशि परिवर्तन का प्रभाव लोगों के विचारों और व्यवहार पर भी देखा जाता है. दिन के पहले भाग में तुला राशि का प्रभाव संतुलन, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देगा. वहीं दोपहर बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश के साथ ही भावनात्मक गहराई, आत्ममंथन और गंभीरता का प्रभाव बढ़ सकता है. विभिन्न राशियों के जातकों पर इसका अलग-अलग प्रभाव देखने को मिल सकता है. जो लोग महत्वपूर्ण निर्णय लेने की योजना बना रहे हैं, उन्हें दिन के बदलते ग्रह प्रभावों को ध्यान में रखकर कार्य करना लाभदायक हो सकता है.
Rashifal Today Live:सिद्ध योग और साध्य योग से बनेगा सफलता का वातावरण
26 जून 2026 को योगों की स्थिति भी विशेष फलदायी मानी जा रही है. सुबह से 11 बजकर 38 मिनट तक सिद्ध योग रहेगा और इसके बाद साध्य योग का आरंभ होगा. ज्योतिष शास्त्र में सिद्ध योग को अत्यंत शुभ योगों में गिना जाता है. मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्यों के सफल होने की संभावना अधिक रहती है. इसलिए कई लोग इस अवधि में नए कार्यों की शुरुआत करना पसंद करते हैं. सिद्ध योग के समाप्त होने के बाद साध्य योग प्रारंभ होगा, जिसे भी सकारात्मक और अनुकूल योग माना गया है. यह योग व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और योजनाओं को व्यवस्थित रूप से पूरा करने में सहायता करता है. दिनभर इन दोनों योगों का प्रभाव लोगों को आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकता है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन मेहनत और सही निर्णय के माध्यम से सफलता प्राप्त करने के लिए अनुकूल दिखाई देता है.
Daily Horoscope Live:विशाखा से अनुराधा नक्षत्र तक बदलेगा दिन का प्रभाव
नक्षत्रों की स्थिति भी 26 जून के दिन को विशेष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. पंचांग के अनुसार शाम 7 बजकर 15 मिनट तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद अनुराधा नक्षत्र का आरंभ होगा. ज्योतिष में विशाखा नक्षत्र को लक्ष्य प्राप्ति, प्रयास और उपलब्धि से जोड़कर देखा जाता है. इस नक्षत्र के प्रभाव में व्यक्ति अपने उद्देश्यों को लेकर अधिक गंभीर और केंद्रित रह सकता है. वहीं शाम के बाद प्रारंभ होने वाला अनुराधा नक्षत्र मित्रता, सहयोग, उन्नति और सफलता का प्रतीक माना जाता है. कई ज्योतिषाचार्य अनुराधा नक्षत्र को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल मानते हैं. माना जाता है कि इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्यों में स्थिरता और सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना अधिक रहती है. यही कारण है कि शाम के बाद का समय कई महत्वपूर्ण निर्णयों, योजनाओं और नए कार्यों की शुरुआत के लिए शुभ माना जा सकता है.
Astrology Live Updates:द्वादशी तिथि का धार्मिक महत्व और आध्यात्मिक संदेश
पंचांग के अनुसार 26 जून को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, जो रात 10 बजकर 22 मिनट तक प्रभावी रहेगी. इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. सनातन परंपरा में द्वादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि यह भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना और धर्म-कर्म से जुड़ी हुई तिथि मानी जाती है. जो श्रद्धालु एकादशी का व्रत रखते हैं, वे इसी दिन पारण करके अपना व्रत पूर्ण करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और दान-पुण्य करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है. कई लोग इस दिन मंदिर जाकर पूजा-अर्चना करते हैं और जरूरतमंद लोगों की सहायता भी करते हैं. आध्यात्मिक दृष्टि से यह तिथि मन को सकारात्मकता, संयम और श्रद्धा की ओर प्रेरित करती है. इसलिए धार्मिक कार्यों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जा रहा है और श्रद्धालुओं के बीच इसका विशेष महत्व रहेगा.
Horoscope 26 June 2026:ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी का दिन क्यों माना जा रहा है खास
शुक्रवार, 26 जून 2026 का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से कई महत्वपूर्ण संयोग लेकर आया है. भारतीय संस्कृति में पंचांग केवल तिथि और वार की जानकारी देने वाला साधन नहीं माना जाता, बल्कि यह दिनभर की ग्रह-नक्षत्र स्थिति, शुभ-अशुभ मुहूर्त और महत्वपूर्ण योगों का विस्तृत मार्गदर्शन भी करता है. यही कारण है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग किसी नए कार्य की शुरुआत, पूजा-पाठ, यात्रा, निवेश, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्यों से पहले पंचांग का अध्ययन करते हैं. 26 जून का दिन विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस दिन द्वादशी तिथि, सिद्ध योग और सर्वार्थसिद्धि योग जैसे शुभ संयोग एक साथ बन रहे हैं. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति दिनभर कई सकारात्मक अवसर प्रदान कर सकती है. ऐसे में जो लोग धार्मिक कार्यों, आध्यात्मिक साधना या नए कार्यों की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है.