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Pisces Aaj Ka Rashifal 26 August 2026: नए संपर्कों से मिलेंगे अवसर, अपनी बातो से स्पष्ट रूप से रखना लाभकारी

Pisces Horoscope Today 26 August 2026,Meen Rashifal: आज नेटवर्किंग केवल सामाजिक संपर्क नहीं बल्कि व्यावहारिक लाभ का माध्यम भी बन सकती है. आर्थिक स्तर पर किसी पुराने भुगतान के मिलने, अतिरिक्त आमदनी के विकल्प बनने या रुके हुए सौदे में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं.

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Pisces Aaj Ka Rashifal 26 August 2026: नए संपर्कों से मिलेंगे अवसर, अपनी बातो से स्पष्ट रूप से रखना लाभकारी
Pisces Aaj Ka Rashifal 26 August 2026 |Meen Horoscope Today
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Pisces Horoscope Today 26 August 2026,Meen Rashi ka Rashifal: मीन राशि वालों के लिए आज चंद्रमा एकादश भाव में रहेंगे. यह स्थिति संपर्कों, उपलब्धियों, आय के अवसरों और भविष्य की योजनाओं के लिए सक्रिय दिन बना सकती है. किसी परिचित से हुई बातचीत ऐसी संभावना सामने ला सकती है जिसे आपने पहले गंभीरता से नहीं लिया था. आज नेटवर्किंग केवल सामाजिक संपर्क नहीं बल्कि व्यावहारिक लाभ का माध्यम भी बन सकती है.

आर्थिक स्तर पर किसी पुराने भुगतान के मिलने, अतिरिक्त आमदनी के विकल्प बनने या रुके हुए सौदे में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. फिर भी अधिक लाभ की उम्मीद में तुरंत जोखिम उठाना जरूरी नहीं है. यदि किसी योजना में धन लगाना हो तो उसकी शर्तें और वास्तविक लाभ पहले समझ लें. व्यापार में ग्राहकों और सहयोगियों से संपर्क बढ़ेगा. आपकी कोई पुरानी रणनीति नए ग्राहक वर्ग में काम कर सकती है. सोशल मीडिया, प्रचार, रेफरल या परिचितों के माध्यम से अवसर मिलने की संभावना रहेगी. हालांकि बहुत सारे वादे एक साथ कर लेना आगे चलकर दबाव पैदा कर सकता है. जितना पूरा कर सकें, उतनी ही जिम्मेदारी स्वीकार करें.

नौकरी में टीम से जुड़े काम में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. किसी समूह की सफलता में आपके सुझाव का योगदान रहेगा. सहकर्मियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय सहयोग की भावना रखें. किसी वरिष्ठ के साथ भविष्य की भूमिका या नई जिम्मेदारी को लेकर बातचीत हो तो अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से रखना लाभकारी रहेगा.

सामाजिक स्तर पर कोई नया संपर्क बन सकता है, लेकिन हर नए व्यक्ति को तुरंत अपना करीबी मान लेना उचित नहीं होगा. आपकी सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति लाभ न उठा सके, इसके लिए निजी और आर्थिक जानकारी सीमित रखें. भविष्य को लेकर कोई बड़ा लक्ष्य मन में बन सकता है. आज उसका पूरा परिणाम भले न मिले, लेकिन सही लोगों से जुड़ना और आवश्यक संसाधनों की जानकारी जुटाना आगे की राह आसान करेगा. किसी पुराने मित्र या परिचित की मदद से रुका हुआ काम फिर सक्रिय हो सकता है. भोजन छोड़कर काम पूरा करने की आदत से बचें. शाम के बाद खुद को बहुत अधिक गतिविधियों में न उलझाएं, ताकि शरीर और मन दोनों को रिकवरी का समय मिल सके.


उपाय: किसी जरूरतमंद समूह के लिए फल या पौष्टिक खाद्य सामग्री की व्यवस्था करें. घर में किसी एक उपयोगी वस्तु को साफ करके जरूरतमंद व्यक्ति को देने के लिए अलग रखें.
शुभ रंग: समुद्री हरा.
 

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