Aaj Ka Panchang 30 June:ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पर करें दान-पुण्य, जानें अभिजित मुहूर्त और शुभ-अशुभ समय

Aaj Ka Panchang 30 June 2026: आज 30 जून 2026 का पंचांग ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पर आधारित है. इस दिन दान-पुण्य और शुभ कार्यों का विशेष महत्व है. अभिजित मुहूर्त सुबह 11:35 से 12:29 बजे तक रहेगा. राहुकाल, गुलिक काल और यमघंट काल में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं. सूर्य मिथुन राशि में और चंद्रमा धनु राशि में रहेगा. हिंदू धर्म में पंचांग का काफी महत्व होता है. कोई शुभ काम, यात्रा, निवेश या पूजा-पाठ करने से पहले पंचांग जरूर देखा जाता है. पंचांग हिंदू काल-गणना पद्धति है. यह सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है.

तिथि और महत्व

30 जून 2026 (मंगलवार) को आषाढ़ मास (या ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष) की प्रतिपदा तिथि है. इस दिन दान-पुण्य करने का विशेष महत्व है.

काल और मुहूर्त

मंगलवार को मध्य रात्रि 1:28 बजे से रात 3:15 बजे तक अमृत काल रहेगा, जबकि सुबह 3:46 से 4:34 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा.

कोई भी महत्वपूर्ण कार्य अभिजित मुहूर्त में सुबह 11:35 से दोपहर 12:29 बजे तक करने से काफी शुभ रहेगा.

सूर्योदय और सूर्यास्त

इस दिन सुबह 5:12 बजे सूर्योदय और शाम 6:53 बजे सूर्यास्त होगा. वहीं, शाम 7:26 बजे चन्द्रोदय और सुबह 5:06 बजे चन्द्रास्त होगा.

नक्षत्र और योग

पंचांग के अनुसार 30 जून 2026 को सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में स्थित रहेगा, जिसके स्वामी राहु हैं. चंद्रमा मूल नक्षत्र में रहेगा.

वहीं, 30 जून 2026 (मंगलवार) को हर्षण योग प्रभावी नहीं रहेगा. इस दिन ब्रह्म योग दोपहर 02:49 बजे तक रहेगा, जिसके बाद इन्द्र योग लगेगा.

अशुभ काल

वहीं, राहुकाल दोपहर 03:55 बजे से शाम 05:39 बजे तक रहेगा, गुलिक काल दोपहर 12:02 बजे से 1:45 बजे तक और यमघण्टकाल सुबह 09:10 से 10:46 बजे तक रहेगा. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, इन समयों में नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि इनको अशुभ समय माना जाता है.

दिशा और गोचर

इस दिन सूर्य मिथुन राशि में और चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे.

30 जून 2026 (मंगलवार) को उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेगा.

ज्योतिष और वास्तु के मुताबिक, इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए. अगर यात्रा करना आवश्यक भी है, तो कुछ अचूक ज्योतिषीय उपायों का पालन करना चाहिए.