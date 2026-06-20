विज्ञापन
विशेष लिंक

Aaj Ka Panchang 20 June: षष्ठी तिथि पर सिद्धि योग का शुभ संयोग, जानिए मुहूर्त, राहुकाल और दिशाशूल

Aaj Ka Panchang 20 June 2026: आज षष्ठी तिथि के साथ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध रहेगा. जानिए शुभ-अशुभ समय और पंचांग की अहम जानकारी.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aaj Ka Panchang 20 June: षष्ठी तिथि पर सिद्धि योग का शुभ संयोग, जानिए मुहूर्त, राहुकाल और दिशाशूल
Aaj Ka Panchang: षष्ठी तिथि पर सिद्धि योग का शुभ संयोग.

Aaj Ka Panchang 20 June 2026: हिंदू धर्म में पंचांग का काफी महत्व होता है. कोई शुभ काम, यात्रा, निवेश या पूजा-पाठ करने से पहले पंचांग जरूर देखा जाता है. पंचांग हिंदू काल गणना पद्धति है. यह सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है. 20 जून 2026 (शनिवार) का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से काफी खास माना जा रहा है. इस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो दोपहर 3:46 बजे तक रहेगा. इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी.

सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रमा का समय

इस दिन सुबह 5:27 बजे सूर्योदय और शाम 19:17 बजे सूर्यास्त होगा. वहीं, सुबह 10:49 बजे चन्द्रोदय और रात 23:39 बजे चन्द्रास्त होगा. पंचांग के अनुसार इस दिन अश्लेषा नक्षत्र सुबह लगभग 10:07 बजे तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा.

वज्र योग और सिद्धि योग का प्रभाव

वहीं, 20 जून, शनिवार को हर्षण योग नहीं है. वैदिक पंचांग के अनुसार, इस दिन वज्र योग (सुबह 07:18 तक) और उसके बाद सिद्धि योग मान्य रहेगा. हर्षण योग की उपस्थिति मुख्य रूप से 18-19 जून 2026 तक ही सीमित थी.

अभिजीत मुहूर्त

अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य की योजना बना रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 12:57 बजे तक रहेगा, जिसे शुभ माना जाता है.

राहुकाल और अन्य अशुभ समय

वहीं, राहुकाल सुबह 08:59 से 10:41 बजे तक, गुलिक काल सुबह 07:12 बजे से 08:55 बजे तक और यमघण्टकाल सुबह 06:52 से 08:37 बजे तक रहेगा. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इन समयों में नए कार्य शुरू करने से बचना चाहिए.

ग्रहों की स्थिति और दिशाशूल

वहीं, इस दिन सूर्य मिथुन राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान हैं. साथ ही, 20 जून 2026 (शनिवार) को पूर्व दिशा और उत्तर-पूर्व (ईशान) दिशा में दिशाशूल रहेगा. ज्योतिष और वास्तु के मुताबिक इन दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए. अगर यात्रा करना आवश्यक भी है तो कुछ अचूक ज्योतिषीय उपायों का पालन करना चाहिए.

लेखक के बारे में
img
आईएएनएस
News agency
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Panchang, Today Panchang 20 June 2026, Shubh Muhurat 20 June 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com