Numerology Prediction 7 : पुराने इन्वेस्टमेंट से होगा आज धनलाभ, पुराने विवाद का होगा अंत

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. सूर्य और केतु का मिलन आपको कुछ ईश्वरी संकेत दे सकता है. इनके माध्यम से आपको परिस्थिति की पहचान होगी. आज आपको गंभीरता से सिचुएशन के बारे में सोचना होगा. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज आपके द्वारा किसी भी डाटा को एनालिसिस करने की जो क्षमता होगी वह काफी जबरदस्त होगी इससे आपके आर्गेनाइजेशन को बड़ा बेनिफिट मिलेगा काफी समय से आप किसी कार्य में लगे थे वह आज आपके अथक प्रयासों के पश्चात पूरा हो सकता है. आज किसी भी प्लान में आप सामने ना आकर अपना योगदान काफी महत्वपूर्ण तरीके से दे सकते हैं. लोगों के द्वारा कही गई बातों पर तुरंत एक्शन लेने की वजह गंभीरता से सूचना होगा अचानक आपको कई नए व्यवसाय के अवसर प्राप्त हो सकते हैं किसी अनुभवी व्यक्ति के माध्यम से व्यवसाय में आज बढ़ोतरी होगी.

Finance / फाइनेंस: फाइनेंसियल कंडीशन आज क्रिटिकल रह सकती है किसी भी प्रकाश प्रकार का निवेश आज बिना सोचे समझे और एनालिसिस किए बिना नहीं करना है पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट से आज बेहतर रिटर्न आपको प्राप्त हो सकता है अचानक आपके घर में किसी खास वजह से बड़ा खर्च सामने आ सकता है किसी भी प्रकार का रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करने से आर्थिक खाने का सामना करना पड़ेगा लालच में जाकर ज्यादा इनवेस्टमेंट या कोई कमिटमेंट ना करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपका नेचर काफी सेंसिटिव रह सकता है आपके इमोशन आज संवेदनशील रहेंगे पार्टनर के द्वारा कही गए शब्दों से आज आप हो सकते हैं रिश्तो में बातचीत के दौरान प्रदर्शित रखें दूरियां बढ़ेंगी. दिल के अंदर की बात को आज स्पष्ट शब्दों में धैर्य के साथ पार्टनर को का हैं उसको में एक दूसरे पर भरोसा करना होगा दलपत के जीवन में आज आपको पार्टनर की मनोस्थिति को समझने की आवश्यकता है. नए सम्बन्धों में आज विश्वसनीयता बनाने के लिए एकदूसरे के साथ वक्त बिताना आवश्यक है. समय के साथ एकदूसरे के प्रति भरोसा डेवलप होगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 8

Lucky Color / शुभ रंग : स्लेटी.

आज का उपाय : तिल और भुना हुआ आटा मिलाकर आज पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे चींटी के लिए डालें.