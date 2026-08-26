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Libra Aaj Ka Rashifal 26 August 2026: घर-परिवार पर रहेगा ध्यान, संपत्ति और खर्च के मामलों में बरतें सावधानी

Libra Horoscope Today 26 August 2026, Tula Rashifal: आज बाहरी उपलब्धियों की तुलना में मन की स्थिरता और निजी जीवन से जुड़े मामलों पर ध्यान अधिक रहेगा. संपत्ति खरीदने या बेचने का विचार हो तो केवल भावनात्मक पसंद के आधार पर निर्णय न लें. अनावश्यक खरीदारी करने से बजट प्रभावित हो सकता है.

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Libra Aaj Ka Rashifal 26 August 2026: घर-परिवार पर रहेगा ध्यान, संपत्ति और खर्च के मामलों में बरतें सावधानी
Libra Aaj Ka Rashifal 26 August 2026 | Tula Horoscope Today
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Libra Horoscope Today 26 August 2026, Tula Rashi ka Rashifal: तुला राशि वालों के लिए आज चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे. आज बाहरी उपलब्धियों की तुलना में मन की स्थिरता और निजी जीवन से जुड़े मामलों पर ध्यान अधिक रहेगा. घर में किसी वस्तु की मरम्मत, सजावट या व्यवस्था बदलने का विचार बन सकता है. लंबे समय से जिस घरेलू काम को टालते आ रहे थे, उसे पूरा करने से मानसिक हल्कापन महसूस होगा. रियल एस्टेट, मकान, वाहन या घर से जुड़े दस्तावेजों का काम चल रहा है तो छोटी-सी जानकारी को भी नजरअंदाज न करें.

संपत्ति खरीदने या बेचने का विचार हो तो केवल भावनात्मक पसंद के आधार पर निर्णय न लें. कागजात, स्वामित्व और भुगतान से जुड़े सभी पहलुओं की जांच आवश्यक रहेगी. वाहन चलाते समय भी जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा. कामकाज में आज मन बार-बार निजी विषयों की ओर जा सकता है. इसका असर एकाग्रता पर पड़ने न दें. यदि कार्यस्थल पर किसी वरिष्ठ से मतभेद हो तो उसे तुरंत व्यक्तिगत सम्मान का प्रश्न बनाने के बजाय मुद्दे तक सीमित रखें. घर और काम के बीच संतुलन बनाना आज आपकी सबसे बड़ी जरूरत रहेगी.

परिवार में किसी सदस्य की अपेक्षा आपसे अधिक हो सकती है. हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की आदत से बचें. अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करें, लेकिन दूसरों की समस्या को पूरी तरह अपना बोझ बना लेना उचित नहीं होगा. किसी पुराने घरेलू मतभेद को दोबारा छेड़ने से माहौल बिगड़ सकता है. आर्थिक दृष्टि से घर-संबंधी खर्च बढ़ सकते हैं.

सुविधा बढ़ाने के नाम पर अनावश्यक खरीदारी करने से बजट प्रभावित हो सकता है. यदि कोई महंगी वस्तु लेने का विचार है तो कम से कम एक दिन सोचकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा. मन को शांत रखने के लिए आज वातावरण बदलना लाभदायक रहेगा. कुछ समय खुले स्थान पर बिताना या घर की व्यवस्था को नए ढंग से करना मानसिक ऊर्जा को बेहतर कर सकता है.


उपायः किसी वृद्ध व्यक्ति से उनकी पसंद की कोई उपयोगी वस्तु पूछकर भेंट करें. घर में टूटे या अनुपयोगी सामान की एक वस्तु आज ही हटाएं और स्थान को साफ रखें.
शुभ रंग: क्रीम.

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