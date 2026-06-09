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Aaj ka Rashifal 9 June 2026: करियर में नए अवसर, आर्थिक संतुलन और रिश्तों में समझदारी का समय

Aaj ka Rashifal 9 June: आज का दिन कई राशियों के लिए प्रगति और नए अवसर लेकर आएगा. कुछ लोगों को करियर में उन्नति और जिम्मेदारियों में वृद्धि मिलेगी. आर्थिक मामलों में संतुलन और सोच-समझकर निर्णय लेना आवश्यक रहेगा.

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Aaj ka Rashifal 9 June 2026: करियर में नए अवसर, आर्थिक संतुलन और रिश्तों में समझदारी का समय
9 जून राशिफल: जानें करियर में सफलता के अवसर.

Aaj ka Rashifal 9 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए विविध और महत्वपूर्ण प्रभाव लेकर आया है. चंद्रमा के गोचर के कारण कुछ राशियों को करियर में नए अवसर और प्रगति के संकेत मिलेंगे, जबकि कुछ को अपने निर्णयों में अधिक धैर्य, सावधानी और समझदारी अपनाने की आवश्यकता रहेगी. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना, अनावश्यक खर्चों से बचना और सोच-समझकर निवेश करना आज विशेष रूप से जरूरी रहेगा. वहीं पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए संवाद, सहयोग और भावनात्मक समझ की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.

मेष राशि

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आज चंद्रमा द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कार्यभार और मानसिक दबाव बढ़ सकता है, लेकिन करियर में अचानक लाभ के अवसर भी बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और व्यापार में पुराने संपर्क से लाभ संभव है. आर्थिक स्थिति मिश्रित रहेगी, घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं. परिवार में पुरानी गलतफहमियां दूर होने की संभावना है. प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी आवश्यक है.

वृषभ राशि

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आज चंद्रमा लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार और नए अवसर प्राप्त होंगे. नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और व्यापार में नई योजनाएं लाभकारी सिद्ध होंगी. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य में संतुलित आहार आवश्यक है.

मिथुन राशि

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आज चंद्रमा दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे करियर में उन्नति और नई जिम्मेदारियों के अवसर बनेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और सोच-समझकर निवेश करें. परिवार में भावनात्मक स्थिति थोड़ी संवेदनशील रह सकती है. प्रेम जीवन में सुधार होगा. मानसिक थकान से बचना आवश्यक है.

कर्क राशि

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आज चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और भाग्य का सहयोग मिलेगा. करियर में वरिष्ठों का समर्थन प्राप्त होगा और व्यापार में विस्तार संभव है. आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. परिवार में सकारात्मक वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

सिंह राशि

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आज चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में अचानक परिवर्तन और चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं. नौकरी में सतर्कता आवश्यक है और व्यापार में सोच-समझकर निर्णय लें. आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव संभव है. परिवार में सहयोग मिलेगा लेकिन भावनात्मक संवेदनशीलता बनी रह सकती है. स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें.

कन्या राशि

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आज चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे साझेदारी और संबंधों में सुधार होगा. करियर में टीमवर्क से सफलता मिलेगी. व्यापार में नए अनुबंध लाभकारी रहेंगे. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

तुला राशि

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आज चंद्रमा षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कार्यभार और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. करियर में मेहनत से सफलता प्राप्त होगी. व्यापार में ग्राहकों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. परिवार में संतुलन बना रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है.

वृश्चिक राशि

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आज चंद्रमा पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे रचनात्मकता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. करियर में सफलता के अवसर बनेंगे. व्यापार में नए विचार लाभ देंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में प्रसन्नता रहेगी. प्रेम जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है.

धनु राशि

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आज चंद्रमा सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे पारिवारिक जीवन में संतुलन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. करियर में नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं. व्यापार में लाभ की संभावना है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. प्रेम जीवन में सुधार होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मकर राशि

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आज चंद्रमा पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कार्यों में प्रगति और सफलता मिलेगी. करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे. व्यापार में नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. परिवार में सहयोग बना रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कुंभ राशि

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आज चंद्रमा धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आय में वृद्धि और आर्थिक सुधार के संकेत मिलेंगे. करियर में अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं. परिवार में सामान्य स्थिति रहेगी. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है.

मीन राशि

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आज चंद्रमा आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और भावनात्मक ऊर्जा बढ़ेगी. करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे. व्यापार में लाभ संभव है. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. परिवार में स्नेह और सहयोग बढ़ेगा. प्रेम जीवन में गहराई आएगी. स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है.

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