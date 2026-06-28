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Aaj ka Rashifal 28 June 2026: भाग्य का साथ, करियर में प्रगति और व्यापार में विस्तार के संकेत

आज चंद्रमा पूरे दिन गुरु की स्वराशि धनु में गोचर करेंगे, जिससे भाग्य, ज्ञान, आत्मविश्वास और विस्तार की ऊर्जा प्रभावी रहेगी. इसके प्रभाव से मेष, सिंह, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातकों को करियर, व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

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Aaj ka Rashifal 28 June 2026: भाग्य का साथ, करियर में प्रगति और व्यापार में विस्तार के संकेत
28 जून 2026 का राशिफल: व्यापार और नौकरी में प्रगति के संकेत.

Aaj ka Rashifal 28 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए उत्साह, विस्तार और नई संभावनाओं की ऊर्जा लेकर आया है क्योंकि आज चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में गोचर करेंगे. धनु राशि अपने स्वभाव से आशावाद, भाग्य, ज्ञान और दूरदृष्टि का प्रतीक मानी जाती है, जिसके प्रभाव से आज का वातावरण उत्साहपूर्ण, साहसिक और विस्तारशील बना रहेगा. इस ग्रहीय स्थिति के चलते जातक आज किसी भी कार्य में संकीर्ण सोच से बाहर निकलकर व्यापक दृष्टिकोण अपनाएंगे और नई दिशाओं में कदम बढ़ाने का साहस जुटाएंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए आज अपनी रचनात्मकता और निर्णय क्षमता का लोहा मनवाने का सर्वोत्तम अवसर रहेगा, जबकि व्यापारी वर्ग के लिए नए संपर्क, दूरस्थ अवसर और विस्तार की योजनाओं को मूर्त रूप देने का यह सबसे उपयुक्त समय होगा. आइए जानते हैं सभी राशियों का विस्तृत हाल.

1.मेष राशि: भाग्य और यात्रा के खुलेंगे नए द्वार, करियर में मिलेगी वरिष्ठों की सराहना

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आज मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा नवम भाव में स्थित रहेंगे जिससे भाग्य, उच्च शिक्षा और मानसिक विस्तार के क्षेत्र सक्रिय होंगे. किसी पुराने रुके हुए कार्य में अचानक गति आने की संभावना बन रही है और धार्मिक गतिविधियों की ओर झुकाव बढ़ेगा. कार्यस्थल पर आपकी सोच और निर्णय क्षमता की सराहना हो सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने के संकेत हैं. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए नए संपर्क बनाने और दूरस्थ अवसरों को अपनाने का समय अनुकूल रहेगा. आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा और रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी, जीवनसाथी के साथ विश्वास और सामंजस्य बढ़ेगा और किसी यात्रा की योजना भी बन सकती है.

2.वृषभ राशि: आत्मविश्लेषण और सतर्कता का दिन, बड़े आर्थिक निर्णय टालना होगा बेहतर

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आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे जिससे अचानक परिवर्तन और मानसिक गहराई पर प्रभाव पड़ सकता है. पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता महसूस होगी और मन में कुछ भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव हैं. कार्यस्थल पर सावधानी आवश्यक रहेगी और अधूरे ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने से बचना चाहिए. व्यापारियों के लिए बड़े जोखिम उठाने से फिलहाल बचना और मौजूदा कार्यों को स्थिरता देने पर ध्यान देना उचित रहेगा. आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव संभव है और अचानक खर्च सामने आ सकते हैं. बचत को सुरक्षित रखना इस समय प्राथमिकता होनी चाहिए. पारिवारिक जीवन में संयम से स्थिति संभाली जा सकती है और जीवनसाथी के साथ संवाद बढ़ाने से संबंधों में सुधार होगा.

3.मिथुन राशि: साझेदारी और संवाद से मिलेंगे अच्छे परिणाम, रिश्तों में बढ़ेगी मधुरता

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आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित रहेंगे जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में सक्रियता बढ़ सकती है. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बातचीत भविष्य की दिशा तय कर सकती है और रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखना इस समय विशेष रूप से आवश्यक रहेगा. कार्यस्थल पर अकेले की बजाय सहयोग के साथ किए गए कार्य अधिक सफल रहेंगे. व्यापारियों के लिए नए समझौते या साझेदारी के संकेत बन रहे हैं लेकिन दस्तावेजों को ध्यान से परखना जरूरी रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है और किसी सहयोग से लाभ मिल सकता है. पारिवारिक और सामाजिक जीवन में व्यस्तता बढ़ सकती है और जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर करने से संबंधों में मधुरता आएगी.

4.कर्क राशि: कार्यभार अधिक रहेगा लेकिन मेहनत का मिलेगा फल, बजट पर रखें नजर

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आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा षष्ठम भाव को सक्रिय करेंगे जिससे प्रतिस्पर्धा, कार्यभार और स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर प्रभाव पड़ेगा. पुराने लंबित कार्यों में गति आने की संभावना है और यह समय अपने कौशल को साबित करने का अवसर प्रदान करेगा. कार्यस्थल पर मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है लेकिन परिणाम धीरे-धीरे सकारात्मक मिलेंगे. व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है लेकिन धैर्य से स्थिति संभाली जा सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से लाभ मिलेगा. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा लेकिन व्यस्तता के कारण परिवार को कम समय दे पाएंगे इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. तनाव या पाचन संबंधी परेशानी से बचने के लिए खानपान पर ध्यान दें.

5.सिंह राशि: रचनात्मकता और आत्मविश्वास का दिन, संतान और प्रेम पक्ष में मिलेगी खुशखबरी

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आज सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे जिससे शिक्षा, प्रेम, संतान और रचनात्मक कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. मन में उत्साह बढ़ेगा और किसी नए विचार पर काम शुरू करने की इच्छा प्रबल होगी. कार्यस्थल पर आपकी सोच और निर्णय क्षमता की सराहना हो सकती है और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में भूमिका निर्णायक बन सकती है. व्यापारियों को नए अवसर प्राप्त होंगे विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां कल्पनाशक्ति की आवश्यकता होती है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और किसी अतिरिक्त आय के स्रोत से लाभ मिलने की संभावना है. पारिवारिक जीवन में खुशी और सामंजस्य बना रहेगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है और प्रेम संबंधों में नयापन और उत्साह बढ़ेगा.

6.कन्या राशि: घर और परिवार पर रहेगा फोकस, माता-पिता का मिलेगा स्नेह और सहयोग

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आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे जिससे घर, परिवार, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं लेकिन किसी पुराने कार्य के पूरा होने से संतोष मिलेगा. कार्यस्थल पर स्थिरता बनी रहेगी और सहकर्मी के साथ सहयोग बढ़ाने से काम आसान होगा. व्यापारियों को संपत्ति या घरेलू उपयोग से संबंधित कार्यों में लाभ मिल सकता है. आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा, घरेलू खर्चों में वृद्धि हो सकती है लेकिन आय स्थिर रहने से स्थिति नियंत्रण में रहेगी. पारिवारिक जीवन में माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा, जीवनसाथी के साथ समझ बढ़ेगी और घर में सुखद वातावरण बनेगा. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए अधिक सोचने से बचें.

7.तुला राशि: संवाद और साहस में आएगी तेजी, भाई-बहनों का मिलेगा भरपूर सहयोग

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आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा तृतीय भाव को सक्रिय करेंगे जिससे साहस, संवाद क्षमता और छोटे प्रयासों में तेजी आने के संकेत मिलते हैं. आपकी बातों का प्रभाव बढ़ सकता है और लोग विचारों को गंभीरता से सुनेंगे. कार्यस्थल पर सक्रियता बढ़ेगी और छोटे-छोटे प्रयासों से बड़े परिणाम मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए नए संपर्क बनाने और मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में हल्का सुधार दिखाई देगा, रुके हुए पैसे मिलने के संकेत हैं और बचत को मजबूत करने के प्रयास सफल हो सकते हैं. पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों के साथ संबंध मजबूत होंगे और जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा.

8.वृश्चिक राशि: धन और वाणी पर रहेगा विशेष ध्यान, पारिवारिक मामलों में बनेगी सहमति

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आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वितीय भाव को प्रभावित करेंगे जिससे धन, वाणी और पारिवारिक मामलों पर ध्यान बढ़ेगा. शब्दों का चयन सोच-समझकर करना लाभदायक रहेगा और परिवार के किसी विषय में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. कार्यस्थल पर स्थिरता बनी रहेगी और किसी वरिष्ठ अधिकारी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है. व्यापारियों के लिए ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने और किसी नए सौदे में लाभ के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में सुधार की स्थिति बन सकती है, आय के नए अवसर प्राप्त होंगे और किसी रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है. पारिवारिक जीवन में किसी पुराने मतभेद का समाधान निकल सकता है और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

10.धनु राशि: आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में आएगा निखार, करियर और कारोबार में मिलेगी बड़ी सफलता

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आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेंगे जिससे आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और मानसिक ऊर्जा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. भीतर से मजबूत उत्साह और आगे बढ़ने की इच्छा महसूस होगी और लंबे समय से रुके कार्यों में गति आने की संभावना बन रही है. कार्यस्थल पर उपस्थिति प्रभावशाली रहेगी, अधिकारी कार्य से संतुष्ट रहेंगे और भविष्य में उन्नति के संकेत मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए नई शुरुआत, विस्तार और संपर्क बढ़ाने का यह अनुकूल समय है. आर्थिक स्थिति में सुधार है, रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है लेकिन बढ़ते उत्साह में अनावश्यक खर्च पर संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. पारिवारिक जीवन में उत्साह और मेलजोल बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ समझ और सहयोग मजबूत होगा.

10.मकर राशि: आत्ममंथन और सावधानी का दिन, आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें

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आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वादश भाव को सक्रिय करेंगे जिससे खर्च, मानसिक स्थिति और आंतरिक चिंतन पर प्रभाव देखने को मिलेगा. मन में विचारों की अधिकता महसूस हो सकती है लेकिन धीरे-धीरे स्थिति स्पष्ट होती जाएगी. कार्यस्थल पर सावधानी की आवश्यकता रहेगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही नुकसान दे सकती है. व्यापारियों के लिए बड़े जोखिम लेने की बजाय मौजूदा कार्यों को स्थिर करने पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में दबाव महसूस हो सकता है, अचानक खर्च सामने आ सकते हैं और बचत को सुरक्षित रखना इस समय प्राथमिकता होनी चाहिए. पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखना संबंधों को बेहतर बनाएगा और ध्यान व प्राणायाम से मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है.

11.कुंभ राशि: लाभ और सामाजिक नेटवर्क होगा मजबूत, पुराने संपर्कों से मिलेगा बड़ा अवसर

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आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा एकादश भाव को सक्रिय करेंगे जिससे लाभ, मित्रता, सामाजिक नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति के क्षेत्र ऊर्जावान होंगे. लंबे समय से अटके कामों में प्रगति देखने को मिलेगी और किसी नए व्यक्ति से संपर्क भविष्य में लाभ का कारण बन सकता है. कार्यस्थल पर टीमवर्क मजबूत रहेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का रवैया सहयोगात्मक रहेगा. व्यापारियों के लिए नेटवर्किंग और विस्तार का यह अनुकूल समय है और किसी पुराने संपर्क से लाभदायक अवसर प्राप्त हो सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, रुका हुआ धन वापस मिलने से राहत होगी लेकिन सामाजिक गतिविधियों पर खर्च बढ़ सकता है इसलिए संतुलन आवश्यक होगा. पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ेगी और जीवनसाथी के साथ समय बिताने से संबंधों में मधुरता आएगी.

12.मीन राशि: करियर में मिलेगी पहचान और पदोन्नति के संकेत, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

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आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रमा दशम भाव को सक्रिय करेंगे जिससे करियर, प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत मिलते हैं. लंबे समय से जिस लक्ष्य पर काम कर रहे थे उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन रही है. नौकरीपेशा जातकों को नए अवसर या पदोन्नति से जुड़ी खबर मिल सकती है और वरिष्ठ अधिकारी कार्य से प्रभावित रहेंगे. व्यापारियों के लिए विस्तार और नए संपर्क बनाने का समय अनुकूल है. आर्थिक मामलों में स्थिरता और सुधार दिखाई देगा, आय में वृद्धि हो सकती है और योजनाबद्ध तरीके से चलने पर बचत बढ़ सकती है. पारिवारिक जीवन में सहयोग और संतुलन बना रहेगा, जीवनसाथी महत्वपूर्ण निर्णयों में मदद करेंगे और परिवार में किसी शुभ कार्य की संभावना बन सकती है.

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