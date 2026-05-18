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Aaj ka Rashifal 18 June 2026: कैसा रहेगा आज का दिन, जानें सभी 12 राशियों का राशिफल

Aaj ka Rashifal: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग प्रभाव लेकर आया है. कहीं करियर और धन में लाभ के संकेत हैं, तो कहीं सावधानी जरूरी है. ग्रहों की स्थिति के अनुसार, दिन भावनात्मक और व्यावहारिक दोनों रूपों में असर डालेगा.

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Aaj ka Rashifal 18 June 2026: कैसा रहेगा आज का दिन, जानें सभी 12 राशियों का राशिफल
आज का राशिफल 18 जून: करियर, संवाद और धन लाभ का दिन

Aaj ka Rashifal 18 June 2026: आज का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम लेकर आया है. ग्रहों और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार कुछ राशियों के लिए दिन शुभ रहेगा तो कुछ को सतर्क रहना होगा. आइए जानते हैं सभी राशियों का विस्तृत भविष्यफल.

मेष राशि आज का राशिफल

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आज चंद्रमा आपकी राशि से सुख भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति भावनात्मक स्थिरता, घरेलू जीवन और मानसिक शांति से जुड़े विषयों को सक्रिय करेगी. दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है और मन में विचारों की अधिकता बनी रहेगी. किसी पुराने घरेलू विषय का समाधान मिलने से राहत महसूस होगी. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में उनकी भूमिका अहम रहेगी. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बनी रहेंगी लेकिन सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, हालांकि घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में मधुरता और सहयोग बढ़ेगा. उपाय: दुर्गा जी को लाल पुष्प अर्पित करें. शुभ रंग: सफेद.

वृषभ राशि आज का राशिफल

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आज चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति साहस, संवाद और प्रयास को मजबूत करेगी. दिन की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ होगी और रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत मिलेंगे. आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा और भाई-बहनों का सहयोग मिल सकता है. कार्यस्थल पर मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और आपकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी. व्यापारियों के लिए छोटे सौदे लाभकारी रहेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम जीवन में स्पष्टता बढ़ेगी. उपाय: हरी सब्जियां दान करें. शुभ रंग: हल्का हरा.

मिथुन राशि आज का राशिफल

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आज चंद्रमा आपकी राशि से धन भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति धन, परिवार और वाणी से जुड़े विषयों को सक्रिय करेगी. आर्थिक मामलों पर ध्यान बढ़ेगा और पुराने रुके पैसे मिलने की संभावना बन सकती है. आप अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से रख पाएंगे जिससे लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा. परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन आप उन्हें अच्छे से संभालेंगे. व्यापार में रणनीति बदलने से लाभ हो सकता है. स्वास्थ्य में हल्की समस्या संभव है, इसलिए खानपान पर ध्यान दें. उपाय: तुलसी में जल चढ़ाएं. शुभ रंग: हल्का पीला.

कर्क राशि आज का राशिफल

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आज चंद्रमा आपकी राशि पर ही गोचर करेंगे. यह दिन आत्मविश्वास और भावनात्मक शक्ति को बढ़ाने वाला रहेगा. लोग आपकी बातों को महत्व देंगे और आपके निर्णयों का प्रभाव बढ़ेगा. लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने के संकेत हैं. कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है और वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और कोई शुभ कार्य संभव है. प्रेम संबंधों में गहराई आएगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन भावनात्मक संतुलन जरूरी होगा. उपाय: शिवजी को जल अर्पित करें. शुभ रंग: सफेद.

सिंह राशि आज का राशिफल

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आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति आत्मचिंतन और मानसिक शांति की आवश्यकता को दर्शाती है. दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी और मन में पुराने विचार चल सकते हैं. किसी बड़े निर्णय को फिलहाल टालना उचित रहेगा. कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है और जिम्मेदारियां अधिक रहेंगी. खर्चों में वृद्धि संभव है, इसलिए धन पर नियंत्रण जरूरी है. पारिवारिक जीवन में भावनात्मक स्थिति मजबूत रहेगी लेकिन संवेदनशीलता बढ़ सकती है. स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है, थकान और मानसिक तनाव संभव है. उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें. शुभ रंग: सुनहरा पीला.

कन्या राशि आज का राशिफल

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आज चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति लाभ, मित्रता और इच्छापूर्ति के योग मजबूत करती है. दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी और लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने की संभावना बन सकती है. सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे और किसी पुराने मित्र से बातचीत या मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और योजना की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपकी जिम्मेदारियों से संतुष्ट रह सकते हैं. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और आय के स्रोत बढ़ने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और धन लाभ संभव है. प्रेम जीवन में विश्वास और स्पष्टता बढ़ेगी. उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें. शुभ रंग: हरा.

तुला राशि आज का राशिफल

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आज चंद्रमा आपकी राशि से कर्म भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति करियर और जिम्मेदारियों को सक्रिय करेगी. दिन की शुरुआत व्यस्तता के साथ होगी और कार्यों का दबाव अधिक रह सकता है. आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहेंगे और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में नए संपर्क बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं. पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां अधिक रहेंगी. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और भविष्य को लेकर बातचीत संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थकान महसूस हो सकती है. उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें. शुभ रंग: आसमानी नीला.

वृश्चिक राशि आज का राशिफल

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आज चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति भाग्य, यात्रा और आध्यात्मिकता को मजबूत करती है. दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ होगी और किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा. कार्यस्थल पर रुके कार्य आगे बढ़ सकते हैं. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और रुका हुआ धन मिल सकता है. परिवार में शांति और सहयोग रहेगा. प्रेम जीवन में विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन मानसिक शांति जरूरी है. उपाय: शिवजी को जल अर्पित करें. शुभ रंग: लाल.

धनु राशि आज का राशिफल

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आज चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति अचानक परिवर्तन और सावधानी का संकेत देती है. दिन की शुरुआत थोड़ी अनिश्चित हो सकती है और मन में चिंता रह सकती है. कार्यस्थल पर गोपनीयता बनाए रखना जरूरी होगा. व्यापार में जोखिम से बचें. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें क्योंकि अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. पारिवारिक जीवन में हल्का तनाव संभव है. प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आराम करें. उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें. शुभ रंग: पीला.

मकर राशि आज का राशिफल

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आज चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति साझेदारी और संबंधों को मजबूत करती है. दिन की शुरुआत सहयोग के साथ होगी और नए संपर्क बन सकते हैं. व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को टीमवर्क से फायदा होगा. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सुधार आएगा और रिश्ते मजबूत होंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थकान संभव है. उपाय: शिवजी को बेलपत्र अर्पित करें. शुभ रंग: नीला.

कुंभ राशि आज का राशिफल

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आज चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति कार्य, प्रतिस्पर्धा और स्वास्थ्य को प्रभावित करती है. दिन की शुरुआत व्यस्तता के साथ होगी लेकिन काम धीरे-धीरे नियंत्रित हो जाएगा. नौकरी में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है. व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा लेकिन सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं. परिवार में सामान्य माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं. शुभ रंग: आसमानी नीला.

मीन राशि आज का राशिफल

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आज चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति रचनात्मकता, प्रेम और शिक्षा को सक्रिय करती है. दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर नए विचार सफल हो सकते हैं. व्यापार में लाभ के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें. शुभ रंग: पीला.

लेखक के बारे में
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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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