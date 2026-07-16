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आज का राशिफल 16 जुलाई: जानें सभी राशियों का भाग्यफल

Rashifal Today 16 July: आज दिन के दो स्पष्ट चरण रहेंगे — पहले भाग में चंद्रमा भावनात्मक गहराई और पारिवारिक प्रेम की राशि कर्क में संचरण करेंगे और बाद में आत्मविश्वास, नेतृत्व और तेज ऊर्जा की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे. इस विशेष ग्रहीय परिवर्तन के कारण मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातकों को करियर में नई जिम्मेदारियां, व्यापारिक विस्तार और आर्थिक उन्नति के प्रबल योग बनेंगे. वहीं वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों को आर्थिक मामलों में सावधानी, वाणी पर संयम और धैर्यपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी. जानिए अंशु पारीक जी से सभी 12 राशियों का विस्तृत हाल.

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आज का राशिफल 16 जुलाई: जानें सभी राशियों का भाग्यफल
16 जुलाई 2026 का राशिफल: आज कर्क से सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि वालों के लिए करियर में उन्नति, आर्थिक समृद्धि और नई ऊर्जा के द्वार खोलेगा.

Aaj ka Rashifal 16 July 2026: आज का राशिफल 16 जुलाई 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के जातकों के लिए एक विशिष्ट ज्योतिषीय और खगोलीय परिवर्तन लेकर आया है, क्योंकि आज चंद्रमा दो अलग राशियों का सफर तय करेंगे. दिन के पहले हिस्से में चंद्रमा अपनी ही कर्क राशि में उपस्थित रहेंगे, जो आंतरिक भावनाओं, पारिवारिक सरोकारों और संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे आपका मुख्य ध्यान निजी जीवन और घरेलू मामलों पर रहेगा. इसके बाद जैसे ही चंद्रमा शौर्य, आत्मविश्वास और नेतृत्व की प्रतीक सिंह राशि में गोचर करेंगे, वैसे ही पूरे परिवेश में एक नई ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और सक्रियता का संचार होने लगेगा. आज के दिन की मुख्य विशेषता यह रहेगी कि जो कार्य सुबह के समय रुके हुए या शिथिल प्रतीत हो रहे थे, वे शाम होते-होते गति पकड़ लेंगे और उनमें स्पष्टता आ जाएगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए शाम का यह कालखंड अपनी प्रतिभा, कार्यकुशलता और प्रशासनिक क्षमता को साबित करने का सबसे श्रेष्ठ अवसर साबित होगा, वहीं व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन का दूसरा भाग नए व्यापारिक संबंध बनाने, नए समझौतों पर हस्ताक्षर करने और अपने काम के विस्तार की रणनीतियों को गति देने के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. आइए जानते हैं प्रत्येक राशि का संपूर्ण और विस्तृत भविष्यफल.

1. मेष राशि: सुबह संशय, शाम बाद आत्मविश्वास में उछाल, दिन के दूसरे भाग में मिलेंगे बड़े अवसर

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आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन के भीतर ही परिस्थितियों में स्पष्ट बदलाव दिखाई देगा. सुबह से शाम तक भावनात्मक निर्णयों की प्रवृत्ति अधिक रह सकती है लेकिन रात्रि के बाद आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर शुरुआती घंटों में कार्य धीमी गति से आगे बढ़ सकते हैं लेकिन दिन आगे बढ़ने के साथ सक्रियता बढ़ेगी. दिन के उत्तरार्ध में किसी मीटिंग या चर्चा में आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा. व्यापारियों के लिए दिन के दूसरे हिस्से में सौदे और संपर्क अधिक फलदायी सिद्ध होंगे. आर्थिक मामलों में शाम के बाद सुधार की दिशा दिखाई दे सकती है और अचानक किसी छोटे लाभ की संभावना मनोबल बढ़ाएगी. परिवार से जुड़े मामलों में बाद में वातावरण अधिक सहज और सहयोगपूर्ण हो जाएगा.

2. वृषभ राशि: सुबह घरेलू जिम्मेदारियां, शाम बाद व्यावसायिक आत्मविश्वास में वृद्धि

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आज वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन के दो स्पष्ट चरण दिखाई देंगे. प्रारंभिक समय में घरेलू जिम्मेदारियों और भावनात्मक विषयों पर ध्यान अधिक रहेगा जबकि शाम के बाद व्यावसायिक आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा जातकों को दिन के दूसरे भाग में अपनी बात रखने का बेहतर अवसर मिलेगा और किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ बातचीत में सोच को महत्व दिया जा सकता है. व्यापारियों के लिए शाम का समय अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है. आर्थिक दृष्टि से किसी लंबित भुगतान के मिलने की संभावना है जिससे राहत महसूस होगी. पारिवारिक वातावरण में बाद में माहौल हल्का और सकारात्मक हो जाएगा. व्यक्तिगत संबंधों में समझदारी बढ़ेगी.

3. मिथुन राशि: सुबह विचारों में अस्थिरता, शाम बाद संवाद क्षमता होगी प्रभावशाली

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आज मिथुन राशि के जातकों के लिए दिनभर बदलते मानसिक और व्यावहारिक अनुभव रहेंगे. दिन के पहले हिस्से में भावनात्मक प्रभाव निर्णयों को थोड़ा अस्थिर कर सकता है जबकि शाम के बाद संवाद क्षमता और प्रभावशाली प्रस्तुति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. नौकरीपेशा जातकों को दिन के उत्तरार्ध में किसी महत्वपूर्ण चर्चा में उपस्थिति प्रभाव डाल सकती है. व्यापारियों के लिए शाम का समय अधिक अनुकूल रहेगा और किसी पुराने संपर्क से नई संभावना उत्पन्न हो सकती है. आर्थिक स्थिति में सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है और शाम के बाद किसी लाभ या छोटे आर्थिक अवसर की प्राप्ति संभव है. पारिवारिक वातावरण में बाद में बातचीत अधिक सहज और सकारात्मक हो जाएगी.

4. कर्क राशि: सुबह भावनात्मक संवेदनशीलता, शाम बाद आत्मबल और निर्णय क्षमता में सुधार

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आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा के राशि परिवर्तन से दिनभर आत्म-भावनाओं में परिवर्तन रहेगा. दिन के पहले भाग में संवेदनशीलता अधिक रहेगी और व्यक्तिगत मामलों पर ध्यान केंद्रित रहेगा. शाम के बाद निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास में स्पष्ट मजबूती दिखाई देगी. कार्यस्थल पर दिन के दूसरे भाग में किसी वरिष्ठ के साथ सकारात्मक बातचीत का अवसर मिल सकता है. आर्थिक स्थिति में स्थिरता और छोटे सुधार के संकेत हैं और शाम को किसी लाभ या भुगतान की प्राप्ति संभव है. पारिवारिक जीवन में सुबह भावनात्मक जुड़ाव अधिक रहेगा लेकिन बाद में परिवार के साथ बातचीत से वातावरण हल्का महसूस होगा. जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर सहमति बन सकती है.

5. सिंह राशि: सुबह निर्णयों में धीमापन, शाम बाद ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता में उछाल

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आज सिंह राशि के जातकों के लिए दिन की दिशा शाम के बाद स्पष्ट रूप से बदलने वाली है. दिन के पहले हिस्से में जिम्मेदारियों के कारण मानसिक दबाव महसूस हो सकता है लेकिन चंद्रमा के आपकी राशि में प्रवेश करते ही ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. नौकरीपेशा जातकों को किसी वरिष्ठ के साथ सकारात्मक संवाद का अवसर मिल सकता है और व्यापारियों के लिए दिन का उत्तरार्ध अधिक लाभकारी सिद्ध होगा. आर्थिक दृष्टि से सुबह अनियोजित खर्च सामने आ सकते हैं लेकिन शाम के बाद आय या लाभ की स्थिति बेहतर हो सकती है. पारिवारिक जीवन में बाद में वातावरण अधिक सहज और सकारात्मक हो जाएगा और जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है.

6. कन्या राशि: सुबह आत्मनिरीक्षण और योजना, शाम बाद कार्यों में स्पष्टता और गति

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आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा के गोचर से दिन में सोच और व्यवहार दोनों स्तरों पर बदलाव आएगा. सुबह का समय आत्मनिरीक्षण और योजना बनाने में व्यतीत हो सकता है जबकि शाम के बाद कार्यों में स्पष्टता और गति देखने को मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों को किसी वरिष्ठ से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है जिससे कार्यों की दिशा स्पष्ट होगी. व्यापारियों के लिए दिन का दूसरा भाग अधिक प्रभावी रहेगा. आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी और शाम के बाद किसी आर्थिक लाभ या भुगतान की संभावना बन सकती है. पारिवारिक जीवन में दिन आगे बढ़ने पर वातावरण सहज और सहयोगपूर्ण हो जाएगा. पर्याप्त आराम और हल्का भोजन लाभ देगा.

7. तुला राशि: सुबह असमंजस और पुनर्विचार, शाम बाद संवाद क्षमता होगी प्रभावशाली

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आज तुला राशि के जातकों के लिए दिनभर परिस्थितियों में परिवर्तन होगा. सुबह के समय मानसिक संवेदनशीलता के कारण निर्णय लेने में धीमापन महसूस होगा लेकिन शाम के बाद स्पष्टता और दृढ़ता विकसित होगी. कार्यक्षेत्र में शाम के बाद किसी महत्वपूर्ण बैठक में अपनी बात रखने का अवसर मिल सकता है और व्यापारियों के लिए दिन का उत्तरार्ध बातचीत या सौदेबाजी वाले मामलों में अधिक लाभकारी रहेगा. आर्थिक मामलों में किसी रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है. पारिवारिक जीवन में बाद में महत्वपूर्ण पारिवारिक चर्चा में आपकी भूमिका अहम रह सकती है और जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सहमति बन सकती है. मित्रों के साथ संपर्क बढ़ेगा.

8. वृश्चिक राशि: सुबह आत्मविश्लेषण का समय, शाम बाद निर्णय क्षमता होगी मजबूत

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आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मानसिक गहराई और बाद में आत्मबल में वृद्धि के संकेत मिलेंगे. दिन की शुरुआत में आत्मविश्लेषण और पुराने अनुभवों पर विचार करने की प्रवृत्ति रहेगी. शाम के बाद निर्णय क्षमता मजबूत होगी और परिस्थितियों को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम होंगे. कार्यस्थल पर शाम के बाद किसी महत्वपूर्ण बातचीत में अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा. व्यापारियों के लिए दिन का दूसरा भाग रणनीति और प्रस्तुति वाले कार्यों में अधिक लाभकारी रहेगा. आर्थिक मामलों में किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. पारिवारिक जीवन में बाद में वातावरण सहज और सहयोगपूर्ण हो जाएगा और जीवनसाथी के साथ आपसी विश्वास मजबूत होगा.

9. धनु राशि: सुबह भावनात्मक उलझन, शाम बाद उत्साह और स्पष्टता में होगा उछाल

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आज धनु राशि के जातकों के लिए दिनभर बदलती मानसिक स्थिति और अंततः उत्साह में वृद्धि के संकेत मिलेंगे. सुबह के समय विचारों में थोड़ी अस्थिरता हो सकती है लेकिन शाम के बाद स्पष्टता, आत्मबल और दिशा की भावना मजबूत होगी. नौकरीपेशा जातकों को किसी वरिष्ठ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है और व्यापारियों के लिए शाम का समय संवाद और प्रस्तुति वाले मामलों में अधिक फलदायी होगा. आर्थिक दृष्टि से किसी रुके हुए धन की प्राप्ति से मन को राहत मिलेगी. पारिवारिक जीवन में बाद में वातावरण अधिक सहज और सकारात्मक हो जाएगा और जीवनसाथी के साथ आपसी समझ मजबूत होगी. मित्रों से संपर्क बढ़ने से मानसिक प्रसन्नता मिलेगी.

10. मकर राशि: सुबह जिम्मेदारियों का दबाव, शाम बाद स्थिरता और निर्णय में आएगा सुधार

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आज मकर राशि के जातकों के लिए दिनभर जिम्मेदारियों के दबाव और बाद में आत्मविश्वास में वृद्धि के संकेत मिलेंगे. सुबह के समय कार्यों की गति थोड़ी धीमी रह सकती है और कुछ योजनाओं को लेकर संशय हो सकता है. शाम के बाद स्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार दिखाई देगा. नौकरीपेशा जातकों को किसी वरिष्ठ के साथ सकारात्मक संवाद का अवसर मिल सकता है और व्यापारियों के लिए दिन का उत्तरार्ध अधिक प्रभावी रहेगा. आर्थिक दृष्टि से सुबह अनियोजित खर्च सामने आ सकते हैं लेकिन शाम के बाद आय या लाभ की संभावना बन सकती है. पारिवारिक जीवन में बाद में शांत और सहयोगपूर्ण वातावरण रहेगा और जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सहमति बन सकती है.

11. कुंभ राशि: सुबह भावनात्मक पहलुओं पर रहेगा ध्यान, शाम बाद ऊर्जा और नेतृत्व में होगा उछाल

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आज कुंभ राशि के जातकों के लिए दिनभर बदलती मानसिक स्थिति और बाद में आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. सुबह के समय भावनात्मक पहलुओं पर ध्यान अधिक रहेगा जिससे निर्णय लेने की गति थोड़ी धीमी होगी. शाम के बाद ऊर्जा, स्पष्टता और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा जातकों को किसी वरिष्ठ के साथ सकारात्मक संवाद का अवसर मिल सकता है और व्यापारियों के लिए दिन का उत्तरार्ध नेटवर्किंग और निर्णय वाले मामलों में अधिक लाभकारी रहेगा. आर्थिक दृष्टि से किसी रुके हुए धन की प्राप्ति से राहत होगी. पारिवारिक जीवन में बाद में वातावरण अधिक सहज और संवादपूर्ण हो जाएगा. जीवनसाथी के साथ विचार साझा करने से आपसी समझ मजबूत होगी.

12. मीन राशि: सुबह व्यक्तिगत विषयों पर संवेदनशीलता, शाम बाद मानसिक स्पष्टता और दृढ़ता

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आज मीन राशि के जातकों के लिए दिनभर भावनात्मक गहराई और बाद में आत्मविश्वास में वृद्धि के संकेत मिलेंगे. सुबह के समय किसी व्यक्तिगत विषय पर मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है लेकिन शाम के बाद मानसिक स्थिति अधिक स्पष्ट होगी. कार्यस्थल पर शाम के बाद अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे और नौकरीपेशा जातकों को किसी वरिष्ठ से मार्गदर्शन मिल सकता है. व्यापारियों के लिए दिन का दूसरा भाग रचनात्मकता और संवाद वाले कार्यों में अधिक लाभकारी रहेगा. आर्थिक मामलों में शाम के बाद किसी लाभ या अवसर की संभावना बन सकती है. पारिवारिक जीवन में बाद में वातावरण अधिक सहज और सकारात्मक हो जाएगा और जल से जुड़ी गतिविधियां या ध्यान अभ्यास लाभकारी रहेंगे.

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