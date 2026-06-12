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Aaj Ka Rashifal 12 June 2026: जानें करियर, धन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा आपका आज का दिन

आज चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे, जिनके शुभ प्रभाव से जहां मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों को करियर में नेतृत्व, आकस्मिक धन लाभ और बड़ी व्यावसायिक सफलता मिलेगी, वहीं वृषभ, कर्क, कन्या और मकर राशि के जातकों को भावुक फैसलों, अनियंत्रित घरेलू खर्चों और शारीरिक थकान के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी.

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Aaj Ka Rashifal 12 June 2026: जानें करियर, धन और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा आपका आज का दिन
आज का राशिफल 12 जून: जानें अपनी राशि का हाल

Aaj ka Rashifal 12 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अपने आत्मबल को पहचानकर करियर में नई शुरुआत करने, अटकी हुई योजनाओं को गति देने और सामाजिक संपर्कों को मजबूत करने के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है. आज चंद्रमा आपकी राशि से गोचर करते हुए मंगल देव की राशि मेष में संचरण करेंगे, जिसके शुभ प्रभाव से जातकों के भीतर अद्भुत साहस, नेतृत्व क्षमता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का संचार होगा. जहां इस गोचर के चलते नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा दिखाने और किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालने का शानदार मौका मिलेगा, वहीं व्यापार जगत से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों से जुड़ने और अपनी व्यावसायिक साख मजबूत करने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. हालांकि, कुछ राशियों को आज अत्यधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान, अनिद्रा और जल्दबाजी में आर्थिक निवेश करने से बचने की विशेष सलाह दी जाती है. आइए विस्तार से जानते हैं कि आज सितारों की यह चाल आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगी .

1. मेष राशि: आज आत्मविश्वास और करियर में मिलेगी सफलता

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मेष राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का आपकी ही राशि में गोचर करना आपके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और व्यक्तिगत प्रभाव में जबरदस्त वृद्धि लेकर आएगा. आज परिस्थितियां आपको हर क्षेत्र में पहल करने और अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने के कई बेहतरीन अवसर प्रदान करेंगी. कार्यक्षेत्र में आपकी अद्भुत ऊर्जा और सक्रियता दूसरों से बिल्कुल अलग पहचान दिलाएगी, जिससे नौकरीपेशा लोगों को नई बड़ी जिम्मेदारियां मिलने की प्रबल संभावना बनेगी. व्यापार से जुड़े जातकों को आज नए ग्राहकों से संपर्क स्थापित करने और बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के शानदार मौके मिलेंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन उत्साहजनक संकेत दे रहा है और किसी पुराने प्रयास का बड़ा लाभ मिलने से मन पूरी तरह प्रसन्न रहेगा.

2. वृषभ राशि: परिवार में बीतेगा सुखद समय, बढ़ेगी कार्यक्षेत्र में व्यस्तता

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वृषभ राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का व्यय भाव में जाना आपको बाहरी गतिविधियों से अधिक आंतरिक चिंतन और भविष्य की योजनाबद्ध तैयारी की ओर प्रेरित करेगा. करियर के क्षेत्र में आज आपके द्वारा पर्दे के पीछे रहकर किया गया कठिन परिश्रम अधिक प्रभावी और दूरगामी परिणाम देने वाला साबित होगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने अधूरे कार्यों को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा, लेकिन ऑफिस में गोपनीय विषयों को लेकर सावधानी बरतनी होगी. व्यापारियों को आज कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए और बाजार की परिस्थितियों का ठीक से विश्लेषण करना चाहिए. कुछ अप्रत्याशित घरेलू खर्च सामने आ सकते हैं, लेकिन विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन माध्यमों से आर्थिक लाभ के अवसर भी मिलेंगे.

3. मिथुन राशि: वाणी के प्रभाव से बनेंगे काम, सजगता से मिलेगी तरक्की

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मिथुन राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का लाभ भाव में गोचर करना सामाजिक संपर्कों, भविष्य की योजनाओं और बड़ी उपलब्धियों के मामलों में बहुत सकारात्मक परिणाम देगा. मित्रों, सहयोगियों और समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ आपका जुड़ाव बढ़ने से आपके कई लंबे समय से रुके हुए कार्यों को अचानक गति मिल जाएगी. नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस में टीम के साथ मिलकर कार्य करने से बहुत शानदार परिणाम मिलेंगे और किसी नई परियोजना में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा. व्यापार से जुड़े जातकों को बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने का मौका मिलेगा, जिससे नए व्यावसायिक सौदे तय होने की प्रबल संभावना बनेगी. पुराने किसी निवेश से बड़ा आर्थिक लाभ मिलने से आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.

4. कर्क राशि: दोपहर बाद बढ़ेगा साहस, रुके हुए कार्यों को मिलेगी गति

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कर्क राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का कर्म भाव में जाना आपके करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और आपकी व्यावसायिक छवि को मुख्य केंद्र में लेकर आएगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगति के नए मार्ग खोलने वाला साबित होगा और किसी बहुत महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी वरिष्ठों द्वारा आपको सौंपी जा सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य करने के अनूठे तरीके से पूरी तरह संतुष्ट दिखाई देंगे, जिससे आपको नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है. व्यापारियों को आज अपने ब्रांड और बाजार में अपनी साख को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो भविष्य में बड़ा लाभ देगी. संपत्ति या वाहन से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी और घरेलू वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहेगा.

5. सिंह राशि: शक्तिशाली रहेगा व्यक्तित्व, दोपहर बाद लाएं काम में अनुशासन

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सिंह राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का भाग्य भाव में गोचर करना आपके आत्मविश्वास, सीखने की क्षमता और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को काफी बढ़ा देगा. कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन पहले से बहुत बेहतर रहेगा और लंबे समय से अटके हुए कार्यों में अचानक तेजी से गति आने के साफ संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे आपकी कार्यक्षेत्र में पहचान और मजबूत होगी. व्यापार से जुड़े लोगों को दूरस्थ क्षेत्रों या ऑनलाइन माध्यमों से लाभ के नए और आकर्षक अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक पक्ष में बड़ा सुधार दिखाई देगा, आय के नए स्रोत विकसित होंगे और घर में किसी मांगलिक चर्चा का सुंदर वातावरण बनेगा.

6. कन्या राशि: दोपहर बाद बढ़ेगा आत्मविश्वास, योजनाओं में सुधार से होगा लाभ

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कन्या राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का अष्टम भाव में गोचर करना गहन सोच, आंतरिक मजबूती और हर कार्य में अत्यधिक सतर्कता व धैर्य अपनाने का संकेत दे रहा है. करियर के क्षेत्र में आज आपको किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय को जल्दबाजी में लेने से पूरी तरह बचना होगा और शांत रहकर काम करना होगा. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस की गोपनीय जानकारियों और दस्तावेजों को संभालकर रखना चाहिए, ताकि कोई समस्या न खड़ी हो . व्यापारियों के लिए आज का दिन कोई बड़ा निवेश करने के बजाय अपनी पुरानी रणनीतियों का गहराई से विश्लेषण करने के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी लेकिन किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचना होगा.

7. तुला राशि: सामाजिक संपर्कों से मिलेगा धन लाभ, काम में रखें एकाग्रता

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तुला राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का सप्तम भाव में जाना आपके व्यक्तिगत संबंधों, व्यावसायिक साझेदारियों और सामाजिक संपर्कों को बहुत मजबूत बनाएगा. कार्यस्थल पर आज सहयोग और टीमवर्क का महत्व बहुत बढ़ जाएगा जिससे सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. व्यापारियों के लिए बाजार में नए सौदे करने और अपने क्लाइंट्स की संख्या बढ़ाने के लिहाज से आज का दिन बेहद भाग्यशाली साबित होने वाला है. आर्थिक मामलों में एक सही संतुलन बना रहेगा और किसी पुरानी साझेदारी के माध्यम से आपकी आय में अच्छी वृद्धि होने के संकेत हैं. प्रेम संबंधों में निकटता और आपसी समझ बढ़ेगी और घर में आपकी राय को विशेष महत्व दिया जाएगा.

8. वृश्चिक राशि: चमकेगा नेतृत्व क्षमता का सितारा, छोटी गलतियों से बरतें सावधानी

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वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का छठे भाव में गोचर करना आपकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, कार्यक्षमता और बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने के साहस को बढ़ाएगा. नौकरीपेशा लोगों पर आज कार्यस्थल पर काम का थोड़ा दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ और योग्यता से उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का आपको भरपूर समर्थन प्राप्त होगा, जिससे ऑफिस में आपके विरोधी पूरी तरह शांत और कमजोर नजर आएंगे. व्यापारियों के लिए बाजार में आज प्रतिस्पर्धा थोड़ी अधिक रह सकती है, लेकिन आपकी सही रणनीति और धैर्य से लाभ की स्थितियां बनेंगी. रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा और विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक फल मिलेगा.

9. धनु राशि: भाग्य देगा सुबह बड़ा साथ, परीक्षा और बिजनेस में मिलेगी सफलता

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धनु राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का पंचम भाव में जाना आपकी रचनात्मकता, तीव्र बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता को बहुत मजबूत बनाने वाला है. शिक्षा, कला, लेखन और नई योजनाओं से जुड़े मामलों में आज आपको बहुत स्पष्ट और बड़ी प्रगति देखने को मिलेगी जो मन को सुकून देगी. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में किसी नए बड़े प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे आपका नेतृत्व खुलकर सामने आएगा. व्यापार से जुड़े जातकों को आज अपने नए और इनोवेटिव आइडियाज से भारी मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा, विशेषकर मार्केटिंग के कार्यों में. रचनात्मक कार्यों से आय के नए स्रोत सामने आएंगे और बच्चों की उपलब्धि से घर में उत्सव का माहौल रहेगा .

10. मकर राशि: वाणी के प्रभाव से मिलेगी आर्थिक सफलता, कामकाज में रहें सतर्क

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मकर राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का चतुर्थ भाव में गोचर करना घर-परिवार की सुख-सुविधाओं, मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता को प्रमुखता देगा. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां सामान्य से थोड़ी अधिक रह सकती हैं, जिसके कारण नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में कड़ा अनुशासन और धैर्य बनाए रखना होगा. व्यापारियों के लिए संपत्ति, निर्माण या घरेलू जरूरतों से जुड़े व्यावसायिक क्षेत्रों में निवेश करना आज काफी लाभकारी साबित हो सकता है. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन परिवार की आवश्यकताओं पर आपका धन अधिक व्यय हो सकता है, जिसे बजट बनाकर नियंत्रित करें. माता का पूरा सहयोग मिलेगा, प्रेम में संवेदनशीलता बढ़ेगी और विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित रहेगा.

11. कुंभ राशि: साझेदारी और संबंधों से मिलेगा लाभ, सूझबूझ से निपटेंगे काम

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कुंभ राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का तृतीय भाव में जाना आपके साहस, संवाद कौशल और छोटे-छोटे प्रयासों से बहुत बड़े परिणाम देने की क्षमता को बढ़ाएगा. आज आपकी वाणी और विचारों का प्रभाव समाज और कार्यक्षेत्र दोनों जगह बढ़ेगा जिससे लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस की किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या प्रेजेंटेशन में भाग लेने का शानदार अवसर मिलेगा, जहां सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. व्यापार से जुड़े जातकों को आज अपने नए संपर्कों और छोटी व्यावसायिक यात्राओं के माध्यम से बड़ा आर्थिक मुनाफा मिलने के प्रबल संकेत हैं. भाई-बहनों के साथ सहयोग बढ़ेगा, रुका हुआ धन वापस मिलेगा और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

12. मीन राशि: सुबह रहेगा थोड़ा भावनात्मक दबाव, दोपहर बाद आएगा बड़ा सुधार

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मीन राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का धन भाव में गोचर करना आपकी वित्तीय स्थिति, मधुर वाणी और पारिवारिक स्थिरता को बहुत मजबूत बनाने वाला साबित होगा. आज आप अपने करियर और व्यापार से जुड़े विचारों को बहुत स्पष्टता के साथ व्यक्त करेंगे, जिससे आपको बड़े आर्थिक निर्णय लेने में मदद मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाने के कारण अधिकारियों से बड़ी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त होगा. व्यापारियों के लिए ग्राहकों के साथ अपने संबंध मजबूत करने और बाजार में बिक्री बढ़ाने का यह सबसे बेहतरीन और उपयुक्त समय है . आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक राहत मिलेगी, पुराने भुगतान वापस आएंगे और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.

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