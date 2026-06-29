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Aries Horoscope 29 June 2026: व्यापार में अनुभवी लोगों से जुड़ने का मिलेगा मौका और अचानक धन लाभ के बन रहे योग

मेष राशि वालों के लिए आज भाग्य भाव का चंद्रमा नई ऊर्जा लेकर आ रहा है. अटके हुए कार्यों को गति मिलेगी और अधिकारियों के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे.

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Aries Horoscope 29 June 2026: व्यापार में अनुभवी लोगों से जुड़ने का मिलेगा मौका और अचानक धन लाभ के बन रहे योग
मेष राशि: मंदिर में बच्चों को रंगीन पेंसिल या पढ़ाई की सामग्री बांटने से भाग्य का मिलेगा पूरा साथ

Aries horoscope 29 June 2026 mesh rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में प्रवेश मेष राशि के लिए उत्साह, आत्मविश्वास और भाग्योदय के संकेत लेकर आएगा. चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, जिसे भाग्य, धर्म, गुरु, लंबी यात्राओं और उच्च शिक्षा का भाव माना जाता है. इस गोचर के प्रभाव से आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा और कई मामलों में परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ती हुई दिखाई देंगी.

करियर और व्यापार

यदि पिछले कुछ समय से कोई महत्वपूर्ण कार्य अटका हुआ था, तो उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है. व्यापार करने वाले जातकों को नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भविष्य में लाभ का कारण बन सकती है. यदि आप नया प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे और आपके कार्यों की सराहना होने की संभावना रहेगी.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी. परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा. धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और किसी विषय को लेकर चल रही उलझन दूर हो सकती है. मित्रों का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन संतोषजनक रहेगा. अचानक कोई लाभ मिलने की संभावना बन रही है. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना भी आवश्यक होगा. वित्तीय मामलों में जल्दबाजी से नुकसान संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ से बचना बेहतर रहेगा.

उपायः आज किसी मंदिर में जाकर बच्चों को रंगीन पेंसिल या अध्ययन सामग्री भेंट करें.

शुभ रंगः केसरिया.

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